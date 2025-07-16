DeepSeek’den Çarpıcı Kripto Tahmini: XRP, Solana ve Cardano 2025 Sonunda Hangi Seviyeye Ulaşacak?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Çin merkezli yapay zekâ dil modeli DeepSeek, Bitcoin’in patlayıcı yükseliş ivmesinin ardından birçok önde gelen altcoin’in 2025 yılı sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşabileceğini öngörüyor.

Bitcoin önceki gün 122.838 dolarla yeni bir rekor kırdıktan sonra, hafif bir düzeltmeyle 118.000 seviyesinde konsolide oluyor.

Bu güçlü rallinin ardından, kripto para piyasasında genel bir iyimserlik dalgası oluşmuş durumda. Analistler, 2021’deki efsanevi boğa piyasasını geride bırakabilecek yeni bir tarihi yükseliş döngüsünün başlamış olabileceğini belirtiyor.

DeepSeek AI, böyle bir senaryo gerçekleşirse benzeri görülmemiş değerlemelere ulaşabilecek bazı önde gelen altcoin’lere dikkat çekiyor.

Aşağıda, DeepSeek AI’nin kısa vadede yüksek getiri potansiyeli gördüğü kripto paralar yer alıyor.

Ripple (XRP): Çin’in DeepSeek AI Modeli, Bu Sınır Ötesi Devin Potansiyel İkiye Katlanabileceğini Öngörüyor

DeepSeek AI’nin son tahmini, Ripple’ın XRP’sinin agresif bir yükseliş yolunda olduğunu gösteriyor ve yıl sonuna kadar mevcut değeri yaklaşık 2,90 doların biraz altında olan XRP’nin 5 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Bu beklentiyi destekleyen birkaç temel unsur bulunuyor: Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısındaki kesin zaferi, hızla artan kurumsal entegrasyon ve ABD’de XRP spot ETF onayı olasılığı üzerine spekülasyonlar.

Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’nin hızı, düşük ücretleri ve düzenleyici uyumluluğunu onaylayarak, XRP’nin küresel para transferi çözümlerinde önemli bir rol üstlendiğini pekiştirdi.

Ripple’ın uzun süren hukuki mücadelesi, 2023 yılında mahkemenin XRP perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığını hükmetmesinin ardından Mart 2025’te SEC’in davasını geri çekmesiyle sona erdi. Bu düzenleyici netlik, yatırımcı güvenini büyük ölçüde artırdı.

Şu anda 2,95 dolar seviyesinde işlem gören XRP’nin önünde 3 dolar civarında bir direnç bulunuyor. Eğer bu seviye aşılırsa, DeepSeek AI 2025 sonuna kadar XRP’nin 5 dolara kadar yükselme potansiyeli olduğunu öngörüyor.

Ancak piyasa gerçekten yeni bir boğa koşusuna girerse, XRP boğaları daha da agresif davranarak fiyat hedefini 15 dolara çekebilir; bu durumda DeepSeek tahminlerini güncellemek zorunda kalabilir.

Teknik grafiklerde Ocak-Nisan dönemine ait bir boğa flaması formasyonu görülebilir, bu da güçlü bir yükseliş momentumuna işaret ediyor. Fakat RSI değeri 79 olduğu için kısa vadede kar satışlarıyla fiyatın hafifçe geri çekilmesi muhtemel.

Son 1 yılda XRP’nin değeri %453 artarak, aynı dönemde Bitcoin’in performansını beş katı oranında geride bırakmış durumda.

Solana (SOL): DeepSeek AI Bu Yüksek Hızlı Blokzincirin Değerinin Dört Katına Çıkacağını Öngörüyor

Solana (SOL), merkeziyetsiz uygulama geliştirme ve kullanıcı etkileşiminde Ethereum’un ardından ikinci sırada yer alarak lider akıllı sözleşme ağlarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

86,4 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle SOL, hem geliştiriciler hem de kurumsal yatırımcılar arasında tercih edilen bir token olarak öne çıkıyor.

ABD’de Solana spot ETF onayı beklentileri yatırımcıların ilgisini artırırken, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine benzer sermaye girişlerinin SOL’da da yaşanması umut ediliyor.

Ayrıca, SOL’un ABD dijital varlık rezervine dahil edilmesi yönündeki tartışmalar, token’ın kurumsal profilini daha da yükseltiyor.

Teknik açıdan Solana, düşüş trendini tersine çevirdi. Ocak ayında 250 doların üzerinde olan fiyatı, Nisan ayında 100 dolara kadar gerilemişti. Ancak, düşen kama formasyonundan güçlü bir boğa sinyaliyle çıkış yaparak şu anda yaklaşık 167 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DeepSeek AI, SOL’un yıl sonuna kadar 600 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor; bu, Ocak ayında ulaştığı 293,31 dolarlık eski zirvesinin iki katından fazla bir seviye.

