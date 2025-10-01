Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Devasa Bir Yükselişin Eşiğinde Olabilir mi?

Last updated: Ekim 1, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

DOGE bugün fiyat artışı yaşamış olsa da bu yıl zayıf performans sergiledi. Ancak bir analist, Dogecoin‘in büyük bir yükselişin eşiğinde olduğunu düşünüyor.

X’te EtherNasyional kullanıcı adıyla bilinen ve 26.000’den fazla takipçisi bulunan kripto yatırımcısı, DOGE’nin daha önceki iki döngüde izlediği formasyonları gösteren ilginç bir grafik paylaştı.

The parabolic run of $DOGE is inevitable.



Dogecoin hasn't actually pumped up in the current cycle yet. pic.twitter.com/uy0rHaXTrx — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) September 29, 2025

Daha önceki iki döngüde aylarca süren düşüş trendinin ardından yukarı yönlü kırılma gerçekleşti ve trend dönüşüyle birlikte büyük fiyat hareketleri ve tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü.

Bu kırılma mevcut döngüde de gerçekleşti ve DOGE’nin önümüzdeki haftalarda daha önce hiç görmediği seviyeleri görme ihtimali var.

Daha önce göreceli güç endeksinin (RSI) dip seviyeyi görmesinin ardından güçlü fiyat artışları yaşanmıştı ve DOGE’nin yine benzer bir yükseliş yaşayabileceği düşünülüyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE’nin Trend Desteğinden Sıçramasının Ardından İşlem Hacmi Arttı

DOGE son 24 saatte %6’lık bir fiyat artışı kaydetti ve işlem hacminde de kayda değer bir artış görüldü.

Bu yükseliş, tokenin 200 günlük EMA ile kesişen trend desteğinden sıçramasının ardından görüldü.

Trend desteği ile 200 EMA’nın kesişmesi bu bölgenin önemini artırırken, işlem hacimleri de satın alma baskısının arttığını doğruluyor.

Sonuç olarak DOGE önümüzdeki günlerde yükselen kama formasyonunun üst sınırını, yani 0.32 dolar seviyesini yeniden test edebilir. Ancak Ethernasyional’ın tahminleri doğru çıkarsa DOGE ilk olarak 0.40 doları ve ardından 1 doları hedefleyebilir.

DOGE’nin bu seviyeye ulaşması yaklaşık %322’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Dogecoin’in yanı sıra diğer meme coin’lerin ve ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Yeni bir kripto projesi olan Maxi Doge (MAXI), ön satışında 2 milyon dolardan fazla fon topladı.

