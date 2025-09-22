Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 1 Doları Görebilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

İlk Dogecoin tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesinin ardından DOGE son 24 saatte %10’luk bir düşüş yaşadı. Peki Dogecoin fiyatı daha fazla düşer mi?

REX-Osprey Dogecoin ETF ($DOJE) geçen hafta perşembe günü piyasaya sürüldü ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü. ETF’in işlem görmeye başladığı ilk dakikalarda işlem hacmi 50 milyon doları aştı.

Bu ETF, yatırımcıların doğrudan meme coin’e yatırım yapmalarına imkan tanıyor.

REX-Osprey’in resmi web sitesinde yer alan verilere göre, ETF’in yönetim altındaki varlıkları 4 milyon dolara ulaştı.

Bugünkü gerilemeye rağmen hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar Dogecoin’e güçlü bir ilgi gösteriyor. ETF girişlerinin artmasıyla birlikte DOGE’ye yönelik talebin de artabileceği düşünülüyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Fiyatı Ne Olur?

DOGE’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık %200 artışla 5 milyar dolara ulaştı. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının %14’üne tekabül ediyor.

Bu, satış baskısının yoğunluğunu gözler önüne seriyor. Bu arada 24 saatlik kripto tasfiyeleri 2 milyar dolara yaklaştı.

Dogecoin fiyatı 0.22 dolardaki kilit desteği görmek üzere. DOGE bu seviyeden güçlü bir sıçrama yaşarsa kayda değer bir yükseliş gerçekleştirebilir. 0.40 dolar seviyesinin kırılması ise pozitif Dogecoin fiyat tahminlerini doğrulayacaktır.

DOJE’nin piyasaya sürülmesi, DOGE’nin bu döngüde 1 doları görebileceğine dair beklentileri artırdı. Ayrıca kurumsal yatırımcı ilgisinin Dogecoin’in güçlü fiyat artışları yaşamasını sağlayabileceği düşünülüyor.

