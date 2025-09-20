Çin’in Yapay Zekası DeepSeek, XRP, Dogecoin ve Pi Coin İçin 2025 Sonu Tahminini Açıkladı

Çin’in yapay zekası DeepSeek, XRP, Dogecoin ve Pi Coin’in 2025 sonunda ulaşabileceği fiyatları açıkladı.

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 20, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasında yükseliş sinyalleri güçleniyor. Geçen ay Bitcoin, 124.128 dolarla yeni bir rekor kırarak önceki 122.838 dolarlık zirvesini geride bıraktı.

Temmuz ayında açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi kısa süreli bir düzeltmeye yol açsa da, piyasa heyecanı devam ediyor.

Düzenleyici tarafında ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Donald Trump, stablecoinleri kapsayan ilk kapsamlı federal yasayı onayladı ve ihraççıların tam rezerv bulundurmasını zorunlu kıldı.

Ardından SEC, dijital varlık şirketleri için menkul kıymet yasalarını modernize etmeyi ve daha net kurallar sunmayı amaçlayan Project Crypto girişimini duyurdu.

Yeni kuralların yürürlüğe girmesi ve piyasa güveninin artmasıyla birlikte analistler, altcoinler ve meme tokenlardaki bir sonraki dalganın 2021 boğa koşusunu aşabileceğini öngörüyor.

Eğer DeepSeek’in tahminleri doğru çıkarsa, XRP, Dogecoin ve Pi Network, bu yükselişten en fazla fayda sağlayacak projeler arasında olacak.

XRP (Ripple): DeepSeek AI 5 Dolara Kadar %230’luk Yükseliş Öngörüyor

DeepSeek AI’ye göre, Ripple’ın XRP ($XRP) tokeni 2025 sonuna kadar 10 dolara kadar yükselebilir; bu da mevcut 3,03 dolarlık seviyeden %230’luk önemli bir artış anlamına geliyor.

XRP, bu döngüde zaten dayanıklılık gösterdi. 18 Temmuz’da 3,65 dolara çıkarak 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini geçti, ancak çeşitli makroekonomik baskılardan kaynaklanan risk iştahı ile yaklaşık %17 geriledi.

Ripple’ın küresel ödeme ağı büyümeye devam ediyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UN Capital Development Fund), XRP’yi gelişmekte olan ülkelerde düşük maliyetli havale çözümü olarak onayladı.

Ripple’ın SEC ile uzun süredir devam eden hukuki mücadelesinin 2025 başında sona ermesi, proje etrafındaki en büyük belirsizliklerden birini ortadan kaldırdı. 2023’te verilen bir kararla perakende XRP satışlarının menkul kıymet olarak nitelendirilemeyeceği doğrulanmış ve SEC davayı düşürmüştü.

XRP, Temmuz zirvelerini yeniden ele geçirip sürdürebilirse, DeepSeek AI’ye göre $5–10 seviyeleri ulaşılabilir. Ancak bazı piyasa uzmanları daha iddialı hedefler olarak 10–20 dolar aralığını dile getiriyor.

Teknik açıdan XRP’nin göreli güç endeksi (RSI) dün 59’dan 53’e geriledi; bu, dün gün içi işlemde kısa süreli alımların ardından gece düşüş yaşandığını gösteriyor.

Fed’in faiz indirimleri ve ilk spot XRP ETF’nin piyasaya sürülmesine rağmen, piyasalar temkinli; yatırımcılar muhtemelen gelecek ay ortasında beklenen SEC kararını ve ABD’de kapsamlı kripto yasalarının yürürlüğe girmesini bekliyor.

Son 12 ayda XRP %420 değer kazandı; bu, Bitcoin’in %87,5 ve Ethereum’un %86’lık aynı dönemdeki artışının çok üzerinde bir büyüme.

Dogecoin ($DOGE): DeepSeek Orijinal Meme Coin’in 1 Doları Geçebileceğini Öngörüyor

2013’te bir parodi kripto para olarak piyasaya sürülen Dogecoin ($DOGE), o tarihten bu yana en büyük ilk 10 dijital varlık arasında yer aldı; yaklaşık 41,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile 88,2 milyar dolarlık meme coin sektöründe öne çıkıyor.

Dayanıklılığı, kendini adamış topluluğu ve ödeme aracı olarak artan rolünden geliyor. DOGE genellikle Bitcoin hareketlerini takip ediyor, ancak güçlü likiditesi ve fan tabanı sayesinde birkaç piyasa düşüşünü başarıyla atlattı. Şu anda yaklaşık 0,2738 dolardan işlem gören Dogecoin, son bir yılda değerini iki katından fazla artırarak Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Pepe’yi geride bıraktı.

