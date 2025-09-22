BTC $112,320.63 -1.88%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 1 Doları Görebilir mi?

DOGE Dogecoin
Ortaklık Açıklaması

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

İlk Dogecoin tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesinin ardından DOGE son 24 saatte %10’luk bir düşüş yaşadı. Peki Dogecoin fiyatı daha fazla düşer mi?

REX-Osprey Dogecoin ETF ($DOJE) geçen hafta perşembe günü piyasaya sürüldü ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü. ETF’in işlem görmeye başladığı ilk dakikalarda işlem hacmi 50 milyon doları aştı.

rex-osprey dogecoin etf

Bu ETF, yatırımcıların doğrudan meme coin’e yatırım yapmalarına imkan tanıyor.

REX-Osprey’in resmi web sitesinde yer alan verilere göre, ETF’in yönetim altındaki varlıkları 4 milyon dolara ulaştı.

Bugünkü gerilemeye rağmen hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar Dogecoin’e güçlü bir ilgi gösteriyor. ETF girişlerinin artmasıyla birlikte DOGE’ye yönelik talebin de artabileceği düşünülüyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Fiyatı Ne Olur?

DOGE’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık %200 artışla 5 milyar dolara ulaştı. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının %14’üne tekabül ediyor.

Bu, satış baskısının yoğunluğunu gözler önüne seriyor. Bu arada 24 saatlik kripto tasfiyeleri 2 milyar dolara yaklaştı.

Dogecoin fiyat grafiği

Dogecoin fiyatı 0.22 dolardaki kilit desteği görmek üzere. DOGE bu seviyeden güçlü bir sıçrama yaşarsa kayda değer bir yükseliş gerçekleştirebilir. 0.40 dolar seviyesinin kırılması ise pozitif Dogecoin fiyat tahminlerini doğrulayacaktır.

DOJE’nin piyasaya sürülmesi, DOGE’nin bu döngüde 1 doları görebileceğine dair beklentileri artırdı. Ayrıca kurumsal yatırımcı ilgisinin Dogecoin’in güçlü fiyat artışları yaşamasını sağlayabileceği düşünülüyor.

Bu arada Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan ilgi görüyor. Yeni bir ön satış projesi olan MAXI, ön satışının ilk haftalarında yaklaşık 2.5 milyon dolar fon topladı.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

Yeni bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

maxi doge ön satışı

Maxi Doge’nin ön satışından elde edilen gelirlerin dörtte biri Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fon aracılığıyla gelecek vadeden tokenlere yatırım yapılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Fiyat Tahminleri
XRP Fiyatı 3 Doların Altına Düştü: Boğa Piyasası Sona mı Erdi?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-22 19:38:53
Basın Bültenleri
Snorter Bot Token Ön Satışı 4 Milyon Doları Aştı: Meme Coin Çöküşünde Parlayan Fırsat
2025-09-22 19:19:44
Zehra Ahmed
daha fazla oku
