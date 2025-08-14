Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE’de Yıllar Sonra İlk “Golden Cross” – Hedef 1$ mı?

Kripto piyasası analisti Omkar Godbole, Dogecoin (DOGE) için güçlü bir yükseliş öngörüsünde bulundu. Godbole’a göre, günlük grafikte beliren kritik bir alım sinyali, meme coinin önümüzdeki haftalarda patlayabileceğini işaret ediyor.

Sertifikalı Piyasa Teknisyeni (CMT) olan Godbole, nadir görülen bir teknik olay olan “golden cross”a dikkat çekti. Bu formasyon, 50 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların kesişmesiyle oluşuyor. DOGE, son 30 günde %23,5 değer kazanarak bu kritik noktaya ulaştı. Benzer bir sinyal en son ortaya çıktığında, en popüler meme coin sadece 45 gün içinde $0,15’ten $0,45’e çıkarak %300 yükselmişti.

Analiste göre, mevcut piyasa koşulları DOGE için son derece elverişli ve token yeni bir yükseliş trendine girebilir.

Yazım sırasında Bitcoin (BTC) $124,457 ile yeni bir rekor kırarken, Ethereum (ETH) tarihi zirvesi $4,891’e sadece %3,9 uzaklıkta. Ayrıca Solana (SOL), Şubat ayından bu yana ilk kez $200 sınırını geçti.

Dogecoin yatırımcıları, teknik göstergelerin ve genel piyasa ivmesinin birleşimiyle önümüzdeki haftalarda kritik bir ralliye hazırlıklı olmalı.

Dogecoin İşlem Hacmi Patladı: DOGE $0,27’ye Yaklaşıyor

Dogecoin (DOGE) son günlerde işlem hacmini önemli ölçüde artırdı. Dün tek başına 4 milyar dolarlık DOGE el değiştirdi. Bu, dolaşımdaki arzının %11’inden fazlasına denk geliyor ve tokenın $0,25 psikolojik eşiğine yaklaşırken güçlü bir alım baskısını ortaya koyuyor.

CoinMarketCap verilerine göre, bu rakamlar, DOGE için Temmuz sonundan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek işlem hacmi seviyeleri olarak öne çıkıyor; o dönemde fiyat $0,27’ye yükseliyordu.

Günlük grafik, DOGE’nin yeniden bu seviyeyi hedeflediğini ve pozitif momentum hızlandıkça bu direnç noktasını kırabileceğini gösteriyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) orta çizginin üzerine çıkarken 14 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Analistler, $0,27 üzerinde gerçekleşecek bir boğa kırılımının DOGE için $1 hedefini destekleyeceğini belirtiyor. Bu senaryo, önümüzdeki 3–6 ay içinde meme coinde yaklaşık %324 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

