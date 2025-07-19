DeepSeek, XRP, Dogecoin ve Hyperliquid İçin Temmuz Sonu Fiyat Tahminini Açıkladı

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Çin’in önde gelen yapay zekâ platformu DeepSeek, Bitcoin’in etkileyici yükselişinden aldığı ivmeyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısında önde gelen altcoin’lerin tarihi fiyat seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Hafta başında Bitcoin, 122.838 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Piyasa analistleri, bu güçlü yükselişin devam edebileceğini ve küresel çapta kripto para benimsenmesini daha da hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bitcoin’deki bu etkileyici sıçrama, yatırımcılar arasında heyecanı yeniden alevlendirdi. Birçok uzmana göre mevcut rallinin, 2021’deki efsanevi boğa koşusunu bile geride bırakması mümkün. Bu da, önde gelen altcoin’lerin yeni zirvelere ulaşabileceği yönündeki beklentileri artırmış durumda.

Çin’in ileri seviye yapay zekâ modeli DeepSeek’in, önümüzdeki aylarda güçlü kazançlar elde edeceğini tahmin ettiği dijital varlıklar şu şekilde sıralanıyor:

DeepSeek’ten XRP Tahmini: “Yıl Sonuna Kadar 20 Dolar Mümkün”

Çin’in yapay zekâ devi DeepSeek, sınır ötesi ödemelerdeki liderliğiyle tanınan XRP için büyük bir yükseliş öngörüyor. Platforma göre Ripple’ın yerel token’ı olan XRP, 2025 sonuna kadar 5 dolara ulaşabilir.

Bu tahmin, XRP’nin şu anki fiyatı olan 3,44 dolar seviyesinden %45’e yakın bir artış anlamına gelse de, bazı analistlere göre bu öngörü hâlâ fazla ihtiyatlı.

Çünkü XRP, bugün itibarıyla 3,65 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, token’ın 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu resmen geride bırakması anlamına geliyor. DeepSeek’in tahmini, en büyük rakibi ChatGPT’nin 20 dolarlık projeksiyonunun sadece dörtte biri düzeyinde kalıyor.

XRP, son yıllarda hızlı, düşük maliyetli ve düzenleyici dostu bir ödeme çözümü olarak küresel çapta güven kazandı. 2024 yılında Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF), XRP’nin geleneksel aracı kurumlara ihtiyaç duymadan hızlı küresel ödemeleri mümkün kıldığını resmen tanıdı.

Ayrıca 2023’teki tarihi mahkeme kararı, XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığına hükmetti ve bu karar SEC’in Ripple’a yönelik uzun süredir sürdürdüğü davayı temelden sarsarak altcoin piyasasında güveni artırdı.

2024 Mart ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in dört yıldır süren davayı resmen geri çektiğini açıkladı. Bu gelişme, XRP üzerindeki düzenleyici belirsizlik bulutlarını ortadan kaldırarak piyasada emsal teşkil edecek bir zemin oluşturdu.

Yine de, XRP’nin 20 dolarlık iddialı hedefe ulaşabilmesi, ABD’de beklenen kapsamlı kripto düzenlemeleri gibi güçlü bir katalizöre bağlı. ABD’de kripto endüstrisi, hâlâ net ve bütüncül yasal çerçevelerin oluşturulmasını talep ediyor.

XRP, yalnızca son 24 saatte %7 yükseldi, son iki haftada ise %55’lik etkileyici bir ralli gerçekleştirdi. Bu yükselişin büyük kısmı, balina alımları olarak bilinen yüksek hacimli kurumsal işlemlerle desteklendi. Ancak token’ın göreli güç endeksi (RSI) 89 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girmiş olması, kısa vadede bir kâr satışını tetikleyebilir.

Buna rağmen, daha önce güçlü bir direnç olarak görülen 3 dolarlık seviye artık psikolojik bir destek konumuna geldi. Bu da XRP’nin önce sonbahar ortasında 5 dolara, ardından da yıl sonuna kadar 20 dolara tırmanması için zemini hazırlıyor.

Son 1 yılda XRP, %499 gibi dikkat çekici bir kazanç sağladı. Aynı dönemde Bitcoin’in getirisi %83 ile sınırlı kalırken, XRP 2025’in en iyi performans gösteren çok milyar dolarlık kripto varlığı unvanını da elinde tutuyor.

Dogecoin (DOGE): Kurucu Meme Coin Büyük Bir Yükselişe Hazırlanıyor

2013 yılında esprili bir parodi olarak başlatılan Dogecoin (DOGE), bugün 36,6 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle güçlü bir topluluk ve artan kullanım alanları sayesinde büyümeye devam ediyor.

Genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerini takiben, DOGE mizah temelli volatiliteyi uzun vadeli dayanıklılıkla birleştiriyor.

