DeepSeek AI’den Kripto Tahmini: XRP, Pepe ve Shiba Inu 2025 Sonunda Nerede Olacak?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ağustos 15, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Çin’in gelişmiş yapay zekâsı DeepSeek, XRP, Pepe ve Shiba Inu’nun önümüzdeki aylarda öne çıkabilecek kazançlar sağlayabileceğini öngörüyor; bu da HODL’cular için keyifli bir yeni yıl potansiyeli yaratıyor.

Piyasa verileri de bu görüşü destekliyor. Bitcoin bu hafta 124.128 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaştı; bu, bir önceki tarihi zirvesi olan 122.838 dolardan tam bir ay sonra geldi ve boğa momentumu sinyali veriyor.

Politika cephesinde, Başkan Trump geçen ay GENIUS Yasası’nı onayladı. Bu federal düzenleme, stablecoin’lerin tamamen rezervlerle desteklenmesini zorunlu kılıyor.

Ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlık denetiminde uzun süredir devam eden belirsizlikleri gidermeyi amaçlayan Project Crypto’yu duyurdu.

Bu gelişmeler, yönetimin Amerika’yı küresel blockchain inovasyon merkezi yapma taahhüdünü yerine getirme niyetini ortaya koyuyor.

Artan iyimserlikle birlikte, bazı analistler, DeepSeek’in öngörüsü doğru çıkarsa, bir sonraki meme coin ve altcoin altın çağına liderlik edebilecek varlıkların XRP, Pepe ve Shiba Inu olabileceğini ve bunun 2021’in yüksek seviyelerini aşabileceğini belirtiyor.

XRP (Ripple): DeepSeek, Aralık Ayına Kadar 3 Kat Artışla 10 Dolara Ulaşacağını Öngörüyor

DeepSeek’in yapay zekâ modelleri, XRP’nin ($XRP) 2025 sonuna kadar 10 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor; bu da mevcut 3,12 dolarlık seviyesinin üç katına yakın bir artış anlamına geliyor.

Token, güçlü bir momentum sergiliyor. 18 Temmuz’da 3,65 dolara çıkarak 2018 rekoru olan 3,40 doları geride bıraktı ve ardından yaklaşık %14 geri çekildi. Yine de XRP, geçtiğimiz ay %9 yükseliş kaydederek Bitcoin’i geride bıraktı; BTC son birkaç saatteki %4,2’lik ATH düşüşünden sonra durağan kaldı.

Ripple’ın ödeme teknolojisi uluslararası alanda daha fazla tanınıyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi uluslararası işlemlerde verimlilik açısından önde gelen çözümlerden biri olarak değerlendirdi. Ripple, SEC ile süren çok yıllı hukuk mücadelesini bu yıl kapattı ve 2023’teki mahkeme kararını pekiştirerek perakende XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmedildi.

XRP ATH’sini geri alıp yukarı yönlü kırılım yaparsa, DeepSeek $5’in kolayca ulaşılabilir olduğunu, sürdürülebilir bir boğa piyasasında ise $10 seviyesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Teknik göstergeler de destekleyici: RSI 56’dan yukarı yönlü seyrediyor ve alım baskısının arttığını gösteriyor. Son bir yılda XRP %452 artış kaydederek Bitcoin’in %95 ve Ethereum’un %76’lık rallilerini geride bıraktı.

Pepe ($PEPE): Meme Coin Ağır Sikleti Yıl Sonundan Önce 6 Kat Artabilir

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), hızla en büyük üç meme kripto para arasında yer aldı. Şu anda 4,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle köpek temalı olmayan meme tokenleri arasında lider konumda.

Sektörde yoğun rekabete rağmen, Pepe’nin aktif topluluğu ve yüksek likiditesi onu öne çıkarıyor. Elon Musk da zaman zaman Dogecoin ile birlikte Pepe tuttuğunu ima ederek X’te takipçilerini küçük göndermelerle heyecanlandırıyor; kısa bir süreliğine Pepe avatarı kullanması bunun örneklerinden biri.

0,00001133 dolardan işlem gören Pepe, son yedi günde %5 artış kaydederek Bitcoin’i geride bıraktı. Son 24 saatte %6’lık düşüş ise DOGE’nin %5 gerilemesi ve meme alt sektörünün toplam değerinin %4 düşmesiyle paralel gerçekleşti; alt sektörün piyasa değeri şu an 77,3 milyar dolar.

DeepSeek’in analizine göre, Pepe’nin yıl sonu hedefi 0,00005 dolar; mevcut fiyatın neredeyse beş katı ve geçen yılın sonlarında görülen 0,00002803 dolarlık zirvenin oldukça üzerinde.

Grafikte Kasım-Mart arasında oluşan azalan kama (descending wedge) deseni, genellikle boğa piyasası işareti olarak yorumlanıyor ve potansiyel bir kırılmayı işaret ediyor. Piyasa koşulları elverişli kalırsa, Pepe 2025 öncesinde DeepSeek’in temel tahminini aşabilir.

Shiba Inu (SHIB): Ethereum Tabanlı Meme Devi Boğa Koşusunda 76× Artış Potansiyeline Sahip

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), Dogecoin’in en büyük rakibi olarak konumunu sağlamlaştırdı ve yaklaşık 7,7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Şu anda 0,00001312 dolar civarında işlem gören SHIB, yıl başında oluşan iki önemli boğa formasyonunu kırmaya hazırlanıyor: yükseliş eğilimli düşen kama (bullish falling wedge) ve bayrak (flag) deseni.

0,000025 dolar civarındaki direnç kırılırsa, DeepSeek, SHIB’in 0,0003–0,001 dolar aralığına tırmanabileceğini öngörüyor; bu da potansiyel olarak 23× ila 76× kazanç anlamına geliyor.

RSI 42 seviyesinden yukarı yönlü hareket ederek alım ilgisinin arttığını gösteriyor. Token yakımları (burn) da kıtlığı hızlandırıyor: geçen ay bir haftalık süreçte 1,3 milyardan fazla SHIB yakıldı ve yakım oranı %2.000’in üzerine çıktı.

Meme temellerinin ötesinde, Shiba Inu artık ölçeklenebilirliği artıran, işlem maliyetlerini düşüren ve merkeziyetsiz uygulamaları destekleyen Shibarium Layer-2 ağına sahip. Ayrıca gizlilik özellikleri ekleyerek kullanım alanını genişletmeye ve meme coinler arasında öne çıkmaya çalışıyor.

Maxi Doge Ön Satışı 1 Milyon Dolara Yaklaşıyor

Dogecoin temalı yeni meme coin Maxi Doge (MAXI), riskli ama yüksek kazanç potansiyelli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ön satış lansmanından sadece birkaç gün sonra 904.000 doları aşan yatırım topladı.

Ethereum’un ERC-20 standardında çalışan MAXI, aktif sosyal kanallar, trade yarışmaları ve tanıtım ortaklıklarıyla güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Toplam 150,24 milyar token arzının dörtte biri “Maxi Fund” olarak ayrıldı ve pazarlama ile iş birlikleri için kullanılacak. Stake edenler şu anda %318 APY kazanabiliyor; ancak katılımcı sayısı arttıkça oran düşecek.

Ön satış aşamasında token fiyatı 0,000252 dolar seviyesinde ve önümüzdeki 48 saat içinde bir sonraki turla birlikte fiyat artışı bekleniyor. Erken alıcılar böylece listeleme öncesi ek değer elde edebilecek.

Yatırımcılar MAXI’yi resmi Maxi Doge web sitesi üzerinden MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla alabilir. Projeyi takip etmek isteyenler X ve Telegram üzerinden güncellemeleri izleyebilir.