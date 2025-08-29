Dev Bankadan Bitcoin Yorumu: Değerinin Altında! BTC Fiyatı Yükselir mi?

Bitcoin 110.000 dolar civarında işlem görürken JPMorgan’ın BTC hakkındaki yorumu dikkat çekti. JPMorgan, Bitcoin’in volatilitesinin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte altınla arasındaki farkın azaldığını söyledi. Ayrıca banka, Bitcoin’in altına kıyasla değerinin altında işlem gördüğünü belirtti.

Bitcoin’in altı aylık volatilitssi 2025’in başlarında %60 seviyesindeyken şu anda %30’a gerilemiş durumda.

Bitcoin şu anda altına kıyasla sadece iki kat daha volatil. JPMorgan, volatilitesi göz önüne alındığında Bitcoin’in piyasa değerinin %13 artması gerektiğini, fiyatın 126.000 dolara ulaşması gerektiğini düşünüyor.

Buna göre Bitcoin’in şu anda değerinin altında işlem gördüğü söylenebilir. Dolayısıyla kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte Bitcoin fiyatında artış görülebilir.

Kurumsal Yatırımcı İlgisi Artıyor

Kurumsal yatırımcılardan gelen sermaye girişleri Bitcoin’in gidişatını önemli ölçüde etkiliyor. Kurumsal hazineler şu anda toplam arzın %6’sından fazlasını elde tutuyor.

Başta Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy) olmak üzere birçok şirketin Bitcoin’e yatırım yapması, BTC’nin sadece spekülatif bir varlık olarak değil aynı zamanda uzun vadeli bir değer deposu olarak görüldüğünün bir göstergesidir.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum: İzlenmesi Gereken Seviyeler

Bitcoin, ağustos ayının ortalarından beri görülen düşen kanal içinde konsolide olmaya devam ediyor. BTC fiyatı şu anda 111.332 dolardaki 50 günlük SMA’yı test ederken, 113.427 dolarda direnç bulunuyor. Bu seviyenin yakınlarındaki uzun mum fitili satış baskınnı devam ettiğini gösteriyor.

📊 Bitcoin hovers near $110K, locked in a descending channel.

Resistance: $113.4K – breakout may target $116.8K–$120.9K

Support: $108.7K, with risk toward $105.1K–$101.5K

A decisive move is near—watch $113.4K for a bullish breakout. 🚀#Bitcoin #BTC #Crypto pic.twitter.com/G3IqR8nBG0 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 29, 2025

Momentum indikatörlerine gelince, RSI’nin 35 seviyesinde ve aşırı satış bölgesine yakın olduğu görülüyor. MACD ise negatif seviyede. Bitcoin 113.427 doların üzerine çıkar ve kırılım doğrulanırsa 116.850 dolar ve 120.900 dolara doğru yükselebilir.

BTC 108.695 doları koruyamazsa 105.150 dolara ve 101.550 dolara doğru gerileyebilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin yatırımlarını sürdürmesi ve volatilitenin azalması, BTC’nin 130.000 dolar seviyesini yeniden test etmesini sağlayabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 12.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012825 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.