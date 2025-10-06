Dogecoin Balinaları Alım Yapıyor: DOGE Fiyatı Büyük Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken Dogecoin (DOGE) son 7 günde %12 değer kazandı. Peki DOGE neden yükseldi?

Kripto analisti Ali Martinez, son zamanlardaki balina hareketlerine işaret ederek büyük yatırımcıların yüklü miktarda token satın aldığını söyledi.

Over 30 million Dogecoin $DOGE bought by whales in the last 24 hours! pic.twitter.com/8UhR9JrwsS — Ali (@ali_charts) October 5, 2025

Martinez, cumartesi günü paylaştığı bir grafikle 1 ila 10 milyon DOGE’ye sahip olan balinaların rezervlerinin 30 milyon (yaklaşık 7.5 milyon dolar) arttığını gösterdi.

Balina alımlarının Dogecoin’in yükselişinde etkili olduğu düşünülüyor.

Öte yandan makroekonomik koşullar da kripto piyasasını destekliyor. ABD Merkez Bankası’nın ekim ayındaki FOMC toplantısında da faiz indirimi kararı alması ve yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE 1 Dolara Yükselir mi?

Dogecoin’in günlük grafiği, meme coin’in aylardır yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. DOGE 24 ay içinde %720 değer kazandı.

Meme coin bu yılın mayıs ayından bu yana yükselen fiyat kanalının şekillenmesini sağlayan birçok yüksek tepe oluşturdu.

Şimdi piyasa koşullarının pozitife dönmesiyle birlikte DOGE fiyatının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

DOGE ivmesini korursa 0.49 dolar seviyesini yeniden test edebilir ve ardından 1 dolara doğru yükselebilir.

Öte yandan Dogecoin’in göreceli güç endeksi (RSI) de 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak alım sinyali verdi.

Bu arada altcoin sezonunun başlamasıyla birlikte Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans göstermesi bekleniyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışında 2.8 Milyon Dolar Toplandı

Ethereum tabanlı bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI) , devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Maxi Doge’nin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fon aracılığıyla 1000 kata varan kaldıraçla gelecek vadeden tokenlere yatırım yapılacak.

MAXI ön satışı sadece birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 2.8 milyon dolar fon toplandı.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