Güçlü bir yaz rallisi, SOL’u sonbahara kadar 300 dolara taşırken, 2025 sonuna doğru 600 dolara doğru daha fazla yükselişi mümkün kılabilir.

Özellikle kapsamlı bir sektörel boğa koşusu gerçekleşir veya ABD’de destekleyici kripto mevzuatı hayata geçerse, 750 ila 1.000 dolar arası fiyatlar da mümkün olabilir; bu da sektör için yeni bir büyüme aşamasının habercisi olabilir.

Cardano (ADA): Çin’in DeepSeek AI Modeli Bu Çevre Dostu Blokzincirin Değerinin 10 Katına Çıkabileceğini Öngörüyor

Cardano (ADA), yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformunda önerdiği Stratejik Kripto Rezervi içine ADA’nın dahil edilmesi fikriyle gündeme geldi.

Trump’ın önerisi doğrudan hükümetin Bitcoin satın almasını öngörürken, Cardano alımları yalnızca el konulan fonlar aracılığıyla yapılacaktı. Yine de, bu bahsin kendisi Cardano’nun sektördeki önemini gösteriyor.

Ethereum’un kurucularından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, araştırmaya dayalı geliştirme, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik konularındaki güçlü duruşuyla tanınıyor.

Piyasa değeri 26 milyar dolar seviyesinde olan ADA, güçlü bir Ethereum rakibi olarak öne çıkıyor ve Solana gibi hızlı büyüyen blokzincirlere hızla yaklaşmakta.

DeepSeek AI, ADA’nın yıl sonuna kadar 7 dolara kadar yükselerek mevcut 0,7456 dolarlık değerinin yaklaşık 10 katına çıkabileceğini öngörüyor.

Teknik açıdan ADA, 2024 sonlarından bu yana düşen kama içinde konsolide oluyor. 1,10 dolarlık direncin kırılması durumunda sonbahara kadar kısa vadeli bir rallinin başlayarak fiyatın 1,50 dolara kadar çıkması mümkün.

Tam kapsamlı bir boğa koşusu gerçekleşmese bile, DeepSeek’in 2025 için daha muhafazakar hedefi olan 3,50 doları aşması durumunda ADA, önceki rekor seviyesi olan 3,09 doları geçecektir.

TOKEN6900: Bu Yeni Meme Coin 1000 Kat Getiri Sağlayabilir mi?

Çin’in DeepSeek AI modeli, önde gelen altcoinlerde güçlü bir büyüme öngörürken, bu büyümenin büyük piyasa değerleri nedeniyle sınırlı kaldığını belirtiyor.

Ancak yüksek kazanç hedefleyen yatırımcılar için, katlanarak yükselme potansiyeline sahip yeni nesil meme coinler ortaya çıkıyor.

Bu projelerden biri, geçen hafta ön satışa başlayan ERC-20 tabanlı meme coin TOKEN6900 (T6900). Şimdiye kadar TOKEN6900, 543.350 doların üzerinde yatırım topladı ve erken dönem yatırımcı ilgisi ile listeleme sonrası umut verici bir seyir vaat ediyor.

Diğer meme coinlerin aksine, TOKEN6900 fayda odaklı gelişmek yerine, tamamen hype ve mizah üzerine kurulu kimliğini gururla taşıyor; ironi, agresif pazarlama ve FOMO faktörleriyle hızla dikkat çekiyor.

Projenin internet sitesinde şöyle deniyor: “Temellere Dayanmıyor. Sanrıya, İroniye ve Sürekli Çevrimiçi Traderların Ortak Halüsinasyonuna Dayanıyor.”

TOKEN6900, geç 90’ların teknoloji balonunu absürt temalarla tiye alan bir diğer meme coin SPX6900’a da göndermede bulunuyor.

Toplam arzı 930.993.091 token ile SPX6900’un ön satış dönemindeki arzından tam bir token fazla; bu da rekabetçi marka stratejisinin bir parçası.

Bu strateji işe yarıyor gibi görünüyor; hızlı fon toplama sürecinden bunu görmek mümkün. Token’ın doğrudan bir faydası olmasa da, staking mekanizmaları fiyat spekülasyonuna ek olarak ek gelir fırsatları sunuyor. İlgi duyanlar, T6900’u resmi web sitesinden güncel ön satış fiyatı olan 0,006575 dolardan satın alabilir.

Projeyi takip etmek için resmi X ve Instagram hesaplarına göz atabilirsiniz.