Dogecoin Fiyat Tahmini: Balinalar Sahneye Çıkıyor – DOGE Rekor Kırabilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

DOGE’nin işlem hacmi dün 5 milyar dolara ulaştı ve bu, token’ın günlük ortalamasını rahatlıkla aşarak yatırımcıların düşüşü fırsat bilip alıma geçmesiyle boğa yönlü bir Dogecoin fiyat tahminini destekledi.

Dünkü %8,5’lik düşüşe rağmen DOGE, son 30 günde %14,7 kazanç kaydetti ve bu dönemde pozitif getiri sağlayan ilk 5 meme coin arasında tek token oldu.

Ortalamanın üzerindeki hacimler genellikle piyasanın alım ve satım baskısının yüksek olduğu kritik bir fiyat seviyesine ulaştığını gösterir.

X’te neredeyse 800.000 takipçisi bulunan popüler kripto trader’ı Altcoin Gordon, DOGE’nin üst trend çizgisinden gelen boğa kırılımının ardından büyük bir hareket beklediğini gösteren ilginç bir grafik paylaştı.

Nice bit of consolidation on $DOGE.



Gearing up to absolutely send.



This will be one of the first coins normies FLOCK to & the pump will be MASSIVE. pic.twitter.com/4HomLOj8Gi — Gordon (@AltcoinGordon) August 15, 2025

Gordon, token’ın şu anda konsolide olduğunu ve balinaların bu son geri çekilmeyi değerlendirerek bir sonraki patlayıcı hareket öncesi ceplerini doldurduğunu vurguladı.

Bu durum, boğa yönlü bir Dogecoin fiyat tahminini destekliyor. Soru şu: DOGE ne kadar yükselebilir?

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE’nin $0,27 Kırılımı Sonrası $1 Yolu Kesinleşti

CoinMarketCap verilerine göre, önde gelen altcoin’lerin piyasa değeri son 30 günde 1,44 trilyon dolardan 1,67 trilyon dolara yükseldi – sadece bir ayda %16’lık artış. Bu dönemde, ilk 100 meme coin’in toplam piyasa değeri ise %11 arttı.

Günlük grafik, token’ın $0,25 seviyesine dokunduktan sonra geri çekildiğini ve yükseliş trendine devam etmeden önce $0,16’ya kadar düşebileceğini gösteriyor.

Böylesi bir geri çekilme, geç alım yapanlardan likidite toplamakta ve kısa süre önce pozisyonları likide edilen trader’ları piyasaya geri dönmeye zorlayarak bir sonraki yükseliş hareketini desteklemekte.

$1 hedefine giden yol, $0,27 üzerindeki kırılımın ardından açılacak. Bu onaylanmış kırılım sonrası DOGE alan yatırımcılar, token’ın psikolojik $1 seviyesine yaklaşmasıyla %200’ün üzerinde kazanç bekleyebilir.

Artan işlem hacmi ve balina birikimi, bu boğa yönlü tabloyu destekliyor.

