Fiyat Tahminleri

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE XRP’yi Solladı! Meme Coin’ler Geri mi Döndü?

Dogecoin XRP
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır.
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Lider meme coin Dogecoin (DOGE) son zamanlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

DOGE son bir haftada %12 değer kazanarak XRP’den daha iyi performans gösterdi. Ayrıca Dogecoin’in 24 saatlik işlem hacmi de 4 milyar doları aştı.

Bu arada her iki altcoin’e yönelik spot ETF başvurularına ilişkin nihai kararın 17 Ekim’de açıklanması bekleniyor.

XRP ve Dogecoin ETF başvurularının sonuçlanması için son tarihler. Kaynak: X.
SEC’in listeleme standartlarına uyan XRP ve Dogecoin için yapılan ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler giderek artıyor.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası’nın (FED) yıl sonundan önce 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, meme coin’ler gibi yüksek riskli varlıklara sermaye akışı devam ediyor.

Dogecoin Fiyat Analizi: DOGE 1 Dolar Olur mu?

Dogecoin, yıl başından bu yana şekillenmekte olan fincan kulp formasyonunun boyun hattına, 0.29 dolar seviyesine yaklaşıyor.

0.29 dolar seviyesi kırılım için önemli bir eşik olarak görülüyor. Ayrıca Dogecoin’in momentum indikatörleri de olumlu işaretler veriyor.

dogecoin fiyat grafiği
1 günlük DOGE / USD grafiği, 10 aylık fincan kulp formasyonu kırılmak üzere. Kaynak: TradingView.

RSI’nin nötr hattının üzerinde güçlü bir destek oluşturması satın alma baskının devam ettiğini gösteriyor.

Bu arada MACD histogramı ise sinyal çizgisinin üzerinde yükselişini sürdürerek yükseliş trendinin devam edeceği fikrini güçlendiriyor.

Boyun hattı desteğe dönüşürse kırılım doğrulanacaktır. Bu durumda Dogecoin fiyatı 0.49 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebilir ve %150’lik bir artışla 0.65 doları hedefleyebilir.

Piyasanın ivmesini koruması, faiz indirimlerinin devam etmesi ve ETF’lerin piyasaya sürülmesi DOGE’nin çok daha fazla yükseliş yaşamasını sağlayabilir.

Dogecoin güçlü bir ivme yakalar ve yükselişini sürdürürse %285’lik fiyat artışıyla 1 dolar seviyesini görebilir.

Pepenode Pasif Gelir Elde Etme İmkanı Sunuyor

Yüksek riskli ve getiri sağlayan meme coin’lere sermaye akışı devam ederken, PepeNode ($PEPENODE) yatırımcılara bu trendden yararlanma fırsatı sunuyor.

Kripto madenciliğini oyunlaştıran Pepenode, yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı sunuyor.

Pepenode ile madencilik yapmak için pahalı ekipmanlara ya da teknik bilgiye gerek yok. Sadece giriş yaparak madenciliğe başlayabilir ve meme coin kazanabilirsiniz.

Ön satış yatırımcıları şimdiden node (düğüm) satın alabilir, madencilik teçhizatları kurabilir ve ödül kazanmaya başlayabilirler.

pepenode ön satışı

Bu arada madencilik teçhizatları ya da düğümler için harcanan PEPENODE tokenlerin %70’i yakılacak.

Yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam eden projenin ön satışında 1.7 milyon dolar fon toplandı. Ayrıca Pepenode, staking işlemlerinde %750’ye varan APY sunuyor.

Pepenode’un resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Pepenode’u X‘ten takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
