Dev Balina Satışının Ardından Bitcoin’de Son Durum: BTC Fiyatı Ne Olur?

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Değeri 9 milyar doların üzerinde olan 80.000 BTC’nin satılmasının ardından Bitcoin fiyatı 118.000 dolar civarında istikrarını koruyor. Söz konusu işlem geçtiğimiz hafta Galaxy Digital tarafından gerçekleştirildi ve BTC fiyatında kısa bir süreliğine %4’lük düşüşe yol açtı.

Bu arada K33 Research’ten Vetle Lunde, kurumsal yatırımcıların ve Bitcoin ile bağlantılı yatırım ürünlerinin temmuz ayında toplam 115.165 BTC biriktirdiğini söyledi.

#Ethereum open interest dominance has climbed to nearly 40%, its highest level since April 2023. Only 5% of days have seen a higher reading. This marks a clear shift in speculative focus, with capital rotating from $BTC to $ETH at the margin. pic.twitter.com/yNKLe9gJKt — glassnode (@glassnode) July 29, 2025

Öte yandan Bitcoin’in dört saatlik grafiğine bakıldığında simetrik üçgen formasyonu görülüyor. Alçak tepe ve yüksek diplerin şekillendirdiği bu formasyonu genellikle bir kırılmadan önce görülür. Bitcoin’in 120.283 dolardaki direnci ve 117.000 dolar desteği yakından izleniyor.

Türev Piyasasında Son Durum

Spot piyasada durağan seyir görülürken Bitcoin türevlerinde ise hareketlilik görülüyor. BTC vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar Kasım 2024’ten bu yana ilk kez 300.000 BTC’nin üzerine çıktı. Fonlama oranları ise nötr kaldı.

Lunde, Galaxy Digital gibi OTC masalarının büyük satışlarını kısa vadeli vadeli işlem pozisyonları aracılığıyla koruma altına alıyor olabileceklerini söyledi. Bu, fonlama oranlarını kontrol altında tutuyor. Ancak stop-out’lar tetiklenirse, yüksek açık pozisyon sayısı nedeniyle tasfiyeler görülebilir.

Ethereum ETF’lerine İlgi Artıyor

Son zamanlarda kurumsal yatırımcıların Ethereum talebinde kayda değer bir artış görüldü. Ethereum ETF’leri haziran ayının ortalarından beri 1.6 milyon ETH çekti. ETF girişlerindeki bu artış ETH fiyatının bir ayda %52 değerlenmesini sağlarken, ETH/BTC oranı da 0.032’ye ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

#Ethereum open interest dominance has climbed to nearly 40%, its highest level since April 2023. Only 5% of days have seen a higher reading. This marks a clear shift in speculative focus, with capital rotating from $BTC to $ETH at the margin. pic.twitter.com/yNKLe9gJKt — glassnode (@glassnode) July 29, 2025

CME verileri, kurumsal yatırımcıların sadece temmuz ayında 527.000 ETH satın aldıklarını gösteriyor. Glassnode verileri ise Ethereum vadeli işlemlerdeki açık pozisyon hakimiyetinin yaklaşık %40’a yükseldiğini gösteriyor.

Şimdi piyasada gözler ABD FOMC toplantısına ve ABD’nin 1 Ağustos’ta uygulamaya başlayacağı gümrük vergilerine çevrilmiş durumda. Dolayısıyla bu süreçte hem BTC hem de ETH’de volatilite görülebilir.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında simetrik üçgen formasyonu içinde işlem gördüğü görülüyor. Simetrik üçgen formasyonu genellikle büyük bir kırılmanın habercisi olarak değerlendirilir. BTC şu anda 118.000 dolar civarında işlem görürken, 118.204 dolardaki 50 SMA ise direnç olarak hareket ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI şu anda 48 seviyesinde ancak yükselişini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı kısa bir süre önce 117.025 dolar desteğinden sıçradı ve yüksek dipler oluşturuyor. Bu, olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor. Doji ve dönen top mumları piyasadaki kararsızlığa işaret ediyor.

İzlenmesi Gereken Seviyeler:

Direnç: 120.283 dolar

120.283 dolar Kırılım hedefleri: 122.845 dolar ve 125.408 dolar

122.845 dolar ve 125.408 dolar Destek: 117.025 dolar, 114.532 dolar ve 111.799 dolar

BTC 120.283 doların üzerine çıkarsa 125 bin dolara doğru bir yükseliş görülebilir. 117 bin doların altına bir düşüş gerçekleşirse 111.799 dolar desteği görülebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 5.7 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin için bir katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, ön satışında 5.7 milyon dolardan fazla fon topladı. Token şu anda 0.01245 dolardan satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hızıyla birleştirmek üzere tasarlanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmelere, dApp’lere ve meme coin çıkarılmasına imkan tanıyor. Ayrıca Bitcoin Hyper, kendi ağı ile BTC arasında bir köprü kuruyor. Proje, Consult’ın denetiminden geçti.

Önde gelen kripto cüzdanlarının ve boraların Bitcoin Hyper’ı benimsemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talep artabilir. Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.