Dev Kripto Borsasının XRP Rezervlerinde Büyük Düşüş! XRP Fiyatı 10 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

XRPWallets verilerine göre Coinbase’in XRP rezervlerinde kayda değer bir düşüş gerçekleşti. Bu durum, balinaların varlıklarını harici cüzdanlara taşıdıklarını gösteriyor. Peki, XRP fiyatı yükselir mi?

Coinbase’in web sitesine bakıldığında XRP rezervlerinin 14.85 milyon token (yaklaşık 44.6 milyon dolar) olduğu görülüyor. Buna karşılık Binance’in XRP rezervleri ise 2.8 milyar token seviyesinde.

Coinbase’in XRP rezervleri %90 oranında düşüştü. Borsa rezervlerinin azalması, satın alma baskısının artması durumunda büyük bir yükseliş yaşanabileceği anlamına geliyor.

XRP son 7 günde %1.4’lük bir fiyat artışı kaydetti ancak 3 dolar seviyesinin üzerinde kalamadı. Altcoin cumartesi günü 3.18 dolara yükseldi fakat bugün yeniden bu seviyenin altına geriledi.

Bu arada ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yıl ilk kez 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. FED’in böyle bir faiz indirimi uygulaması durumunda yatırımcıların risk iştahı artabilir ve piyasa genelinde yükseliş görülebilir.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Yükselir mi?

XRP kısa bir süre önce direnç seviyesini kırdı ve bugünkü düşüş sonucunda bu seviyeyi yeniden test etti.

3 dolar seviyesinden yüklü miktarda alım gerçekleşirse 3.65 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Bu arada Göreceli Güç Endeksi (RSI) 14 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmadan birkaç gün önce satın alma sinyali gönderdi. Bu, pozitif ivmenin arttığını gösteriyor. XRP yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirirse %99 değerlenerek 10 dolara yükselebilir.

Öte yandan XRP gibi köklü altcoin’lerin yanı sıra Pepenode (PEPENODE) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği yönünde tahminler var. Pepenode ön satışı sadece birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 1 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Pepenode ($PEPENODE), Madencilere Meme Coin Ödülleri Sunuyor

Pepenode ($PEPENODE) , madencilik yaparak kazanç elde etmenizi sağlayan bir oyundur.

Kullanıcılar ne kadar fazla madencilik teçhizatı alırlarsa o kadar fazla token kazanabilirler. Ayrıca en iyi performans gösteren kullanıcılar, ödül olarak PEPE ve FARTCOIN gibi meme coin’ler kazanabilir.

Pepenode’un web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

