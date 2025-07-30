DeepSeek’ten 2025 Sonu İçin XRP, Dogecoin ve Solana Fiyat Tahmini

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 30, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Çinli yapay zeka DeepSeek, bazı altcoin’lerin yıl sonundan önce güçlü fiyat artışları kaydedeceğini öngörüyor.

Bitcoin’in iki hafta önce 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması kripto piyasasını hareketlendirdi. Birçok analist, yükseliş trendinin devam etmesi durumunda kripto paraların giderek daha fazla ilgi görebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in yükselişi, 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceği ve bazı altcoin’lerin rekor seviyelere ulaşabileceği yönünde tahminlerin gündeme gelmesini sağladı.

Peki, 2025’te hangi altcoinler yükselir? İşte DeepSeek’e göre yükselebilecek altcoinler.

XRP (Ripple): DeepSeek, XRP İçin %60’lık Bir Yükseliş Öngörüyor

DeepSeek, Ripple’ın XRP tokeninin 2025 sonuna kadar 5 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, 3.15 dolarlık güncel fiyata kıyasla yaklaşık %60’lık bir artış anlamına geliyor.

Bu iyimser tahmin, XRP’nin son zamanlarda sergilediği fiyat performansından kaynaklanıyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 2018’de kaydettiği 3.40 dolarlık rekorunu aştı. Ayrıca XRP bir ayda %43.5 değerlenerek Bitcoin ve birçok altcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Buna ek olarak artan kurumsal yatırımcı ilgisi, düzenlemelerin netleşmesi ve spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimali gibi faktörler de yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı.

XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için uygunluğuyla öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) da 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı SEC’in iddialarını çürüttü. SEC, Mart 2025’te davayı geri çekerek uzun süredir devam eden anlaşmazlığa nokta koydu.

XRP rekor seviyesine kıyasla %13.7 daha düşük işlem görüyor. XRP rekor seviyesini yeniden görürse DeepSeek’in tahmin ettiği 3-5 dolar bandına yükselebilir ve piyasa koşulların uygun olması durumunda bu seviyeleri de aşabilir.

XRP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) geçen hafta 86 seviyesindeyken bugün 59’a gerilemiş durumda.

Bu arada XRP son bir yılda %433 oranında değer kazandı.

Dogecoin ($DOGE): DeepSeek, DOGE’nin Yıl Sonuna Kadar 4 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

2013 yılında şaka amaçlı piyasaya sürülen Dogecoin, gerçek dünya uygulamalarına ve güçlü topluluğa sahip bir kripto para haline geldi. Ayrıca Dogecoin’in piyasa değeri de 39 milyar doları aştı.

Genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerine uygun fiyat hareketleri sergileyen Dogecoin, meme coin volatilitesiyle uzun vadeli istikrarı bir araya getiriyor.

DOGE son 30 günde %39 değer kazandı ve şu anda 0.2291 dolardan işlem görüyor.

DOGE’nin RSI’si geçen hafta 80 seviyesindeyken bugün 55’e gerilemiş durumda. Bu durum, son zamanlardaki satışların tokeni nötr bölgeye taşıdığı ve satışların yoğunlaşabileceği anlamına geliyor. DOGE’nin şimdi bir sonraki yükselişi için zemin hazırladığı düşünülüyor.

Dogecoin’in grafiğine bakıldığında kasım ile nisan ayları arasında düşen kama formasyonunun oluştuğu görülüyor. Bu formasyon, yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleşme olasılığına işaret ediyor.

DeepSeek, DOGE’nin 2025 sonuna kadar 0.80 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Dogecoin hem kurumsal yatırımcılardan hem de ünlülerden destek görmeye devam ediyor. Tesla, seçili ürünlerde DOGE ödemelerini kabul ederken, Revolut ve PayPal gibi platformlar da ödeme sistemlerine DOGE’yi entegre etti.

Solana ($SOL): DeepSeek, SOL’un Üç Kat Değerlenebileceğini Öngörüyor

Merkezi olmayan uygulamalar ve kullanıcı hacmi açısından Ethereum’dan sonra ikinci sırada yer alan Solana ($SOL), akıllı sözleşme alanının önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kurumsal yatırımcılardan ve geliştiricilerden ilgi görmeye devam eden Solana’nın piyasa değeri 98.7 milyar doları aştı.

Öte yandan ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylama olasılığı ise yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Spot Solana ETF’leri onaylanmaları halinde tıpkı Bitcoin ve Ethereum ETF’leri gibi büyük girişler görebilirler.

Buna ek olarak, SOL’un ABD’nin dijital varlık rezervine eklenmesi de altcoin’in kurumsal yatırımcılar arasındaki itibarını artırabilir.

Solana son zamanlarda yeniden toparlanmaya başladı. Ocak ayında 250 doların üzerinde işlem gören SOL, nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledi. Ancak Solana kısa bir süre önce düşen kama formasyonunu kırdı ve şu anda 184 dolar civarında işlem görüyor.

DeepSeek’in tahminlerine göre SOL’un 2025 sona ermeden önce 600 dolara ulaşma ihtimali var. Solana’nın daha önceki rekor seviyesi 293.31 dolardı.

Solana yaz boyunca yükseliş ivmesini korursa sonbaharın başlarında 320 dolara yaklaşabilir. Yükseliş ivmesini devam ederse DeepSeek’in tahminleri tahminleri gerçekleşebilir ve piyasa koşullarının uygun olması halinde 400 dolar ile 600 dolar bandı görülebilir.

TOKEN6900 Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Gemini, köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin etse de bu altcoin’ler büyük piyasa değerlerine sahip oldukları için yükselişleri sınırlı olabilir.

Daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli olan kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Bunlardan biri olan ERC-20 tokeni TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışına başladı.

TOKEN6900 ön satışında şimdiden 1.4 milyon dolardan fazla fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi piyasaya güçlü bir giriş yapabileceğini düşündürüyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Bu arada TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 token olacak. Projenin herhangi bir kullanım durumu olmasa da yatırımcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

Projenin resmi web sitesine giderek 0.00675 dolar fiyatla T6900 satın alabilirsiniz.

Tokenin ön satış fiyatı yakında artacak. Dolayısıyla mümkün olan en düşük fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcıların acele etmeleri gerekiyor.

Gelişmelerden haberdar olmak için projenin X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.