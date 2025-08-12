Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE’de Bu Seviye Kırılırsa Büyük Ralli Tetiklenebilir!

Yatırımcılar 0,24 dolar seviyesindeki direnci yakından izliyor. Bu seviyenin aşılması, yükseliş yönlü Dogecoin fiyat tahminini güçlendirecek ve potansiyel olarak büyük bir ralliyi tetikleyebilir.

En büyük meme coin, son 30 günde %11’den fazla değer kazanarak, aynı dönemde Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi büyük rakiplerini geride bıraktı.

Dogecoin’in piyasa hakimiyeti, %50 seviyesinden %46’ya gerilese de; Pudgy Penguins (PENGU) ve Solana tabanlı meme coin’lerin yükselişi bu düşüşte etkili oldu.

Yine de Dogecoin, en yakın rakibi SHIB’e karşı 25 milyar dolarlık piyasa değeri farkını koruyor. Bu fark, Dogecoin’in 1 numaralı meme coin pozisyonunu pekiştiriyor.

Eğer boğalar fiyatı 0,24 doların üzerine çıkarabilirse, bu hareket bir sonraki büyük sıçrama için katalizör olabilir. Popüler kripto analisti Ali Martinez, kısa vadede Dogecoin’in 0,70 dolara yükseleceğini öngören bir fiyat tahmini paylaştı.

Martinez, özellikle 0,36 dolar seviyesindeki kritik dirence dikkat çekiyor. Ona göre bu seviye kırılırsa, fiyat neredeyse dört yıldır görülmeyen seviyelere ulaşabilecek güçlü bir ralliyi başlatabilir.

Dogecoin Teknik Analizi: DOGE Şimdiye Kadarki En Büyük Rallisine Hazırlanıyor

Dogecoin (DOGE), son 24 saatte %3,4 değer kaybetti ancak 2,2 milyar dolar işlem hacmi, satış baskısının hafif olduğunu gösteriyor. Bu hareket, en büyük meme coin için bir sonraki büyük ralli öncesi likidite biriktiren sağlıklı bir geri çekilme gibi görünüyor.

Günlük grafik, Kasım–Aralık 2024 zirvesinden sonra oluşan alçalan kanalın net bir şekilde yukarı kırıldığını gösteriyor. DOGE şimdi 0,48 dolar yakınındaki son zirveyi yeniden test etmeye hazırlanıyor; bu da mevcut seviyelerden yaklaşık iki kat artış anlamına geliyor.

0,49 dolar seviyesindeki direnç, bir sonraki yükselişten önce kısa bir duraksamaya neden olabilir. Ancak buradaki güçlü bir kırılım, DOGE’un tarihinde ilk kez 1 dolara ulaşmasının önünü açabilir ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyar dolar ile DOGE’u en büyük 4. kripto para yapabilir.

Meme coin piyasasında hissiyat yeniden ısınırken, yatırımcılar daha büyük yükseliş potansiyeline sahip yeni fırsatlara da yöneliyor. Bunlardan biri, boğa piyasalarının “sadece yukarı” ruhuyla geliştirilen yeni DOGE esintili proje Maxi Doge (MAXI). Ön satışın yalnızca ilk günlerinde olmasına rağmen, şimdiden 700.000 dolardan fazla topladı ve yılın en sıcak lansmanları arasına girdi.

