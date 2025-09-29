Dogecoin Balinaları Satış Yapıyor: DOGE Fiyatı Düşer mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Balinalar olarak bilinen büyük yatırımcılar DOGE satışı gerçekleştiriyor. Bu durum Dogecoin fiyat tahminlerini nasıl etkiler?

40 million Dogecoin $DOGE sold by whales in the last 24 hours! pic.twitter.com/VpKLI2hm87 — Ali (@ali_charts) September 27, 2025

Tanınmış kripto analisti Ali Martinez, cumartesi günü X üzerinden bir paylaşım yaparak sadece 24 saat içinde 40 milyon DOGE tokenin satıldığını söyledi. BU arada 20 Eylül’den 26 Eylül’e kadar balina cüzdanlarından 250 milyon token çıktı.

Martinez’in paylaştığı grafiğe göre balinalar 12 Ağustos’tan beri DOGE biriktiriyordu ve toplam varlıkları 10.7 milyar tokenden 11 milyar tokene çıktı.

Bu, Dogecoin’in dolaşımdaki arzının sadece %0.2’sine tekabül etse de DOGE fiyatının gidişatına ilişkin bir gösterge olabilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 200 Günlük EMA’dan Sıçradı

DOGE son 24 saatte %2’lik bir artış kaydederek 0.22 doları gördü. Bu arada işlem hacmi ise %60 arttı.

0.22 dolar seviyesi, güçlü bir destek seviyesi olarak görülen 200 günlük EMA’da bulunuyor.

DOGE bu talep bölgesinden sıçrarsa 0.28 doları görebilir. Bu arada bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşirse çok daha güçlü bir yükseliş yaşanabilir ve DOGE yıl sonundan önce 1 doları görebilir.

DOGE balinaları satış yapsa da bunun bir trend dönüşünden ziyade sıradan kar alımlarının bir işareti olduğu düşünülüyor.

Öte yandan yılın en iyi kripto ön satış projelerinin DOGE’den daha fazla fiyat artışı yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Yeni bir ön satış projesi olan Maxi Doge (MAXI), yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü ve ön satışında sadece birkaç hafta içinde 2.6 milyon dolar fon topladı.

Maxi Doge ($MAXI) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Ethereum tabanlı bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI) ön satışında büyük ilgi görüyor.

Proje, ön satışının ilk 48 saatinde 130 bin dolardan fazla fon toplayarak büyük bir başarı sergiledi.

Bu arada MAXI token sahipleri Community Alpha adlı topluluğa katılma fırsatına sahip olacak. Bu toplulukta bireysel yatırımcılar stratejilerini ve sinyalleri paylaşacak.

Ayrıca projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a yatırılacak ve bu fon aracılığıyla gelecek vadeden tokenlere 1000 kata kadar kaldıraçla yatırım yapılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip Ethereum tabanlı bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

