Dijital Varlıklara 3.3 Milyar Dolar Giriş! Yatırımcılar Bitcoin ve Bu Altcoinlere Yöneliyor

CoinShares’in son raporuna göre, dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 3.3 milyar dolar giriş gördü.

ABD’nin enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi yatırımcı iştahını ve alternatif varlıklara talebi artırdı. Haftanın sonunda sektörün yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) 239 milyar dolara ulaştı.

Dijital varlıkların bir süre durağan seyrettikten sonra yeniden giriş görmeye başlaması kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

ABD Lider Konumda

Dijital varlık yatırım ürünleri ABD’den 3.2 milyar dolar giriş gördü. ABD’yi 160 milyon dolar ile Almanya izledi. Almanya’da girişlerin artması, Avrupalı yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin arttığını gösteriyor.

Bu arada bazı bölgelerde fon çıkışları görüldü. Örneğin İsviçre’de 92 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Bitcoin, Ethereum ve Solana Öne Çıkıyor

Girişlerin 2.4 milyar dolarlık büyük bir kısmını Bitcoin oluşturdu. Bu arada short Bitcoin yatırım ürünlerinde ise çıkış görüldü ve bu ürünlerin yönetim altındaki toplam varlıkları 86 milyon doları gördü.

Bu ayın başlarında art arda sekiz gün boyunca çıkış gören Ethereum ise geçen hafta dört gün boyunca toplam 646 milyon dolar giriş gördü. Ethereum’un yeniden giriş görmesi, yatırımcı duyarlılığının önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor.

Bu arada Solana geçen hafta cuma günü 145 milyon dolar giriş gördü. Solana tabanlı yatırım ürünlerinin hafta boyunca toplam 198 milyon dolar giriş görmesi, kurumsal yatırımcıların blok zincirinin büyüyen ekosistemine duyduğu güveni yansıtıyor.

Bitcoin, Ethereum ve Solana güçlü girişler görürken, diğer altcoin’lerde daha zayıf performans görüldü. Aave 1.08 milyon dolar çıkış görürken, Avalanche ise 0.66 milyon dolar çıkış gördü.

Dijital varlık yatırım ürünlerinin yönetim altındaki toplam varlıkları rekor seviyelere yaklaşırken, son veriler ise dijital varlıklara yönelik duyarlılıkta güçlü bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

CoinShares ABD’de Halka Arz Oluyor

CoinShares International Limited, Vine Hill Capital Investment Corp. ile 1.2 milyar dolarlık birleşme aracılığıyla Nasdaq’da listelenmeye hazırlanıyor.

BIG NEWS: CoinShares → NASDAQ US

We're going public in the U.S. via business combination with Vine Hill ($VCIC).



$1.2B pre-money valuation.

Expected to be one of the largest publicly traded digital asset managers globally.



Transaction subject to customary closing conditions &… pic.twitter.com/5DJb0rrpQr — CoinShares (@CoinSharesCo) September 8, 2025

Birleşme işleminin 2025’in dördüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Birleşme işlemi tamamlandıktan sonra, CoinShares ve Vine Hill’ın menkul kıymetleri yeni bir şirket olan Odysseus Holdings Limited’in hisseleriyle değiştirilecek.