DeepSeek’ten 2025 Sonu İçin XRP, Pi Coin ve Solana Fiyat Tahmini

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Çin’in yapay zeka aracı DeepSeek, XRP, Pi coin ve Solana’nın güçlü fiyat artışları kaydedebileceğini tahmin ediyor.

Piyasadaki ivme de DeepSeek’in tahminlerini destekliyor. Bitcoin kısa bir süre önce 124.128 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasadaki gerileme görüldü. Öte yandan kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1.01 artışla 4.01 trilyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte, ABD’nin ilk stablecoin yasası olan GENIUS yasasını onaylanması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) “Project Crypto” adlı projesini duyurması sektör için olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte kripto piyasası genelinde yükseliş görülebileceğine dair tahminler var. Peki XRP, Pi Coin ve Solana nasıl performans gösterir? İşte DeepSeek’in tahminleri.

XRP (Ripple): DeepSeek, XRP’nin 3 Kat Değerlenerek 10 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

DeepSeek, XRP‘nin 2025’in sonlarına kadar 9 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. XRP temmuz ayında 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak o zamandan bu yana %16.5 değer kaybetti ve şu anda 3.04 dolar civarında işlem görüyor.

Bu arada Ripple’ın büyümesi de XRP fiyatının yükselmesinde etkili oldu. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu 2024 yılında XRP’nin uluslararası ödemeler alanındaki potansiyelini kabul etti. Ayrıca Ripple ve SEC davasının sona ermesi de XRP’ye duyulan güveni artırdı.

DeepSeep, XRP’nin 5 ila 10 dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini, XRP ETF’lerinin onaylanması ve Ripple’ın büyümeye devam etmesi halinde çok daha yüksek fiyat seviyelerinin mümkün olduğunu tahmin ediyor.

Bu arada XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 57 seviyesinden yükselirken, yıl boyunca üç boğa flamasının oluşması da yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

Buna ek olarak, XRP bir yılda %465 değerlenerek bu süreçte %98 değer kazanan Bitcoin’den, %93 değer kazanan Ethereum’dan ve %77 değer kazanan Solana’dan daha iyi performans gösterdi.

Pi Network ($PI): Deepseek, Pi Coin’in 14 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Pi Network, mobil madencilik sistemiyle yatırımcıların dikkatini çekmişti.

DeepSeek, şu anda 0.3543 dolar civarında işlem gören Pi coin’in yıl sonundan önce 5 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, dört aydan daha kısa bir süre içinde 14 kat fiyat artışı anlamına geliyor.

Şubat 2025’te piyasaya sürülen Pi coin o zamandan bu yana volatil fiyat hareketleri sergiliyor. Öte yandan coin’in RSI’si 48 seviyesinde olup, daha fazla yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Analistler, kripto piyasasının toparlanmaya devam etmesi halinde Pi coin’in Şubat 2025’te kaydettiği 2.99 dolarlık rekor seviyesini yeniden görebileceğini tahmin ediyor.

Pi coin’in yıl sonuna kadar 3 dolara yükselebileceği yönünde tahminler var.

Solana ($SOL): ETF’ler Onaylanırsa SOL Fiyatı 1.500 Doları Görebilir

Solana (SOL), 130 milyar dolarlık piyasa değeri ve 13 milyar dolarlık kilitli toplam değeriyle akıllı sözleşmeler alanının önemli bir ismi olmaya devam ediyor.

ABD’nin Solana ETF’lerine onay vermesi durumunda SOL’a yönelik talebin önemli ölçüde artabileceği ve fiyatın da güçlü bir destek bulabileceği düşünülüyor.

SOL fiyatı nisan ayında 100 dolara düştükten sonra güncel fiyatı olan 240 dolara toparlandı ve yükselişini sürdürüyor. Ancak Solana şu anda direnç bölgesine giriyor ve bir süre bu bölgede kalabilir.

DeepSeek, SOL’un 2026’nın sonlarına kadar 1.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Sektörle ilgili önemli projeler ve düzenlemelerle ilgili gelişmeler SOL’un bu fiyat eşiğine ulaşmasında etkili olabilir.

