Dogecoin ETF Heyecanı Artıyor! DOGE Fiyatı Yükselir mi?

Lider meme coin Dogecoin (DOGE) son 24 saatte %3.4’lük bir artış kaydetti ve şu anda 0.2597 dolardan işlem görüyor.

Bu arada Bloomberg’in ETF uzmanı Eric Balchunas, normalde 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilmesi beklenen REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) lansmanının önümüzdeki haftaya ertelendiğini duyurdu.

Update Part 3: Another delay. Launching next week. Mid week. Prob Thur. https://t.co/Lzk2pCVo0E — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025

Dogecoin ETF’in listelenmesi beklenirken DOGE hafif bir ivme yakaladı ve 24 saatlik işlem hacmi %23 artışla 4 milyar dolara ulaştı.

DOGE son 7 günde %20.2 oranında değer kazandı.

Dogecoin ETF’inin piyasaya sürülmesi hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların portföylerine DOGE eklemesini sağlayabilir ve talepte artış görülebilir. Bu durumda başta Dogecoin olmak üzere meme coin piyasası genelinde yükseliş görülebilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini: ETF Heyecanı Artıyor, DOGE Fiyatı Ne Olur?

Dogecoin ETF lansmanı, DOGE fiyatında kayda değer bir yükseliş gerçekleşmesini sağlayabilir. Meme coin’in günlük fiyat grafiğine bakıldığında son 6 işlem seansının 5’inde yükseliş yaşadığı ve 0.26 dolardaki kilit dirence ulaştığı görülüyor.

Dogecoin fiyatı 200 günlük EMA ile kilit direnç seviyesi arasında bant hareketleri sergiliyor. Bu, balinaların DOGE biriktirdiklerini düşündürüyor.

Dogecoin kilit direnç seviyesini aşarsa ilk olarak 0.45 dolara ve ivmesini sürdürmesi halinde ise 0.80 dolara yükselebilir.

Bu arada son zamanlarda kripto paralara ilgi artarken Maxi Doge (MAXI) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı 2 Milyon Doları Aştı

Bitcoin ve önde gelen altcoin’lerin kayda değer fiyat artışları yaşaması beklenirken, Maxi Doge ($MAXI) gibi bazı ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği yönünde tahminler var.

Maxi Doge, kısa bir süre önce ön satışına başlayan yeni bir meme coin projesidir. Projenin ön satışında şimdiden 2 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Bu arada Maxi Doge ön satışından elde edilen fonların %25’i Maxi Fund aracılığıyla yüksek potansiyelli tokenlere yatırılacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.