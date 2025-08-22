BTC $116,875.80 3.49%
Dijital Euro İçin Ethereum ve Solana Seçeneği Masada

Avrupa Birliği Ethereum Solana
Dijital Euro İçin Ethereum ve Solana Seçeneği Masada

Financial Times’ın haberine göre Avrupa Birliği (AB), uzun süredir tartışılan dijital euro projesinde özel bir blockchain yerine Ethereum veya Solana gibi halka açık ağları tercih edebilir.

Dijital avronun kamuya açık bir blok zincirinde yayınlanması, projenin erişilebilirliğini önemli ölçüde artırabilir. Ancak aynı zamanda gizlilik ve güvenlik konularında soru işaretleri yaratıyor.

ABD’de Stablecoin Yasası AB’yi Harekete Geçirdi

Dünyanın en büyük ticaret bloğu olan AB, ABD’de kısa süre önce kabul edilen kapsamlı stablecoin düzenlemesi GENIUS Yasası sonrası adımlarını hızlandırmaya yöneldi. Washington’un hızlı hamlesi, Avrupa’da “dijital para yarışında geri kalma” endişesini gündeme getirdi.

Yetkililer, ABD’de stablecoin sektörünün hızla benimsenmesinin, euronun AB içindeki rolünü ve küresel finansal rekabetteki gücünü zayıflatabileceğini vurguladı.

Euro Destekli Stablecoin’ler Zayıf Kalıyor

Her ne kadar piyasada birkaç euro destekli stablecoin bulunsa da, bu varlıkların piyasa değeri dolar destekli stablecoin’lerle kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Bu durum, AB için dijital avronun önemini artırıyor.

Dijital euro, Ethereum veya Solana üzerinde piyasaya sürülürse, hem teknolojik altyapısı güçlü hem de küresel kullanıcı erişimi yüksek bir konumda başlayabilir. Ancak kamuya açık ağların tercih edilmesi, kişisel verilerin gizliliği ve finansal işlemlerin şeffaflığı arasında denge kurulmasını gerektirecek.

