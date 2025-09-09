Dogecoin Fiyat Tahmini: ETF Kararı Yaklaşıyor – DOGE Ralliye mi Hazırlanıyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 92’den fazla spot ETF için nihai kararına sadece 31 gün kaldı. Bu başvurular arasında Grayscale Dogecoin ETF’si de yer alıyor ve onaylanırsa tarihteki ilk memecoin ETF olacak.

Bloomberg uzmanları onay ihtimalini hâlâ %90’ın üzerinde görüyor. Kararın, Dogecoin fiyat tahminleri üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.

Dogecoin, aynı zamanda vadeli işlemlerdeki devasa açık pozisyonlarıyla öne çıkıyor. Şu anda yaklaşık 17 milyar DOGE (yaklaşık 4,01 milyar dolar) vadeli işlem pozisyonunda kilitli durumda.

CoinGlass verilerine göre, piyasa genelinde yavaşlama olmasına rağmen Dogecoin açık pozisyonlarında geri çekilme yaşanmadı; hatta son 24 saatte %15’in üzerinde artış kaydedildi. Bu da 16,82 milyar DOGE’nin (3,99 milyar dolar) türev piyasasında işlem görmeye devam ettiğini gösteriyor.

16,82 Milyar DOGE Hâlâ Piyasada

Dogecoin yatırımcılarının türev piyasadaki ilgisi hız kesmiyor. 16,82 milyar DOGE hâlen vadeli işlem sözleşmelerinde kilitli durumda. Bu da yaklaşık 4 milyar dolarlık açık pozisyon anlamına geliyor.

Borsalar arasında Gate.io öne çıkıyor ve 1,02 milyar dolardan fazla açık kontrata ev sahipliği yapıyor. Binance ise %20,65’lik payla (824,56 milyon dolar) ikinci sırada yer alıyor ve Dogecoin’e en büyük maruziyet noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Fiyat cephesinde ise DOGE, son günlerde belirli bir bantta yatay seyrediyor ve net bir yön seçmiş değil. Ancak vadeli işlemlerdeki istikrarlı açık pozisyon, yatırımcıların coine olan güvenini koruduğunu gösteriyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: SEC Kararı Tarihi 1$ Rallisinin Önünü Açabilir mi?

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

Dogecoin (DOGE), haftalardır yatırımcıların karşısına çıkan beyaz düşen trend çizgisini kırma aşamasında. Eğer fiyat bu çizginin üzerine yerleşirse, bir sonraki kritik sınav $0,26 – $0,30 bölgesi olacak.

Teknik göstergeler dikkat çekici:

RSI 80 seviyesinde, bu da kısa vadeli bir geri çekilme ihtimalini artırıyor. Özellikle SEC’in yaklaşan toplantısı ve faiz indirimi beklentilerinin yarattığı volatilite düşünüldüğünde, küçük düzeltmeler sürpriz olmayabilir.

MACD pozitif tarafa döndü, bu da piyasaya yeni bir yükseliş enerjisinin girdiğini gösteriyor.

Genel tabloya bakıldığında DOGE, boğa trendine geçişin eşiğinde. Direncin kırılması halinde fiyatın kısa vadede $0,32 – $0,35 aralığına pompalanması mümkün görünüyor. Ancak bu seviyeye gitmeden önce kısa bir “soğuma dönemi” yaşanabilir.

Akıllı Para Gözünü Bu Projeye Çevirdi

Kripto piyasasında bu döngüde akıllı para, meme token'ların peşinden koşmak yerine gerçek kullanım alanına sahip projelere yöneliyor.

Best Wallet, eski dönem cüzdanların eksiklerini gidermeyi amaçlayan merkeziyetsiz bir kripto cüzdanı geliştiriyor. Kullanıcılar yalnızca saklama değil; aynı zamanda staking ve token takası gibi avantajlı işlemleri de doğrudan bu cüzdan üzerinden yapabilecek.

