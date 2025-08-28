Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Olumlu Sinyaller Veriyor! 1 Dolar Yolda mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Dogecoin’in boğa flaması formasyonunu kırma girişiminde bulunmasının ardından DOGE fiyat tahminleri pozitife döndü.

Kripto analisti Ali Martinez’e göre, şu anda 0.2232 dolardan işlem gören DOGE 0.23 doları aşarsa flama formasyonunu kıracaktır.

DOGE bir haftada %2’lik artış kaydetti ancak iki haftada %8 değer kaybetti. Bu, DOGE’nin bir toparlanma kaydedebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca DOGE’nin uzun vadede 1 dolara doğru yükselebileceğine dair tahminler de var.

Martinez, Dogecoin fiyatının ağustos ayının ortalarından beri işlem gördüğü flama formasyonuna işaret etti.

Bu formasyonun tepe ve dip noktaları eylül ayının başlarında kesişebilir. Böyle bir kesişim gerçekleşirse Dogecoin fiyatında kayda değer bir artış görülebilir.

Mevcut on-chain verilerine bakıldığında, bir balinanın geçtiğimiz günlerde Binance’e 106.3 milyon dolar değerinde DOGE transfer ettiği görülüyor.

Bu bir satış hazırlığı olabilir ya da söz konusu balina Dogecoin fiyatının yükselmesini bekliyor olabilir. Dogecoin fiyatında yükseliş yaşanırsa kar alımları gerçekleşebilir.

DOGE’nin bugünkü grafiğine bakıldığında, meme coin’in zorlu bir dönemin ardından yeniden yükselmeye hazır olduğu görülüyor.

Kaynak: TradingView

MACD (turuncu, mavi) ve RSI’nin (sarı) haftalarca devam eden düşüşün ve durağan seyrin ardından istikrar kazanması, alıcıların DOGE’nin düşük fiyatından yararlanmaya hazırlandığını düşündürüyor.

Ayrıca 24 saatlik işlem hacmi de birkaç gün öncesine kıyasla %40 artış kaydederek bugün 2.24 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İşlem hacmindeki bu artış, DOGE’ye yönelik ilginin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında meme coin’in kısa vadede yükseliş yaşama ihtimali olduğu söylenebilir.

Dogecoin fiyatı ekim ayının sonuna kadar 0.30 dolara yükselebilir ve yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.