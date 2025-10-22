Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Toparlanmaya Hazır mı?

DOGE fiyatının son 24 saatte %0.1’lik küçük bir düşüş kaydetmesi satış baskısının hafiflediğini düşündürüyor. DOGE şu anda 0.19 dolar seviyesinde destek görürken yatırımcılar “Dogecoin fiyatı ne olur? DOGE yükselir mi?” gibi sorular soruyor.

Yatırımcıların meme coinlere yönelik iştahının zayıflamasıyla birlikte Dogecoin son bir ayda yaklaşık %21 değer kaybetti.

Insiders say BlackRock is preparing to file for a $DOGE ETF by month-end. pic.twitter.com/i20vZ2GlUO — CEO (@Investments_CEO) October 22, 2025

MemeCore (M) ve Fartcoin (FARTCOIN) gibi tokenler dışında meme coin piyasası genel olarak zayıf performans gösterdi.

Bu arada @Investments_CEO adlı X hesabına göre BlackRock yakında Dogecoin ETF’ini piyasaya sürebilir. Bu ETF’in piyasaya sürülmesi DOGE’nin güçlü bir talep görmesini sağlayabilir.

Söz konusu ETF’in piyasaya sürülmesi halinde DOGE fiyatı kısa vadede güçlü bir fiyat artışı yaşayabilir.

Bu arada REX-Osprey Dogecoin ETF’i (DOJE) piyasaya sürüldüğünden beri 30 milyon dolardan fazla yatırım çekti.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Kilit Desteğin Üzerinde Kaldı

Dogecoin’in günlük grafiğine bakıldığında trend desteğinden sıçradı ve yeni bir yükseliş trendine girebileceği görülüyor.

Dogecoin 0.17 dolar ile 0.19 dolar civarında güçlü bir desteğe sahip ve yeni bir birikim aşamasına girdi.

ABD Merkez Bankası (FED) önümüzdeki hafta faiz oranlarını düşürürse kripto paralarda yükseliş görülebilir.

Bu durumda DOGE fiyatı hızla 0.23 dolar direncine yükselebilir ve ivmesini korursa yükselişini sürdürebilir.

Son zamanlarda kripto piyasası genelinde düşüş görülürken Pepenode (PEPENODE) gibi yılın en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan ilgi görüyor.

Pepenode (PEPENODE) Ön Satışında 1.9 Milyon Dolar Toplandı

Kripto madenciliğini oyunlaştıran Pepenode (PEPENODE), madencilik yapmak için pahalı ekipman ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar PEPENODE satın alarak sanal sunucular ve madencilik teçhizatı kurarak meme coin kazanabilirler. Ayrıca en iyi madenciler Bonk (BONK) ve Shiba Inu (SHIB) gibi tokenler kazanma fırsatına sahip olacak.

Kullanıcılar PEPENODE tokenleri satın alarak madencilik teçhizatlarını yükseltebilir ve çıktılarını artırabilir.

Oyunun popülerliğinin artmasıyla birlikte tokene yönelik talep de artabilir.

Pepenode’un web sitesine gidip Best Wallet gibi Ethereum uyumlu bir kripto cüzdanı bağlayarak PEPENODE satın alabilir ve madencilik yapmaya başlayabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla PEPENODE token satın alabilirsiniz.

Pepenode Satın Al

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.