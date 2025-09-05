DeFi Development Corp 196 Bin Solana Aldı: Artık 2 Milyon SOL’a Sahip

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

DeFi Development Corp, yaklaşık 39.76 milyon dolar harcayarak hazinesine 196.141 Solana (SOL) ekledi.

Şirket şu anda yaklaşık 412 milyon dolar değerinde 2.02 milyondan fazla SOL’a sahip.

Perşembe günü yapılan duyuruya göre şirket Solana alımını token başına ortalama 202.76 dolar fiyatla gerçekleştirdi. Şirket, getiri elde etmek için satın aldığı tokenlerin tamamını stake etmeyi planlıyor.

DeFi Development Corp, Solana Varlıklarını Artırıyor

DeFi Development Corp geçen hafta 77 milyon SOL satın aldı. Şirketin Solana varlıkları 21 Temmuz’dan bu yana iki katına çıktı.

Bu alımlara rağmen DFDV hisseleri perşembe günü %7.59 düşüşle 15.21 dolardan kapanış yaptı. Google Finance verilerine göre hisse fiyatı daha sonra 15.36 dolara toparlandı.

DFDV hissesi yıl başından bu yana %1.710 oranında değer kazandı ancak 22 Mayıs’ta kaydettiği 35.53 dolarlık fiyata kıyasla %57 daha düşük işlem görüyor.

Hazine stratejisinin merkezine Solana’yı koyan ilk şirket olan DeFi Development Corp., 2025 yılın boyunca istikrarlı bir şekilde SOL alımları gerçekleştirdi.

Şirket, temmuz ayında 19 milyon dolar değerinde 141.383 SOL satın almasının ardından toplam varlıklarını 1 milyon Solana’ya çıkardı.

1/ Achievement Unlocked: 2 Million $SOL ✅



Today, we announce the acquisition of 196,141 SOL at an avg. price of $202.76, bringing total treasury holdings to 2,027,817 SOL.



This latest purchase marks an +11% increase from our prior acquisition announced on August 28, 2025. 🧵 pic.twitter.com/31YUMpvZOw — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) September 4, 2025

Şirket, haziran ayı raporunda yıllık gelirinin %350 ve net kar marjının %525 arttığını bildirdi.

Bu arada Solana da yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Galaxy, Jump ve Multicoin’den 1 Milyar Dolarlık Solana Hamlesi

Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital, şimdiye kadarki en büyük Solana hazinesini oluşturmak için yaklaşık 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Bloomberg, Cantor Fitzgerald’ın bankacılık hizmetlerini sağlayacağını, Solana Vakfı’nın da eylül ayının başlarında tamamlanması beklenen bu anlaşmayı destekleyeceğini söyledi.

Bu plan kapsamında halka açık bir şirketin devralınması ve Solana için bir dijital varlık hazine aracına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Benzer şekilde Pantera Capital ise Nasdaq’da listelenen bir şirket Solana Co.’ya dönüştürmek için 1.25 milyar dolar fon toplamaya hazırlanıyor.

Bu plan kapsamında öncelikle 500 milyon dolar ve varantlar aracılığıyla 750 milyon dolar toplanması hedefleniyor.

Bu arada varlık yöneticisi Bitwise, Solana’nın beş yıldan daha kısa bir süre içinde 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştığını ve bu seviyeye ulaşma hızı açısından Google ve Meta gibi teknoloji devlerini geride bıraktığını söyledi.

CoinGecko verilerine göre, SOL son 30 günde %26.2 ve yıllık bazda %54.5 değer kazandı.