DigitalX Bir Kez Daha Bitcoin Satın Aldı: 8.8 Milyon Dolar Harcadı

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Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda (ASX) listelenen kripto fon yöneticisi DigitalX, yaklaşık 8.8 milyon dolar değerinde 74.7 BTC satın aldı.

Salı günü yapılan duyuruya göre şirket şu anda yaklaşık 91.3 milyon dolar değerinde 499.8 BTC’ye sahip.

Son satın alma işlemi coin başına ortalama 117.293 dolar fiyatla gerçekleştirildi.

DigitalX’in Bitcoin Rezervleri 100 Milyon Dolara Ulaştı

Şirketin bilançosunda 306.8 BTC bulunurken, DigitalX Bitcoin ETF aracılığıyla da 193 BTC yönetiliyor.

Şirketin dijital varlık rezervinin değeri 100 milyon doları aştı.

Bu arada DigitalX, temmuz ayının başlarında da 57.5 BTC satın almıştı.

Şirket, Bitcoin alımlarına fon sağlamak ve stratejik danışma kurulunu büyütmek için bu ayın başlarında 13.5 milyon dolar topladı. Şirketin danışma kurulunda Animoca Brands’den Yat Siu ve Web3 alanının tanınmış isimlerinden Hervé Larren yer alıyor.

DigitalX Adds 74.7 Bitcoin.



DigitalX Limited (ASX: DCC) has acquired an additional 74.7 BTC at an average price of USD $117,293, bringing total Bitcoin holdings to 499.8 BTC valued at $91.3 million.



Read the full ASX announcement here: https://t.co/S7egCfZ15P pic.twitter.com/5CvAjYGkX9 — DigitalX Ltd (@DigitalXLtd) July 23, 2025

Şirket, toplanan sermayenin 12.8 milyon dolarının Bitcoin alımlarına ayrıldığını söyledi. Geri kalan fonlar ise genel faaliyetler ve işletme sermayesi için kullanılacak.

DigitalX’in bağımsız yönetim kurulu üyesi Leigh Travers, “Bu kilometre taşı, Bitcoin odaklı stratejimizi güçlendiriyor” dedi.

Bu arada DigitalX’in stratejisi, Strategy (eski adıyla MicroStrategy) ile başlayan kurumsal yatırım trendini yansıtıyor.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy şu anda sahip olduğu 597.000 BTC ile en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Öte yandan “Asyalı MicroStrategy” olarak bilinen Metaplanet de hisse senedi satışları yoluyla Bitcoin hazinesini büyütmeye devam ediyor.

Buna ek olarak kripto sektörü dışındaki diğer şirketler de benzer adımlar atıyor.

Gıda markalarıyla bilinen Hong Kong merkezli DDC Enterprise, kısa bir süre önce Bitcoin satın almak için 528 milyon dolar topladı.

Yenilenebilir enerji şirketi Solar Bank da BTC satın alma planlarını açıkladı.

Bitcoin Hazine Stratejisinin Uygulanabilirliği Konusunda Şüpheler Artıyor

Bitcoin hazinelerin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler giderek artıyor.

Glassnode analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisinin sürdürülebilirliğine dair endişeleri dile getirerek, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte sektöre yeni girenlerin kolay kazanç elde etmesinin zor olabileceğini söyledi.

Bu arada VanEck’in Dijital Varlıklar Araştırma Müdürü Matthew Sigel, bazı şirketlerin Bitcoin hazine stratejilerine ilişkin endişeleri dile getirerek BTC alımlarının hissedarlara fayda sağlamaktan ziyade zarar verebileceğini öne sürdü.

Sigel, özellikle ATM hisse ihracı programlarını eleştirerek hisse fiyatları şirketin Bitcoin net varlık değerine (NAV) yaklaştığında hisse senedi başına gelirin azalabileceğini söyledi.

Öte yandan New York merkezli hukuk firması Pomerantz LLP, Michael Saylor’ın şirketi Strategy’ye toplu dava açtı. Strategy, kripto yatırım stratejisinin karlılığı ve riskleri hakkında yatırımcıları yanıltmakla suçlandı.