Sadece son iki haftada DOGE %27 yükseldi; RSI kısa süreliğine 75’e çıktı, ardından kar realizasyonu ve piyasa düşüşleriyle 62’ye geriledi.

Grafik uzmanları, Kasım’dan Nisan’a ve tekrar Temmuz ile Ağustos’ta tekrarlayan boğa eğilimi gösteren düşen kama formasyonlarına dikkat çekiyor; bu, olası patlayıcı yükselişin sinyali olarak yorumlanıyor.

DeepSeek’in temkinli projeksiyonu, DOGE’u Aralık’a kadar 1–2 dolar aralığında görüyor. Üst seviye, mevcut yatırımcılar için %630’luk muazzam bir artış anlamına geliyor.

Ayrıca bu, “Doge Ordusu”nun nihayet her token için 1 dolar hedefini gerçekleştirebileceği anlamına geliyor; 2021 boğa koşusunda Doge’un ATH’si 0,7316 dolardı. DeepSeek, güçlü bir boğa piyasasının bu hedefi sonunda gerçeğe dönüştürebileceğini öngörüyor.

Benimsenme de istikrarlı şekilde artıyor: Tesla DOGE ile ödeme kabul ediyor, PayPal ve Revolut gibi ödeme platformları ise Dogecoin transferlerini entegre etmeye devam ediyor.

Pi Network ($PI): DeepSeek AI, Tap-to-Mine Coin İçin Devasa Yükseliş Öngörüyor

Pi Network ($PI), kullanıcıların sadece uygulamayı açıp günlük dokunuş yaparak token kazandığı mobil tabanlı “tap-to-mine” modeliyle dikkat çekiyor.

Şu anda yaklaşık 0,3577 dolardan işlem gören token için DeepSeek, yıl sonuna kadar $10’a kadar çıkabilecek aşırı iyimser bir senaryo öngörüyor; bu, birkaç ay içinde 28 katlık astronomik bir artış anlamına geliyor. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında böyle bir yükselişin gerçekleşmesi olası görünmese de, projenin yol haritası ve teknik veriler biraz umut ışığı sunuyor.

Şubat 2025’teki lansmanından bu yana PI oldukça volatil hareketler gösterdi; Mayıs ayında %171’lik bir sıçrama yaşandı. Mevcut RSI değeri 49, token’ın adil değerli olduğunu ve daha fazla yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Geliştirme ekibi kademeli güncellemeleri sürdürürken, 23. versiyon ve olası bir mainnet lansmanı yakında bekleniyor; bu adımlar projeye yeni bir momentum kazandırabilir.

Analistler, gerçekçi bir bakışla Şubat’taki 2,99 dolarlık zirvenin tekrar test edilmesini güçlü bir sonuç olarak değerlendiriyor. Aşırı iyimser senaryo gerçekleşmese bile, Ekim ayı geleneksel olarak kripto piyasası için yükseliş ayı olduğundan, fiyatın önceki direnç seviyesi olan yaklaşık 1,25 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Maxi Doge ($MAXI): Yüksek Riskli Bir Meme Coin Alternatifi

DeepSeek’in ana seçimlerinin dışında spekülatif fırsatlar arayanlar için Maxi Doge ($MAXI), Dogecoin’e yüksek riskli bir alternatif olarak konumlanıyor ve kendisini kripto dünyasının orijinal meme coin’inin “degen kuzeni” olarak tanıtıyor.

Dogecoin ana akım bir kripto varlık haline gelmişken, Maxi Doge volatiliteyi ve topluluk odaklı kültürü kucaklıyor. Ön satış, ilk ay içinde şimdiden 2,3 milyon dolardan fazla yatırım topladı.

Ethereum ERC-20 standardı üzerine inşa edilen MAXI, Telegram ve Discord etkileşimleri, trade yarışmaları ve projeler arası iş birlikleri yoluyla viral büyümeye odaklanıyor.

Toplam 150,24 milyar token’ın yaklaşık %25’i, pazarlama ve iş birliklerini desteklemek amacıyla Maxi Fonu için ayrıldı. Staking aktif durumda ve mevcut yıllık getirisi %141 APY; ancak kullanıcı sayısı arttıkça bu getirilerin düşmesi bekleniyor.

Ön satış fiyatı 0,000258 dolar ve bir sonraki fiyat artışı 36 saatten kısa bir süre içinde gerçekleşecek.

Yatırımcılar, resmi Maxi Doge sitesi üzerinden MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla satın alım yapabilir.

Gelişmeleri takip etmek için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfaları kullanılabilir.