Deutsche Bank: Bitcoin, 2030’a Kadar Merkez Bankalarının Rezerv Varlıkları Arasına Girebilir

Deutsche Bank analistleri, küresel finans sisteminin yeniden şekillendirilmesine yönelik adımlar hız kazanırken Bitcoin’in altınla birlikte merkez bankalarının rezerv varlıkları arasında yer alabileceğini öngörüyor.

Öne çıkan başlıklar: Deutsche Bank’a göre Bitcoin, 2030 yılına kadar merkez bankalarının bilançosunda altının yanında yer alabilir.

Başkan Donald Trump’ın stratejik Bitcoin rezerv planı, kurumsal benimseme tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bitcoin’in geleneksel varlıklarla düşük korelasyonu, uzun vadeli değer saklama aracı olarak konumunu güçlendiriyor.

Jeopolitik ve parasal dalgalanmaların arttığı bir dönemde yapılan bu tahmin, hem Bitcoin hem de altına olan talebin yeniden canlandığını ortaya koyuyor.

Deutsche Bank: Trump’ın Bitcoin Rezerv Planı Merkez Bankalarında Benimseme Tartışmalarını Canlandırdı

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü analisti Marion Laboure, Trump yönetiminin bu yılın başlarında ABD için stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturma kararının “merkez bankalarının Bitcoin’i rezerv varlık olarak tutma tartışmasını yeniden alevlendirdiğini” belirtti.

CNBC’nin ulaştığı bir notta Laboure, “2030 yılına kadar hem altın hem de Bitcoin’in merkez bankası bilançolarında bir arada yer alması için alan olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bitcoin fiyatı geçen ay 124.000 doların üzerine çıkarak büyük bir sıçrama yaşadı, ancak ardından ABD para politikası adımlarının etkisiyle ve 2026 seçim döngüsü öncesi artan volatilite beklentisiyle geriledi.

Bu sırada altın, ons başına 3.700 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, piyasa değeri 25 trilyon doları geçti. Bitcoin’in piyasa değeri ise şu anda 2,3 trilyon doların üzerinde bulunuyor.

Trump yönetiminin Mart ayında yayımladığı yürütme emri, bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngörerek önemli bir politika değişikliğine işaret etti. Detaylar hâlâ sınırlı olsa da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin rezervi “bütçe nötr yollarla” oluşturmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Bessent, “Federal hükümete devredilen Bitcoin, stratejik Bitcoin rezervinin temelini oluşturuyor” dedi. Merkez bankası rezervlerine Bitcoin ekleme fikri, geçmişte altınla uygulanan stratejilere benziyor.

TREASURY SECRETARY SCOTT BESSENT SAYS THE U.S. WILL **NOT** BE BUYING ANY BITCOIN



THEY WILL HOLD THE $15-$20 BILLION IN BITCOIN THEY ALREADY HAVE AND CONFISCATE MORE



WEIRD, BECAUSE I WAS PROMISED A STRATEGIC BITCOIN RESERVE



MAKES SENSE WHY BO HINES RESIGNED NOW, EH? pic.twitter.com/MGu90xOBqZ — Walker⚡️ (@WalkerAmerica) August 14, 2025

Yakın tarihli bir Federal Reserve araştırma notu, ABD’nin altın varlıklarının yeniden değerlenmesinin defter değerini 11 milyar dolardan 750 milyar dolara yükseltebileceğini vurguladı; bu örnek, kriptoya da uygulanabilir bir emsal oluşturuyor.

Laboure, Bitcoin’in geleneksel varlıklarla düşük korelasyonunun, altın gibi uzun vadeli değer saklama özelliği kazandırdığını ve kurumsal yatırımcılar için cazip hâle getirdiğini belirtti.

“Bitcoin ayrıca hem yatırım hem de tüketici değeri sunma potansiyeline sahip,” diyen Laboure, “Bu da hisse senetleri güçlü bir yükseliş yaşadığında Bitcoin ile korelasyonlarının artabilmesini açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Hex Trust CEO’su: ABD Bankaları Yakında Bitcoin Hizmetleri Sunacak

Hex Trust CEO’su Alessio Quaglini, ABD bankalarının düzenleyici belirsizlikler netleştiğinde Bitcoin’i ana akım haline getirmeye çok yakın olduğunu belirtiyor.

Quaglini, önümüzdeki birkaç ay içinde çoğu Amerikan bankasının Bitcoin için saklama, alım-satım ve mevduat hizmetleri sunacağını öngörüyor ve ABD düzenlemelerini “kurumsal benimseme için küresel bir ölçüt” olarak nitelendiriyor.

2018 yılında kurulan Hex Trust, Asya, Orta Doğu ve Avrupa’daki kurumlara kripto saklama, alım-satım, kredi ve staking hizmetleri sunuyor.

200’den fazla çalışanı ve B2B anlaşmalar aracılığıyla bir milyon son kullanıcıya ulaşan şirket, 2025 yılına kadar 20 milyon dolar gelir hedefliyor ve gelecekte bir halka arzı değerlendiriyor.

Quaglini, stablecoin’leri de yıkıcı bir güç olarak görüyor ve bunların sınır ötesi ödemelerde SWIFT sisteminin yerini alabileceğini öngörüyor.

ABD’deki kripto şirketlerinin aksine, Hex Trust stratejisini kurumsal altyapı sağlamaya odaklıyor ve doğrudan kripto piyasa volatilitesine maruz kalmaktan kaçınıyor.