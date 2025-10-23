Dev Bankadan Bitcoin İçin 200 Bin Dolar Tahmini! BTC’de Yükseliş Yakın mı?

Bitcoin (BTC) perşembe günü güçlü bir toparlanma kaydetti ve hafta başında sergilediği zayıf performansın ardından yeniden 110.000 dolara kadar yükseldi. Bitcoin son 24 saatte %1.18’lik artış kaydetti ve şu anda 108.900 dolar civarında işlem görüyor. Lider kripto paranın günlük işlem hacmi ise 69 milyar doların üzerinde.

Bu arada Standard Chartered’dan dikkat çeken Bitcoin tahmini geldi. Banka, güçlü ETF girişleri, artan talep ve ABD’nin faiz indirimlerini sürdüreceği yönündeki beklentiler gibi faktörlerin Bitcoin’in 2025’in sonuna kadar 200.000 dolara ulaşmasını sağlayacağını tahmin ediyor.

NEW: Bitcoin could hit 200K by EOY, per Standard Chartered. pic.twitter.com/8MitNuMTwj — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 23, 2025

Kripto piyasası geçen ay 19 milyar dolar kaybetmiş olsa da BTC yeniden yatırımcıların güvenini kazandı ve olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Standard Chartered Bitcoin’den Umutlu

Standard Chartered’ın Dijital Varlık Araştırmaları Müdürü Geoff Kendrick’e göre piyasada son zamanlarda yaşanan kısa vadeli düzeltme iyi bir satın alma fırsatıydı. Kendrick, 10 Ekim’deki piyasa düşüşüyle birlikte 104.000 dolar civarına gerileyen Bitcoin’in yakında güçlü bir şekilde toparlanabileceğini söyledi.

Kendrick, BTC’nin 2025’e kadar 200.000 dolara doğru yükselebileceğini ve piyasa koşullarının normal seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerini sürdürmesi halinde 150.000 doların üzerinde kalabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla Standard Chartered’ın Bitcoin’in uzun vadeli performansından umutlu olduğu söylenebilir.

ETF Girişleri ve Güvenli Liman Talebi Bitcoin’i Destekliyor

ETF girişleri Bitcoin’in toparlanmasında önemli bir role sahip. Bitcoin ETF’leri bir süre çıkış gördükten sonra 477 milyon dolar net giriş kaydetti. ETF girişleri yatırımcı iştahındaki artışı yansıtıyor.

Buna ek olarak Bitcoin’in güvenli liman varlığı olarak görülmesi de coinin yükselmesinde etkili olan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Altın fiyatı son zamanlarda rekor seviyelere ulaştı ve birçok yatırımcı riskten korunmak için Bitcoin’e yöneliyor. Bu durum Bitcoin’in “dijital altın” olarak görüldüğü fikrini güçlendiriyor.

Piyasa Toparlanması Alım Fırsatı Yaratıyor

Kendrick, son zamanlarda yaşanan piyasa düşüşünün etkilerinin ortadan kalkmasının zaman alacağını, ancak bu düşüşün yatırımcıların düşük fiyatlardan Bitcoin satın alması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Kendrick, bu düşüşün güçlü bir yükselişi tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Bitcoin’in Uzun Vadede İyi Perfomans Göstermesi Bekleniyor

Standard Chartered, makroekonomik koşulların istikrarına ve kurumsal yatırımcı ilgisine bağlı olarak Bitcoin’in 2028 yılına kadar 500.000 dolar civarına yükselmesini bekliyor. Kısa vadeli çalkantılar devam edebilir ancak Bitcoin’in uzun vadede son derece iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Ekim ayında yaşanan düşüşün ardından Bitcoin’in 110.000 dolar civarına toparlanması, piyasanın yeniden ivme yakalamaya başladığını gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda güçlü fiyat artışları görülebilir.

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de Hedef 115 Bin Dolar Olabilir

Bitcoin (BTC/USD), 107.350 dolar desteği ve 111.750 dolar direnci arasında daralan simetrik üçgen formasyonu içinde ve 108.900 dolar civarında işlem görüyor. Simetrik üçgen formasyonu genellikle doğrusal fiyat hareketlerinin habercisi olarak değerlendirilir.

Bitcoin’in 4 saatlik fiyat grafiğine bakıldığında yüksek dipler görülüyor. Bu durum alt trend çizgisi civarında istikrarlı alımların gerçekleştiğini gösteriyor. 20 EMA ve 50 EMA’nın 109.800 dolar civarında yakınsaması ise kısa vadeli ivmenin değişebileceğinin işareti olarak kabul ediliyor. Bitcoin’in RSI’si 49 civarında olup, piyasadaki dengeye işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 111.750 doların üzerine çıkarsa ilk olarak 115.000 dolara, ardından 120.000 dolara yükselebilir ve bu noktada dirençle karşılaşabilir. Ancak 107.350 dolar desteği kırılırsa 104.500 dolar ve 101.100 dolar seviyeleri görülebilir.

Bitcoin’in genel olarak olumlu sinyaller verdiği ve yılın 4. çeyreğinde güçlü fiyat artışları yaşamasının beklendiği söylenebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.