DeepSeek’ten Ağustos Ayı İçin XRP, XLM ve DOGE Fiyat Tahmini

Çin’in gelişmiş yapay zeka dil modeli DeepSeek AI, XRP, Stellar ve Dogecoin’in ay sonundan önce büyük fiyat artışları kaydedebileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin geçen hafta perşembe günü 124.128 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak birkaç hafta önce gördüğü 122.838 dolarlık rekor seviyesini aştı.

Ancak ABD’nin temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi piyasa genelinde düşüşe yol açtı ve Bitcoin fiyatı 115.000 doların altına geriledi.

Öte yandan Ancak ABD’nin kısa bir süre önce onaylanan GENIUS yasası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun “Project Crypto” adlı projesini duyurması da dahil olmak üzere kripto lehine çeşitli adımlar atması kripto piyasasını olumlu yönde etkileyebilir.

Tüm bu değişikliklerle birlikte kripto piyasasının güçlü bir yükseliş yaşayabileceği ve 2021’de kaydedilen rekor seviyeleri bile aşabileceği düşünülüyor. Peki, XRP, Stellar ve Dogecoin nasıl performans gösterir? İşte DeepSeek’in tahminleri.

XRP (Ripple): DeepSeek, XRP’nin 10 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

DeepSeek, XRP‘nin ay sonuna kadar 10 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor. XRP’nin bu seviyeye ulaşması, 2.90 dolarlık güncel fiyatına kıyasla üç kattan fazla artış anlamına geliyor.

XRP bu yıl etkileyici bir performans sergiledi. 18 Temmuz’da 3.65 doları gören XRP, 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekor seviyesini aştı. Ancak XRP, 18 Temmuz’daki rekor seviyesinden bu yana yaklaşık %20 değer kaybetmiş durumda.

Bu arada XRP ilgi görmeye devam ediyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu, 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Buna ek olarak uzun yıllardır devam eden Ripple ve SEC davasının nihayet sona gelmesi de yatırımcıların güvenini artırdı.

XRP’nin son zamanlarda kaydettiği rekor seviyeleri geri dönmesi durumunda DeepSeek’in 10 dolar tahmininin gerçekleşme ihtimali artacaktır. XRP grafiğinde geçen yıl üç adet boğa flaması formasyonunun oluşması, altcoin’in sonbaharda güçlü bir fiyat artışı yaşama olasılığını artırıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, XRP’nin göreceli güç endeksinin (RSI) 43 seviyesinde olduğu görülüyor. Bu, satış baskısının artmaya devam ettiği anlamına geliyor. Ancak bazı yatırımcılar bunu satın alma sinyali olarak değerlendirebilir.

XRP son bir yılda %407 değerlenerek aynı süreçte %94 değerlenen Bitcoin’den ve %62 değerlenen Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Stellar (XLM): DeepSeek, XLM’nin Ay Sonundan Önce 7.5 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

2014 yılında piyasaya sürülen Stellar ($XLM), dijital varlık sektöründeki en köklü blockchain girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hızlı ve uygun maliyetli sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan Stellar, genellikle XRP ve Bitcoin Cash ile kıyaslanıyor.

Stellar, Stellar Consensus Protocol’ü (SCP) kullanıyor. Bu sistem, işlemleri doğrulamak için güvenilir doğrulayıcılardan yararlanıyor ve böylece proof-of-work modelleri olmadan daha verimli bir şekilde çalışabiliyor.

DeepSeek, Stellar’ın 0.3995 dolardan 3 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyatına kıyasla 7.5 kat artış anlamına geliyor.

XLM’nin gidişatı büyük ölçüde Bitcoin’in piyasa performansına bağlı olmaya devam ediyor. 12.5 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan Stellar, ilk 20 kripto para arasında yer alıyor. Birçok kişi, ABD’nin kripto düzenlemelerinin netleşmesiyle birlikte Stellar’ın iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.

Bu arada piyasa genelinde düşüş görülürken Stellar’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44’e geriledi.

Piyasa toparlanırsa XLM’nin 0.50 dolardaki direnç seviyesini görme ihtimali var. Yükseliş trendinin devam etmesi halinde ise ağustos ayında 0.75 dolar seviyesi test edilebilir.

Dogecoin ($DOGE): DOGE Gücünü Koruyor

2013 yılında piyasaya şaka amacıyla sürülen Dogecoin, o zamandan bu yana giderek büyüdü ve piyasa değeri 32 milyar doları aştı. Güçlü topluluk desteği ve kullanım durumlarındaki artış da Dogecoin’in büyümesinde etkili oldu.

Dogecoin genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerine benzer fiyat hareketleri sergiliyor ancak geniş kullanıcı tabanı ve güçlü likiditesi sayesinde birçok piyasa döngüsünü alt etmeyi başardı. Şu anda 0.2144 dolardan işlem gören DOGE, bir yılda %103.7 oranında değer kazandı.

Dogecoin’in RSI’si temmuza ayında 80’e ulaşarak rekor kırdı ancak o zamandan bu yana yaklaşık 47’ye geriledi. DOGE son 24 saatte %2 değer kaybederken, kripto piyasasının toplam değeri de %1.36 düştü.

Dogecoin’in grafiğine bakıldığında kasım ile nisan ayları arasında düşen kama formasyonunun şekillendiği görülüyor. Bu formasyon genellikle pozitif bir sinyal olarak değerlendirilir.

DeepSeek, DOGE’nin ay sonuna kadar 3 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ancak DOGE için tüm zamanların en yüksek seviyesinin 2021’de kaydedilen 0.7316 dolar olduğu göz önüne alındığında 3 dolara yükselmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor.

Dogecoin topluluğu DOGE’nin 1 dolar seviyesini görmesini bekliyor. Ancak bu fiyat hedefi bile şimdilik uzak görünüyor. Piyasa genelinde toparlanma görülürse DOGE’nin önümüzdeki ay 0.50 doları aşabileceği yönünde tahminler var.

Bu arada DOGE’nin gerçek dünyadaki kullanımı artıyor. Tesla bazı ürünlerinde DOGE ödemelerini kabul ederken, Revolut ve PayPal gibi platformlar da ödeme sistemlerine DOGE’yi entegre etti.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.