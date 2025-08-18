Dogecoin Fiyatı Dibe mi Gidiyor? DOGE Yatırımcılarını Endişelendiren Gelişme!

Last updated: Ağustos 18, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yapay zeka odaklı bir blockchain projesi olan Qubic’in Dogecoin ağına %51 saldırısı düzenleme kararı alması DOGE yatırımcılarını endişelendirdi. Bu durum Dogecoin fiyatının düşeceğine dair endişeleri artırdı.

Qubic, kısa bir süre önce X üzerinden yaptığı bir paylaşımda söz konusu planla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Öte yandan geliştirici ekibi ise Dogecoin blok zincirinin hash gücünün %51’ini ele geçirmenin zaman alacağını kabul etti.

There are ongoing discussions about $DOGE and preparation will take time.



Questions around blockchain resilience are being raised, and we may have the tools to address them.https://t.co/ApLtoqCwQA — Qubic (@_Qubic_) August 17, 2025

Bu duyuru, Qubic’in Monero’nun madencilik gücünün %51’ini ele geçirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Bu arada Dogecoin’in 24 saatlik işlem hacmi %75 oranında artarken, DOGE bu süreçte yaklaşık %5 değer kaybetti.

Bugün kripto piyasası genelinde düşüş görülse de yüksek işlem hacimleri, satış baskısının artmasıyla birlikte Dogecoin fiyatının kısa vadede düşüş yaşayabileceğini düşündürüyor.

Qubic, niyetinin bu projelere zarar vermek olmadığını, sadece PoW mekanizmalarının zayıflıklarını ortaya çıkararak PoS’a ve daha enerji tasarruflu alternatiflere geçmelerini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 0.14 Dolara Düşebilir

Dogecoin 0.25 doların üzerinde ret gördü ve görünüşe göre 0.16 dolar civarındaki trend desteğinin yakınlarına düşme ihtimali var.

DOGE kilit desteği kırarsa 0.14 dolar civarında destek bulabilir. Öte yandan, şu anda boğa piyasasında olduğumuz için fiyattaki herhangi bir büyük düşüşün “dipten alım fırsatı” olabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte, Qubic’in hash gücünün büyük bir kısmını kontrol altına alması durumunda ağı tehlikeye atabileceği ve DOGE’nin büyük bir düşüş yaşamasına yol açabileceği yönünde endişeler var.

Bu senaryonun gerçekleşmesi pek mümkün olmasa da yine de tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dogecoin ile ilgili endişeler artarken yatırımcılar alternatif kripto paralara yönelmeyi düşünebilirler. Bunlar arasında Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satışları da yer alıyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı 1 Milyon Doları Aştı

Maxi Doge (MAXI) , Dogecoin’in Shiba Inu köpeğinden esinlenmiş bir meme coin’dir.

Proje, Maxi Fund aracılığıyla ön satış gelirlerinin %25’ini gelecek vadeden tokenlere ayıracak ve pozisyonlarını büyütmek için 1000 kat kaldıraç kullanacak.

Türünün tek örneği olan Maxi Doge, şimdiden yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

