Dev Yatırım Platformundan Bitcoin Uyarısı: Dikkatli Olun!

İngiltere’nin en büyük bireysel yatırım platformu Hargreaves Lansdown, bireysel yatırımcılara kripto para yatırımları konusunda dikkatli olma çağrısında bulundu.

İngiltere’de bireysel yatırımcıların kripto tabanlı borsa yatırım senetlerine (ETN) erişimine yönelik uzun süredir devam eden yasak 8 Ekim’de kaldırıldı.

Dijital varlıkların değeriyle bağlantılı borçlanma araçları olan kripto ETN’leri artık düzenlemeye tabi borsalarda mevcut olacak.

Hargreaves Lansdown, Bitcoin’in ‘Değersiz’ Olduğunu Söyledi

Kripto sektörü, ETN’lere erişim yasağının kaldırılmasını İngiltere’nin kripto pazarı için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Ancak Hargreaves Lansdown dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şirket, “Bitcoin bir varlık sınıfı değildir ve kripto paranın büyüme ya da gelir elde etmek amacıyla portföylere dahil edilmesi için gerekli özelliklere sahip olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Hargreaves Lansdown, diğer varlık sınıflarının aksine Bitcoin‘in herhangi bir değere sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Şirket, kriptonun aşırı volatil olduğu ve bu nedenle uzun vadeli yatırımcılar için uygun olmadığı konusunda uyarıda bulunarak piyasadaki büyük düşüşlere ve öngörülemeyen fiyat dalgalanmalarına işaret etti.

Hargreaves Lansdown, Bitcoin’in uzun vadede kazanç sağladığını ancak birçok kez büyük kayıplar kaydettiğini ve son derece volatil bir varlık olduğunu söyledi. Şirket, Bitcoin’in hisse senedi veya tahvillerden bile daha riskli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak Hargreaves Lansdown, 2026 yılının başlarından itibaren uygun müşterileri için kripto ETN işlemlerini başlatmayı planladığını söyledi.

Hargreaves Lansdown’ın kripto paralar konusundaki dikkat çeken uyarısına rağmen son zamanlarda kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin önemli ölçüde arttığını belirtmek gerekiyor. Morgan Stanley ve JPMorgan da dahil olmak üzere birçok büyük banka hizmetlerine kriptoyu eklerken, Invesco gibi varlık yöneticileri ise dijital varlıkların geleneksel piyasalardaki volatilite karşısında riskten korunma aracı işlevi görebileceğini düşünüyor.

Invesco’dan Chris Mellor, CNCB’ye yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in hisse senetleri ve tahvillerle korelasyonunun düşük olduğunu ve bu nedenle portföy çeşitlendirmek için kullanılabileceğini söyledi. Mellor, “Hem Bitcoin hem de altına yer olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DeVere Group CEO’su Nigel Green ise Bitcoin’in 125.000 dolar seviyesinin üzerine yükselmesini kripto piyasasının olgunlaştığının bir işareti olarak değerlendiriyor.

Green, “Volatilite hala var, ancak bu üretken bir volatilite. Bitcoin sahipleri daha güçlü, daha kurumsal ve daha sabırlı hale geldi” dedi.

İngiltere, Dijital Piyasalar Yetkilisi Atayacak

Birleşik Krallık Hazine Sekreteri Lucy Rigby, ülkenin blockchain tabanlı finansal altyapıya geçişini hızlandırmak için dijital piyasalar yetkilisi atamayı planladıklarını duyurdu.

Dijital piyasalar yetkilisi, özel sektörün finansal enstrümanları tokenleştirme konusundaki çalışmalarını koordine edecek ve bu inovasyonun ülkenin düzenlemelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Londra’da gerçekleştirilen Dijital Varlık Haftası konferansında konuşan Rigby, “Dematerialisation Market Action Taskforce” adlı yeni kurulacak eylem gücünün kağıt tabanlı hisse senedi sertifikalarından dijital kayıtlara geçişi denetleyeceğini söyledi.

Söz konusu girişim, Birleşik Krallık’ın “Toptan Finans Piyasaları Dijital Stratejisi” kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu strateji, “dijital gilt” olarak bilinen blockchain tabanlı devlet tahvillerinin DIGIT çerçevesi kapsamında ihraç edilmesine ilişkin planları ortaya koyuyor.