BTC $116,565.40 -1.17%
ETH $4,342.44 -4.03%
SOL $183.32 -4.92%
PEPE $0.000010 -4.57%
SHIB $0.000012 -2.87%
DOGE $0.22 -5.30%
XRP $3.09 -0.73%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Dogecoin Fiyatı Dibe mi Gidiyor? DOGE Yatırımcılarını Endişelendiren Gelişme!

Dogecoin meme coins
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Last updated: 
Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yapay zeka odaklı bir blockchain projesi olan Qubic’in Dogecoin ağına %51 saldırısı düzenleme kararı alması DOGE yatırımcılarını endişelendirdi. Bu durum Dogecoin fiyatının düşeceğine dair endişeleri artırdı.

Qubic, kısa bir süre önce X üzerinden yaptığı bir paylaşımda söz konusu planla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Öte yandan geliştirici ekibi ise Dogecoin blok zincirinin hash gücünün %51’ini ele geçirmenin zaman alacağını kabul etti.

Bu duyuru, Qubic’in Monero’nun madencilik gücünün %51’ini ele geçirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Bu arada Dogecoin’in 24 saatlik işlem hacmi %75 oranında artarken, DOGE bu süreçte yaklaşık %5 değer kaybetti.

Bugün kripto piyasası genelinde düşüş görülse de yüksek işlem hacimleri, satış baskısının artmasıyla birlikte Dogecoin fiyatının kısa vadede düşüş yaşayabileceğini düşündürüyor.

Qubic, niyetinin bu projelere zarar vermek olmadığını, sadece PoW mekanizmalarının zayıflıklarını ortaya çıkararak PoS’a ve daha enerji tasarruflu alternatiflere geçmelerini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 0.14 Dolara Düşebilir

Dogecoin 0.25 doların üzerinde ret gördü ve görünüşe göre 0.16 dolar civarındaki trend desteğinin yakınlarına düşme ihtimali var.

dogecoin fiyat grafiği

DOGE kilit desteği kırarsa 0.14 dolar civarında destek bulabilir. Öte yandan, şu anda boğa piyasasında olduğumuz için fiyattaki herhangi bir büyük düşüşün “dipten alım fırsatı” olabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte, Qubic’in hash gücünün büyük bir kısmını kontrol altına alması durumunda ağı tehlikeye atabileceği ve DOGE’nin büyük bir düşüş yaşamasına yol açabileceği yönünde endişeler var.

Bu senaryonun gerçekleşmesi pek mümkün olmasa da yine de tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dogecoin ile ilgili endişeler artarken yatırımcılar alternatif kripto paralara yönelmeyi düşünebilirler. Bunlar arasında Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satışları da yer alıyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı 1 Milyon Doları Aştı

Maxi Doge (MAXI), Dogecoin’in Shiba Inu köpeğinden esinlenmiş bir meme coin’dir.

maxi doge kripto ön satışı

Proje, Maxi Fund aracılığıyla ön satış gelirlerinin %25’ini gelecek vadeden tokenlere ayıracak ve pozisyonlarını büyütmek için 1000 kat kaldıraç kullanacak.

Türünün tek örneği olan Maxi Doge, şimdiden yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitcoin Fiyat Tahmini: Kripto Piyasası Satışlarla Sarsıldı - Düşüş Devam Edecek mi?
2025-08-18 16:22:17
SPX6900’a Yatırım Yağıyor: TOKEN6900 Ön Satışı 2,1 Milyon Dolara Dayanırken Süre Daralıyor
2025-08-18 16:10:41
Kripto Piyasasında Şok Tasfiye: Bitcoin Düşerken 360 Milyon Dolar Buhar Oldu
2025-08-18 16:04:55
XRP Ledger Güvenlik Açısından Sınıfta Kaldı!
2025-08-18 13:40:37
Chainlink Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu! LINK Fiyatı Neden Yükseliyor?
2025-08-18 13:07:28
Wall Street Pepe NFT Yağmuru Başlattı: 5000 NFT İçin Son Başvuru 22 Ağustos!
2025-08-18 14:04:58
XRP Fiyatı 3 Doların Altına Geriledi: XRP Neden Düştü?
2025-08-18 11:45:02
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Fiyat Tahminleri
ChatGPT’den XRP, XMR ve ADA Fiyat Tahmini
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-18 18:08:59
Fiyat Tahminleri
Bitcoin Fiyat Tahmini: Kripto Piyasası Satışlarla Sarsıldı – Düşüş Devam Edecek mi?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-18 16:22:17
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi