DeepSeek AI'den Şaşırtıcı Kripto Tahmini: XRP, Solana ve Pepe Yükselişe Hazır!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Çin’in yerli yapay zekâ devi DeepSeek, XRP, Solana ve Pepe tokenlerinin, birçok yatırımcının beklediğinden çok daha erken dönemde olağanüstü kazançlar sağlayabileceğini öngörüyor.

Dijital varlık piyasasının 2 trilyon dolarlık temel taşı Bitcoin, şu anda tüm zamanların rekoru 124.128 doların yaklaşık %4 altında işlem görüyor. Bitcoin, bir gecede %2 yükselirken, toplam kripto piyasa değeri de %2 artışla 4,19 trilyon dolara ulaştı.

Tarihsel olarak Ekim ayı – yatırımcılar arasında “Uptober” olarak adlandırılıyor – Bitcoin için en güçlü aylardan biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, lider kripto paralar için yeni zirvelerin yakın olabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

ABD’deki politika değişiklikleri de ek destek sağlıyor. Temmuz ayında Başkan Trump, stablecoin’lerin tam rezerv desteği bulundurmasını zorunlu kılan GENIUS Yasası’nı yürürlüğe koydu. Ardından SEC, dijital varlık düzenlemelerini menkul kıymet yasalarıyla uyumlu hâle getirmeyi hedefleyen kapsamlı Project Crypto’yu açıkladı.

Daha net kuralların ortaya çıkmasıyla birlikte bazı analistler, yaklaşan altcoin rallisinin 2021 seviyelerini bile aşabileceğini öngörüyor. DeepSeek’in tahminleri doğru çıkarsa, XRP, Solana ve Pepe bu hareketin öncüsü olabilir.

XRP (Ripple): DeepSeek AI, XRP’nin 2025 Sonunda 10 Dolara Ulaşabileceğini Öngörüyor

DeepSeek’in analizine göre Ripple’ın XRP ($XRP) tokeni, 2025 sonuna kadar mevcut 3 dolarlık seviyesinin üç katından fazla artışla 10 dolara kadar yükselebilir.

Kaynak: DeepSeek AI

XRP, bu yıl direnç göstererek 18 Temmuz’da kısa süreliğine 3,65 doları gördü; bu, 2018’deki 3,40 dolarlık zirveden bu yana en yüksek seviyesiydi. Ancak çeşitli makroekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle %16,5 düşüş yaşadı.

Ripple, dünya genelinde kurumsal benimsemeyi artırarak ödeme altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 2024 yılında BM Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ülkeler için maliyet açısından verimli bir havale aracı olarak tanıdı.

2025’in başında önemli bir dönüm noktası yaşandı: SEC, 2023 mahkeme kararı sonrası perakende XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini resmen kabul ederek uzun süren davayı düşürdü.

DeepSeek, Temmuz zirvesinin üzerinde güçlü bir kırılmanın XRP’yi yıl sonuna kadar 5 ila 10 dolar aralığına taşıyabileceğini öngörüyor. ChatGPT ve diğer yapay zekâ modelleri ise daha agresif bir senaryoya işaret ederek 20 dolara kadar potansiyel bir yükseliş öngörüyor.

Geçtiğimiz yıl XRP, %492 kazanç sağlayarak Bitcoin’in %99 ve Ethereum’un %90’lık artışını dramatik şekilde geride bıraktı. Teknik göstergeler de olumlu; 2023’te üç adet boğa bayrağı formasyonu oluştu ve bu, yılın son çeyreğinde yüksek yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Fed’in faiz indirimleri ve ilk spot XRP ETF’sinin lansmanı henüz anlık bir kırılmayı tetiklemedi. Ancak Uptober heyecanı, Ekim ortasında yeni ETF onayları ve Noel öncesi ABD’de beklenen kripto yasaları, güçlü katalizörler olarak görülüyor.

Solana (SOL): DeepSeek AI, SOL’un1.200 Dolara Yükseleceğini Öngörüyor

Solana ($SOL), akıllı sözleşme blok zincirleri arasında lider konumunu sağlamlaştırmış durumda. Tokenin piyasa değeri 124,8 milyar doların üzerinde, ekosistem genelinde kilitlenen toplam değer (TVL) ise 12,6 milyar doları aşıyor. Geliştirici faaliyeti ve kurumsal benimseme güçlü ve hızla büyüyor.

Kaynak: DeepSeek AI

ABD’de bir spot Solana ETF’sinin yakın zamanda lansmanı spekülasyonları artarken, bu durum Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen girişleri tetikleyebilir.

Süreçte ek bir etki olarak, Başkan Trump Solana’nın önerilen bir ABD Bitcoin rezervine dahil edilme olasılığını gündeme getirdi. Ancak bu plan kapsamında hükümet, SOL’u doğrudan satın almak yerine yalnızca varlık müsadeleri yoluyla elde edecekti.

Fiyat hareketlerine bakıldığında Solana, Ocak ayında 250 dolara kadar yükseldi, Nisan ayında 100 dolara geriledi ve 19 Eylül’de 247 dolara çıkarak bu yılın zirvesini yeniden test etti. Mevcut fiyatı 230 dolar olan SOL, bir kez daha yeni bir rekor hedefliyor.

Şu anda bir boğa bayrağından çıkış yapan Solana için DeepSeek, yıl sonuna kadar 1.200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor; bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293,31 doların dört katından fazla. Ancak bu hedef, ETF onayı ve düzenleyici belirsizliklerin netleşmesine bağlı.

Pepe ($PEPE): Kurbağa Temalı Meme Coin 10 Kat Yükseliş Potansiyeliyle Öne Çıkıyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), kısa sürede en değerli üç meme coinden biri haline geldi. 4,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle köpek temalı olmayan en değerli meme coin konumunda bulunuyor. Pepe’nin çekiciliği, Matt Furie’nin “Boy’s Club” çizgi roman serisinden aldığı kültürel referanslarla güçleniyor.

Kaynak: DeepSeek AI

Yoğun rekabete rağmen güçlü likiditesi ve topluluk desteği, tokenin popülerliğini korumasına yardımcı oluyor. Elon Musk’ın X platformunda Pepe’yi Dogecoin ile birlikte tuttuğunu esprili şekilde paylaşması da görünürlüğünü artırdı.

Mevcut fiyatı 0,00001003 dolar olan Pepe, bir miktar gerileme yaşasa da kritik destek seviyelerini koruyor. 0,000018–0,000022 dolar bandının üzerinde net bir kırılma, tokeni sonbahar ortasına kadar 0,00003 dolara taşıyabilir.

DeepSeek, boğa piyasası senaryosunda Pepe’nin 0,0001 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor; bu, mevcut değerin yaklaşık 10 katına tekabül ediyor. Bu yükseliş, tokenin halihazırdaki yüksek piyasa değerinden dolayı sınırlı kalabilir, ancak diğer meme coinlerle kıyaslandığında oldukça yüksek getiri potansiyeli sunuyor.

Teknik grafikler, Kasım–Mart döneminde oluşan düşen kama formasyonu gösteriyor; bu tipik olarak boğa sinyali veren bir yapı olup Pepe’yi kış aylarında 0,00005 dolara, yani değerini beş katına çıkarmaya taşıyabilir.

ABD’deki düzenleyici netliğin artmasıyla birlikte, Pepe çok daha büyük hareketler için konumlanabilir.

Maxi Doge (MAXI): Yüksek Riskli Meme Coin Yan Oyunu

DeepSeek, yukarıda bahsedilen coinler için olumlu öngörüler sunsa da, radarının altında kalan bir proje de Maxi Doge ($MAXI). Kendisini Dogecoin’in uzun kayıp “degen” sporcu kuzeni olarak pazarlayan bu spekülatif meme coin, yüksek volatilite ve küçük piyasa değerli bahisleri topluluk hype’ıyla birleştiren yatırımcılara hitap ediyor.

Dogecoin’in büyük bir varlığa dönüşmesinin aksine, Maxi Doge yüksek riskli ve meme odaklı kimliğini benimsiyor. Lansmanından bu yana yalnızca birkaç hafta içinde 2,7 milyon dolar topladı.

Ethereum üzerinde ERC-20 token olarak oluşturulan MAXI, Telegram ve Discord kampanyaları, ticaret yarışmaları ve yakında gelecek ortaklıklarla topluluk öncülüğünde büyümeye odaklanıyor.

Toplam 150,24 milyar tokenin %25’i, pazarlama ve işbirlikleri için ayrılmış “Maxi Fund”a tahsis edildi. Staking özelliği aktif ve %125’e kadar APY ödül sunuyor, ancak katılım arttıkça getiriler düşecek.

Şu anda ön satış tokenleri 0,0002605 dolardan satılıyor ve sonraki turlarda fiyat artışı planlanıyor. Yatırımcılar, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla Maxi Doge web sitesi üzerinden alım yapabiliyor.

Güncel bilgiler için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfaları takip edilebilir.