Dijital Varlık Hazine Şirketi Helius’tan 6 Milyar Dolarlık Solana Planı

Solana dijital varlık hazinesi şirketi Helius, Solana‘nın (SOL) en az %5’ini (6 milyar dolardan fazla) satın almayı düşünüyor.

Şirketin SOL hazine stratejisini liderli Joseph Chee, piyasa değeri koşullarını ve düzenlemelerle ilgili şartları sağladıklarında Solana alacaklarını söyledi. Hong Kong Economic Times’a röportaj veren Chee, ikinci listeleme lokasyonlarının Hong Kong olacağını söyledi.

Joseph Chee bir sağlık teknolojisi şirketi olan Helius’u satın aldıktan sonra onu dijital varlık hazine şirketine dönüştürdü. Şirket, geçen ay SOL satın almaya odaklanmış bir Solana hazinesi oluşturmak için 500 milyon dolar fon topladı.

Dijital Varlık Hazinesinin Başarısı Teknik Açıdan Sağlam Paraya Dayanıyor

UBS Investment Banking Asia’nın eski başkanı ve Helius Solana Company’nin (HSDT) Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Junwei, Solana’nın %5’ini satın alma hedefini öne sürdü.

Junwei, dijital varlık hazine şirketlerinin sürekli olarak her bir tokenin değerini artırabileceğini söyledi. Junwei, “Dijital varlık hazinesi bir köprü, fon akışlarını yönlendiren bir altyapıdır” ifadelerini kullandı.

Kripto hazine şirketleri genellikle adi hisseler ve dönüştürülebilir tahviller gibi araçlarla sermaye toplayarak dijital varlık satın alır.

Junwei, dijital varlık hazinelerinin başarısının teknik açıdan sağlam para birimine ve güçlü bir yönetim ekibine bağlı olduğuna inanıyor.

Ancak Junwei, tüm dijital varlık hazine şirketlerinin kripto paraları mükemmel bir şekilde taklit etmesinin ya da daha iyi performans göstermesinin mümkün olmadığını söyledi. Junwei, “Örneğin Japonya merkezli bir Bitcoin hazine şirketi olan Metaplanet’in hisse fiyatı mayıs ayından hazirana kadar dört kat arttı, ancak son aylarda değerinin yarısını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Solana DAT company Helius stated that the company aims to acquire at least 5% of Solana and pointed out that as long as the market capitalization and regulatory requirements are met, the second listing location will be Hong Kong, or within 6 months. https://t.co/Wl5kvlGx9u… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 9, 2025

Piyasanın Solana’ya İlişkin Farkındalığı Düşük

Şu anda çok az sayıda dijital varlık hazinesi şirketi Solana biriktiriyor. Brera Holdings PLC, kısa bir süre önce Solana tabanlı bir dijital varlık hazinesi ve kripto altyapı şirketi Solmate için 300 milyon dolarlık özel plasmanı duyurdu.

Solana’ya yönelik düşük piyasa farkındalığına rağmen SOL’un işlem kapasitesi Ethereum’u geçti.

Bu arada Helius Solana Companys, Asya’da ekosistem düzeyinde bir işbirliği geliştirmek için Solana Vakfı ile ortaklık kurdu.