Şu anda 0,2535 dolardan işlem gören Dogecoin, son 24 saatte %6,2, geçen hafta ise %25,4 değer kazandı. RSI değeri 81 seviyesinde bulunan DOGE, muhtemelen XRP gibi kısa vadeli bir düşüşe girerek kâr alımıyla kazançlarını sağlamlaştıracak.

Grafik analizi, Kasım’dan Nisan’a kadar belirgin bir düşen takoz formasyonu ortaya koyuyor; bu da yakın vadede olası bir kırılmaya işaret ediyor.

DeepSeek AI, DOGE’un uzatılmış bir boğa piyasasında 1 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor — bu da mevcut değerinden yaklaşık 4 katlık bir yükselişe karşılık geliyor.

Benimsenme açısından bakıldığında, Dogecoin yüksek profilli destekçiler çekmeye devam ediyor. Tesla, belirli ürünlerde DOGE ile ödeme kabul ediyor; PayPal ve Revolut gibi platformlar ise Dogecoin’i işlem için entegre ederek kullanım alanını genişletiyor.

Çin’in DeepSeek Yapay Zekâsı: Hyperliquid’in $HYPE Tokenı Daha da Yükselebilir

Geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülmesinden bu yana Hyperliquid ve yerel tokenı $HYPE, merkeziyetsiz borsa (DEX) alanında öne çıkan isimlerden biri hâline geldi.

Şu anda 45 dolardan işlem gören token için Çin merkezli yapay zekâ platformu DeepSeek, yılbaşına kadar 100 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Kendi geliştirdiği Layer-1 blokzinciri üzerinde çalışan Hyperliquid, fonlar üzerinde tam kullanıcı kontrolü sağlıyor. Bu özellik, FTX gibi büyük merkezi borsaların çöküşünün ardından kullanıcılar için her zamankinden daha kritik hâle geldi.

Düşük işlem ücretleri, son derece hızlı emir gerçekleşme süresi ve kalıcı türev ürünler gibi gelişmiş özelliklerle Hyperliquid, merkeziyetsiz ve merkezi borsaların en iyi yönlerini bir araya getiriyor.

Teknik analiz, Hyperliquid’in çıkışından bu yana güçlü bir boğa trendine sahip olduğunu gösteriyor. Geç kıştan ilkbahara kadar oluşan iki boğa flama formasyonu, genellikle keskin fiyat artışlarının habercisi olarak kabul ediliyor.

Nitekim $HYPE, Nisan başından 26 Mayıs’a kadar yaklaşık dört kat yükselerek 10 dolardan 40 dolara fırladı. Bu ralliyi destekleyen birkaç “fincan ve kulp” formasyonu da, kurumsal yatırımcıların kalıcı ilgisine işaret ediyor.

Token’ın potansiyelini gözler önüne seren örneklerden biri de, Hyperliquid platformunda gerçekleşti: Bir kullanıcı, BTC ve ETH üzerinde 50 kat kaldıraçla açtığı 200 milyon dolarlık uzun pozisyondan 7 milyon dolar kâr elde etti. Bu da platformun, dönüştürücü kazançlar sunma kapasitesini açıkça ortaya koyuyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Bitcoin Tabanlı İlk Meme Odaklı Layer 2 Projesi Güç Kazanıyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), viral meme kültürüyle yerel Bitcoin Layer 2 teknolojisini bir araya getirerek altcoin dünyasında dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkıyor. İşlem hızını ve ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla geliştirilen proje, Bitcoin ekosistemine eğlenceli bir soluk getirirken yeni kullanım alanlarının da önünü açıyor.

Halihazırda ön satış sürecinde yaklaşık 3,4 milyon dolarlık yatırım toplayan $HYPER, listelendikten sonra 10 katına kadar yükselme potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Solana Virtual Machine (SVM) altyapısından faydalanan Bitcoin Hyper, Bitcoin’in yavaş işlem süresi ve yüksek ücretler gibi klasik sorunlarına çözüm getirerek yüksek performanslı akıllı kontratları mümkün kılıyor.

Projeye ait Canonical Bridge köprüsü sayesinde BTC transferleri anlık olarak gerçekleşebiliyor; düşük gas ücretleri ise merkeziyetsiz uygulamalardan (dApp) ödeme çözümlerine ve meme coin’lere kadar birçok kullanım senaryosunu destekliyor.

Proje ayrıca Coinsult tarafından denetlenen akıllı kontrat raporunda herhangi bir güvenlik açığına rastlanmamasıyla yatırımcı güvenini artırıyor.

Ekosistemin merkezinde yer alan $HYPER token; staking ödülleri, işlem ücretleri ve platformun özel özelliklerine erişim gibi çeşitli işlevleri yerine getiriyor.

Ön satış katılımcıları için yıllık %269’a varan getiri (APY) ve yönetişim hakları gibi cazip teşvikler sunuluyor.

Daha fazla bilgi almak isteyen yatırımcılar, projenin resmi ön satış sitesini ziyaret edebilir ya da Bitcoin Hyper’ı X ve Telegram üzerinden takip edebilir.