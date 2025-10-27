Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Kasım Ayında 0.50 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Dogecoin (DOGE) son 24 saatte %0.8’lik küçük bir düşüş kaydetti ve şu anda 0.20 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. DOGE meme coin alanında en iyi performans gösteren kripto para olmasa da 10 Ekim’de yaşanan düşüşün ardından güçlenmeye başladı.

Bu arada Bitcoin’in yeniden 115 bin dolar seviyesini aşması piyasanın hareketlenmesini sağladı.

Meme coin’lerin yıllık fiyat grafiklerine bakıldığında sadece Dogecoin’in pozitif performans gösterdiği görülüyor. DOGE bir yılda %43 ve bir hafta içinde yaklaşık %1 değer kazandı.

Doge Fiyat Tahmini: Dogecoin Kasım Ayında 0.50 Doları Görür mü?

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

Dogecoin grafiğine bakıldığında durağan ancak önemli fiyat hareketleri görülüyor. DOGE fiyatı 0.20 dolar bölgesinden sıçrayarak bu bölgeyi desteğe dönüştürdü. DOGE şimdi 0.218 dolar seviyesine doğru ilerliyor.

Dogecoin fiyatı bu seviyeyi aşarsa 0.252 doları hedefleyebilir ve bu noktada güçlü bir kırılma gerçekleştirmesi halinde 0.27 dolara doğru yükselebilir.

Dogecoin’in RSI’si 59 civarında olup, ivmenin pozitife dönmeye başladığını gösteriyor. Ayrıca MACD’nin de pozitife dönmesi DOGE’nin yükselmesinin mümkün olduğunu ancak bunun biraz zaman alacağını gösteriyor. DOGE 0.20 dolar seviyesini koruyamazsa 0.185 dolar ya da 0.18 dolara geri dönebilir.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: MAXI DOGE

Dogecoin fiyatı olumlu sinyaller verse de yatırımcılar alternatif kripto projelerini de değerlendirmek isteyebilirler. Değerlendirilebilecek alternatifler projeler arasında ön satış projeleri de yer alıyor. Yeni bir kripto ön satış projesi olan Maxi Doge yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge, staking işlemlerinde %81’e varan APY sunuyor. Dolayısıyla Maxi Doge’nin son derece karlı bir proje olduğu söylenebilir. Projenin staking imkanı sunması, yatırımcıların sadece tokenlerini elde tutmak yerine düzenli olarak gelir elde edebilecekleri anlamına geliyor.

Maxi Doge topluluğu hızla büyüyor ve projenin ön satışında şimdiye kadar 3.80 milyon dolardan fazla fon toplandı. Meme coin sezonunun başlamasıyla birlikte Maxi Doge’ye yönelik ilginin daha da artabileceği yönünde tahminler var.

Maxi Doge’nin büyüme potansiyelinden ve sunduğu teşviklerden yararlanmak, aynı zamanda hızla büyüyen topluluğa dahil olmak için MAXI token ön satışına katılabilirsiniz.

MAXI token şu anda 0.000265 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

