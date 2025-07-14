Dijital Varlık Fonlarına 3.7 Milyar Dolarlık Giriş: Bitcoin Liderliği Koruyor

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Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 3.7 milyar dolar giriş kaydetti. CoinShares analisti James Butterfill, bunun şimdiye kadarki ikinci en büyük haftalık giriş olduğunu söyledi.

Analist, kripto tabanlı borsa yatırım ürünlerinin (ETP) yönetim altındaki toplam varlıklarının (AuM) 211 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Öte yandan alım satım faaliyetlerinin de artmasıyla ETP’lerin hacmi 29 milyar dolara ulaştı.

Butterfill, sadece 10 Temmuz’da üçüncü en büyük günlük girişin görüldüğünü, bu durumun kurumsal yatırımcı iştahının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bitcoin ve Ethereum Lider Konumda

Bitcoin en çok tercih edilen varlık konumunda. Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri 2.7 milyar dolar giriş görürken, bu yatırım ürünlerinin yönetim altındaki toplam varlıkları da 179.5 milyar dolara ulaştı. Bitcoin ETP’lerinin değeri, altın tabanlı borsa yatırım ürünlerinin değerinin %54’üne tekabül ediyor. Bu durum dijital altın olarak görülen Bitcoin’in konumunu güçlendiriyor.

Bununla birlikte, short Bitcoin ürünlerindeki hareketsizlik ise yükseliş eğiliminin hakim olduğunu gösteriyor. Bu arada Ethereum tabanlı yatırım ürünleri de 12 haftadır pozitif fon akışı görüyor.

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri sadece geçen haftada 990 milyon dolar giriş gördü. Ethereum’un 12 haftalık girişleri, yönetim altındaki varlıkların %19.5’ine tekabül ediyor.

Butterfill’e göre bu durum, yatırımcıların Ethereum’un uzun vadeli performansına duyduğu güvenin bir yansımasıdır.

Bölgesel Farklılıklar ve Altcoin Trendleri

3.7 milyar dolarlık haftalık girişin tamamı ABD’den geldi.

Almanya’da 85.7 milyon dolar çıkış görüldü. Bu durum bölgedeki yatırımcıların kar alıyor olabileceklerini düşündürdü. İsviçre’de 65.8 milyon dolar ve Kanada’da ise 17.1 milyon dolar giriş görüldü.

Altcoin’lere gelince, Solana’nın 92.6 milyon dolar girişle öne çıktığı görülüyor. Buna karşılık, XRP ise haftalık 104 milyon dolar çıkış kaydetti. Bu durum yatırımcı güveninin zayıfladığının bir işareti olabilir.

Butterfill, altcoin’lerin karışık performansına rağmen, piyasa genelinde görülen sermaye girişlerinin kurumsal yatırımcı ilgisinin yansıması olduğunu söyledi.