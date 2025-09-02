Dev Balina İşlemi ve Daha Fazlası… Bitcoin Fiyatı 250 Bin Dolar Olur mu?

Last updated: Eylül 2, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin bugün 109.380 dolar civarında işlem görürken piyasa değeri 2.18 trilyon doların ve işlem hacmi ise 66 milyar doların üzerinde. Bitcoin düşen kanal içinde işlem görmeye devam ederken, kurumsal yatırımcı ilgisi ve balina faaliyetleri lider kripto paraya yön veriyor.

Metaplanet Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

Japon yatırım şirketi Metaplanet, kısa bir süre önce 112 milyon dolar değerinde 1.009 coin satın aldı. Şirket artık 20.000 BTC’ye sahip. Ayrıca Metaplanet, Evo Fund ile yaptığı 65 milyon dolarlık yatırım anlaşması kapsamında 11.5 milyon yeni hisse ihraç etti.

BitcoinTreasuries.net verilerine göre, Metaplanet şu anda Japonya’nın en büyük Bitcoin yatırımcısı konumunda. Bu arada Metaplanet, yıl sonuna kadar 30.000 BTC’ye ulaşmak için daha fazla sermaye toplamayı planlıyor.

Bitcoin Eğitim Alanına Giriyor

Bitcoin’in kullanım durumları da artmaya devam ediyor. Hong Kong Üniversitesi, Bitcoin ile harç ödemeleri almak için pilot program başlattı. Finans teknolojisi sağlayıcılarının ortaklığıyla gerçekleştirilen bu girişim kapsamında BTC’ler anında Hong Kong dolarına dönüştürülüyor ve işlem ücretleri önemli ölçüde düşürülüyor.

Asya’daki diğer üniversitelerin de benzer adımlar atabileceği yönünde tahminler var. Diğer üniversitelerin de böyle bir girişimde bulunması halinde Bitcoin’in günlük işlemlerdeki kullanımı önemli ölçüde artabilir.

Bitcoin Balinasından Ethereum Alımı

11 milyar dolardan fazla Bitcoin’e sahip olan bir balina, varlıklarının bir kısmını Ethereum’a dönüştürdü. Söz konusu balina cüzdanı, geçen hafta 215 milyon dolardan fazla BTC satarak değeri yaklaşık 4 milyar dolar olan 886.371 ETH satın aldı.

JUST IN: 🇺🇸 Publicly traded SharpLink Gaming buys another 11,259 $ETH worth $42.5 million. pic.twitter.com/camzdDAUtx — Whale Insider (@WhaleInsider) July 31, 2025

Bu arada son zamanlarda dokuz büyük balina 456 milyon dolardan fazla ETH satın aldı. Öte yandan spot Ethereum ETF’leri beş günde 1.8 milyar dolar giriş gördü. Bu, Ethereum’a yönelik kurumal yatırımcı ilgisinin arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin’in Teknik Görünümü

Bitcoin ağustos ayının ortalarından beri düşen kanal içinde işlem görüyor. 111.350 dolar ile 113.500 dolar civarında direnç bulunurken, destek seviyeleri ise 107.335 dolar ile 105.150 dolarda bulunuyor. 110.257 dolardaki 50 EMA ve 112.814 dolardaki 200 EMA kritik direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in RSI’si 49 seviyesinde (nötr) olup yükselme belirtileri gösterirken, MACD ise yatay seyrediyor ve olası bir kesişime işaret ediyor.

Bitcoin 111.350 doların üzerinde bir kırılma gerçekleştirirse 115.700 dolara doğru yükselebilir. Böyle bir kırılmanın gerçekleşmemesi durumunda ise 105.150 dolara doğru düşme riski var.

Bireysel ve kurumsal yatırımcı talebi devam ederse BTC güçlü bir ivme yakalayabilir ve ilk olarak 130.000 dolara, ardından 250 bin dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 13.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012835 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

