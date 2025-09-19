Dogecoin Balinalarından Devasa Alım! DOGE’de Son Durum Ne?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlk DOGE ETF’i piyasaya sürülürken Dogecoin‘e yönelik ilgide artış görüldü.

Kripto analisti Ali Martinez’in sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı verilere göre balinalar olarak bilinen büyük yatırımcılar 158 milyon DOGE satın aldı.

Dogecoin balinaları şu anda 11 milyardan fazla DOGE’ye sahip.

Balina alımlarının artması, bu yatırımcıların olası fiyat artışlarına hazırlandıklarının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

DOGE ETF’i Piyasaya Sürüldü

Merakla beklenen REX Osprey Dogecoin ETF (DOJE) perşembe günü ABD’de piyasaya sürüldü. Söz konusu ETF, ABD piyasaları aracılığıyla meme coin’e yatırım yapma imkanı tanıyor.

İlk gün 17 milyon dolar işlem hacmine ulaşan ETF, yılın en büyük ETF lansmanlarından biri oldu.

Dogecoin ETF’inin piyasaya sürülmesi ve balina alımlarının artması DOGE’nin ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Dogecoin’de Son Durum

Dün gerçekleşen ETF lansmanı öncesinde hareketlenerek fiyat artışı yaşan Dogecoin, şu anda 0.276 dolardan işlem görüyor.

DOGE son 24 saatte %1.4’lük bir düşüş kaydetmiş olsa da haftalık bazda %5.6 ve bir ayda %29.7 değerlenmiş durumda.

Dogecoin’in 24 saatlik işlem hacmi 3.99 milyar dolar seviyesinde. CoinMarketCap verilerine göre 41.77 milyar dolar piyasa değerine sahip olan DOGE, şu anda piyasa değeri açısından en büyük 8. kripto para konumunda.

Dogecoin Fiyat Grafiği. Kaynak: Coingecko

Peki Dogecoin yükselir mi? Analistlere göre Dogecoin’in kayda değer bir fiyat artışı yaşaması 0.29 dolar direncini aşması gerekiyor.

DOGE mart ayından bu yana birçok kez bu direnci test etti ancak bir kırılım gerçekleştiremedi.

Kripto analisti Ali Martinez, lider meme coin DOGE’nin 0.29 dolar direncini kırması halinde ilk olarak 0.36 dolara, ardından 0.45 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

DOGE ETF’inin piyasaya sürülmesi tokene yönelik ilginin artmasını sağlayabilir. Dolayısıyla en büyük meme coin olan DOGE’nin boğa piyasasında kayda değer fiyat artışları yaşayabileceği yönünde tahminler var.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.