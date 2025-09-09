Dev Kripto Para Borsası Kullanıcıların En Çok Tercih Ettiği Coinleri Açıkladı

ABD merkezli kripto para borsası Kraken, kullanıcıları arasında en çok tercih edilen kripto paraların listesini paylaştı. Listede Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Binance Coin (BNB) ve Solana (SOL) yer alıyor.

Listenin zirvesinde lider kripto para Bitcoin bulunurken, onu Ethereum takip ediyor. XRP, BNB ve SOL ise ilk 10 kripto para arasından seçildi.

Most popular on Kraken today 💜 pic.twitter.com/CVnqMpGAGB — Kraken (@krakenfx) September 9, 2025

Solana’da Balina Hareketliliği

Kripto analitiği hesapları, balinaların son 24 saatte Solana biriktirdiğini ortaya koydu. İki büyük cüzdan, Binance üzerinden 80,7 milyon dolar değerinde 376.076 SOL alıp transfer etti ve ETH’yi Kamino platformuna yatırdı. Kamino, Solana tabanlı ve %7’lik staking getirisi sunan bir borç verme platformu olarak öne çıkıyor.

Hafta sonundan bu yana SOL fiyatı yaklaşık %9 artışla 219 dolar seviyesine ulaştı; yazım saati itibarıyla 217 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca Whale Alert verilerine göre bugün erken saatlerde dört ardışık işlemle her biri yaklaşık 1,5 milyon SOL taşındı:

853.357 SOL

852.950 SOL

494.108 SOL

494.108 SOL

Bu işlemlerin toplam değeri 577,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Kripto piyasası gözlemcileri, Solana’ya yönelik kurumsal ilgiyi bu büyük transferlerle doğruluyor.