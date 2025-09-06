DeepSeek AI’den XRP, Ethereum ve Pi Coin İçin Bomba Fiyat Tahmini!

Ethereum, Ağustos ayında 4.950 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı ve altcoin liderliğini perçinledi.

Bu yükseliş, ETH ekosistemi projelerine ve genel altcoin piyasasına da ivme kazandırdı. Sonrasında bir miktar soğuma görülse de, piyasa duyarlılığı güçlü kalmaya devam ediyor.

Kriptoya yönelik regülasyonların giderek daha dostane hâle gelmesi, analistlere göre ETH’nin ivmesini sürdüreceği anlamına geliyor. Yapay zekâ modeli Deepseek de bu tabloyu destekliyor ve yükseliş trendinin canlı kalacağını öngörüyor.

Bitcoin ise Ağustos’ta ulaştığı 124 bin dolarlık zirveden 107 bin doların altına kadar gerilese de, sonrasında toparlanarak yeniden 110 bin doların üzerine çıktı. Ancak piyasa hâlen kırılgan görünüyor ve bu desteğin kalıcılığına dair belirsizlik devam ediyor.

FED’in Eylül ayında faiz indirimi ihtimali %99’a yükselmiş durumda ve bu da yatırımcıları umutlandırıyor. Aynı zamanda Deepseek AI, uzun vadede Bitcoin ve genel piyasa için boğa senaryosunu koruyor.

XRP (Ripple): Deepseek AI $5 Üzeri Ralli Öngörüyor, ETF Onayı Katalizör Olabilir

2025, XRP için adeta bir dönüm yılı oldu. SEC karşısında kazanılan zaferin ardından fiyat 1 doların üzerine çıktı ve o günden bu yana %400 yükseldi. Deepseek AI, bu ivmenin hâlen canlı olduğunu belirtiyor ve yeni bir rallinin yolda olduğunu öngörüyor.

On-chain verilerde dikkat çeken hareketler de bu tabloyu destekliyor. Kimliği sonradan Kraken ile bağlantılı çıkan bir balina cüzdanı, milyonlarca dolar değerinde XRP transferi gerçekleştirdi. Analistlere göre bu, büyük oyuncuların yeni bir yükseliş öncesi pozisyonlarını artırdığına işaret ediyor.

Benimseme cephesinde de gelişmeler hız kesmiyor. XRP Mastercard piyasaya sürülerek projeyi doğrudan trilyon dolarlık kredi kartı pazarına taşıdı.

Bloomberg, Ekim ayında bir XRP spot ETF onayı ihtimalini %85 olarak değerlendiriyor; bu da kurumsal fon girişlerini tetikleyebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ayrıca Trump’ın kriptoya güçlü desteği ve 684,4 milyon CRO satın aldığı iddiası, piyasadaki genel benimsenmeyi hızlandırıyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

XRP ekosisteminde de büyüme sürüyor. B3 Network, XRP Commons ile ortaklık kurarak XRPL üzerinde oyun geliştirme ve lansmanları başlattı. Bu hamle, Ripple’ın blok zincirine gerçek dünya kullanım alanları ekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Teknik görünüm de boğa senaryosunu destekliyor. XRP, uzun süren konsolidasyon sonrası 2,80 dolar seviyesinde sağlam bir zemin oluşturdu. 3,60 dolar direncinin aşılması, Deepseek’in öngördüğü gibi yeni zirvelere kapı aralayabilir. Öte yandan 2,50 ve 2,30 dolar destekleri, geri çekilmelerde kritik reversal bölgeleri olmaya devam ediyor.

Ethereum (ETH): DeepSeek AI 5.100 Dolara İşaret Ediyor

Ethereum son aylarda yeni zirveler gördükten sonra 4.280 dolar seviyesinde tutunuyor. DeepSeek AI, bu seviyenin boğalar tarafından savunulması halinde ETH’nin yeniden ralliye başlayabileceğini belirtiyor.

Kısa vadede 4.490 doların üzerinde bir kapanış, 4.700–4.800 dolar bandını hedefe koyacak. Bu bölgenin aşılması, ETH’nin önünü 5.100 dolara kadar açabilir.

Kaynak: ETHUSD / TradingView

Teknik göstergeler ise karışık sinyaller veriyor: RSI 36 seviyesinde, yani aşırı satımda ve olası bir tepki yükselişine işaret ediyor. Ancak MACD hâlen negatif, momentumun henüz boğalara geçmediğini gösteriyor.

Analistlere göre 4.070 doların korunması, Ethereum için en kritik savunma hattı. Bu seviye altında kapanış gelmezse, ETH’nin kısa vadeli zayıflığına rağmen yeni rekor denemeleri gündeme gelebilir.

Pi Network (PI): Düşüşe Rağmen DeepSeek 4 Dolar Hedefini Koruyor

Pi Network, ana ağ lansmanından bu yana yüzde 88’lik bir düşüş yaşayarak 2,80 doların üzerinden 0,34 doların altına geriledi. Ancak DeepSeek AI, güçlü topluluk desteği ve hızla büyüyen kullanıcı tabanı nedeniyle yılın geri kalanında hâlâ boğa senaryosunu koruyor.

Projede önemli teknik adımlar da atılıyor. Linux tabanlı node yazılımı sayesinde daha fazla validator ve geliştirici ağa dahil olabiliyor. Ayrıca yeni duyurulan Pi App Studio, kodlama bilmeyenlerin bile ağ üzerinde uygulama geliştirmesine imkân tanıyor. Bu hamleler, Pi’nin benimsenmesini artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Kaynak: PIUSD / TradingView

Teknik tarafta RSI 44 seviyesinde bulunuyor ve yukarı yön için geniş bir alan olduğunu gösteriyor. MACD yatay, ancak momentuma dair ilk dönüş sinyalleri görülmeye başladı. Analistlere göre kritik direnç seviyeleri 0,80 – 1,10 – 2,50 dolar. Bu bölgelerin aşılması halinde DeepSeek’in 4 dolar hedefi masada kalmaya devam ediyor.

Topluluk gücünün fiyatlamalarda ne kadar etkili olabileceğini hatırlatan DeepSeek, bunun meme coin’lerde defalarca görüldüğünü vurguluyor. Bu noktada Pepenode (PEPE) öne çıkıyor ve piyasada “en iyi meme coinler” arasında yerini almaya başlıyor.

