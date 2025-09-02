Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Eylül Ayında 1 Doları Görür mü?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 2, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Dogecoin’in 0.21 dolarda güçlü bir destek bulması “Dogecoin yükselir mi? DOGE fiyatı ne olur?” gibi soruların gündeme gelmesini sağladı.

Dogecoin daha önce bu seviyeden güçlü sıçramalar kaydetti ancak 0.245 dolar civarında dirençle karşılaştı. Şimdi bu durumun değişebileceği yönünde tahminler var.

Dogecoin $DOGE defended $0.208 support five times now. This level is proving crucial for the next move! pic.twitter.com/sorlKm1ZjJ — Ali (@ali_charts) September 1, 2025

ABD’nin faiz indirimine gitmesi beklenirken risk iştahının artması altcoinlerin sermaye çekmesini sağladı.

ABD’nin yıl sonundan önce dört kez faiz indirimi uygulaması bekleniyor. FED faizleri düşürürse kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelik talepte artış görülebilir.

FOMC toplantısına sadece 15 gün kalmışken şimdi tüm gözler FED’in faiz kararında.

Dogecoin Fiyat Analizi: DOGE Eylül Ayında 1 Dolar Olur mu?

Dogecoin 0.21 dolar seviyesinden destek alarak yükselişe geçebilir. Bu durumda temmuz ayının sonlarından beri şekillenmekte olan boğa flaması formasyonunu yeniden test edebilir.

1 günlük DOGE / USD grafiği, boğa flaması formasyonu. Kaynak: TradingView.

Momentum indikatörleri Dogecoin’in gücüne işaret ediyor. RSI’nin 45 seviyesinden 50’ye (nötr) doğru yükselmesi satın alma baskının arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerinde yatay seyretmeye başlaması da yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor.

Dogecoin ivmesini korursa flama formasyonunun üst direncini kırabilir. Bununla birlikte yükselişin doğrulanması için ilk engel 0.245 dolar seviyesi olacaktır.

Kırılım tamamen gerçekleşirse 0.38 dolar seviyesi hedeflenebilir. DOGE’nin bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %75’lik bir artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte FED’in bu ay faiz indirimine gitmesi durumunda Dogecoin fiyatının 0.49 dolar civarına kadar yükselebileceği yönünde tahminler var.

Ayrıca SEC’in spot DOGE ETF’lerine onay vermesi de DOGE’ye yönelik talebi artırabilir ve meme coin’in 1 dolara doğru yükselmesini sağlayabilir. DOGE’nin bu seviyeye yükselmesi %365’lik bir artış anlamına geliyor.

Maxi Doge Ön Satışı Devam Ediyor

Dogecoin gibi büyük piyasa değerine sahip kripto paraların yükseliş potansiyeli sınırlıdır. Dolayısıyla yatırımcılar alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyebilir.

Dogecoin’in 2021’de piyasaya sürülmesinin ardından Shiba Inu, Floki, Bonk, Dogwifhat ve Neiro gibi birçok token çıktı.

Şimdi ön satış aşamasında olan Maxi Doge ($MAXI) dikkatleri üzerine çekiyor.

Maxi Doge (MAXI) ön satış sayfası.

Maxi Doge ön satışı hızla devam ediyor ve şimdiye kadar 1.75 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %176’ya varan APY sunuyor.

Maxi Doge’yi X ve Telegram‘dan takip edebilir ya da projenin web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.