Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE’nin 10 Doları Görmesi Mümkün mü?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Son günlerde kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken DOGE son 7 günde %15 değer kazandı. Bu arada tanınmış bir kripto yatırımcısı, Dogecoin’de yükselişe işaret eden sinyaller paylaştı. Peki, Dogecoin fiyatı yükselir mi?

X’te 24.000 takipçisi bulunan Kevin Capital adlı bir kullanıcı, Dogecoin’in aylık grafiğinin birçok alım sinyali verdiğini söyledi.

Anytime we saw Monthly Stoch RSI crosses on #Dogecoin outside of the bear market along with a uptrending Monthly RSI it ultimately lead to massive rallies to the upside. The goal is to get the StochRSI to cross the 20 level and show follow through as anything below that level is… pic.twitter.com/FxrohrzlXo — Kevin (@Kev_Capital_TA) August 27, 2025

Meme coin’in fiyatının kilit destekten sıçramasıyla birlikte MACD sinyal çizgisinin üzerine çıkarken, Stokastik RSI ise yüksek dip oluşturdu.

Kevin, bu noktada Dogecoin’in uzun vadeli risk seviyelerinin düşük olduğunu, yani tokenin henüz döngünün tepe noktasına ulaşmadığını söyledi.

Bu teknik indikatörler Dogecoin fiyatı için yükseliş beklentilerini destekliyor. Dogecoin’in olumlu sinyaller vermesi “Dogecoin 1 dolar olur mu? DOGE 10 dolar olur mu?” gibi soruların gündeme gelmesine yol açtı.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Bu Formasyonu Kırarsa Yükselişe Geçebilir

Dogecoin’in günlük grafiğine bakıldığında meme coin’in bir süredir yükseliş trendinde olduğu ve Ekim 2024’ten bu yana bir dizi yüksek dip oluşturduğu görülüyor.

Grafikte yer alan fiyat kanalı kırılırsa güçlü bir yükseliş gerçekleşebilir.

Bu arada DOGE böyle bir yükseliş yaşarsa 1 dolar seviyesine doğru yükselebilir. Doge bu seviyeye yükselirse yeni bir rekor kıracaktır.

Dogecoin’in 10 dolara ulaşması biraz zaman alabilir ancak Wall Street’in meme coin’lere ilgisinin arttığı göz önüne alındığında bunun imkansız olmadığı söylenebilir. Ayrıca DOGE ile bağlantılı bir ETF’in piyasaya sürülmesi de kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

Benzer şekilde Maxi Doge (MAXI) gibi kripto ön satış projeleri de bu süreçte iyi performans gösterebilir. Yatırımcılardan büyük bir ilgi gören projenin ön satışında şimdiye kadar 2.7 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Maxi Doge ($MAXI) Meme Coin Alanına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge ($MAXI) , devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

MAXI token sahipleri, kendi stratejilerini paylaşan yatırımcılardan oluşan bir topluluğa erişim sağlayabilecek.

Ayrıca projenin ön satışında elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a ayrılacak. Maxi Fund aracılığıyla 1000 kata varan kaldıraçla gelecek vadeden tokenlere yatırım yapılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

