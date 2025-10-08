CryptoQuant’tan Bitcoin Raporu: Yükseliş Devam Edecek mi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitcoin’in pazartesi günü 126.000 dolarlık rekor fiyata yükselmesi henüz büyük kar satışlarını tetiklemedi. CryptoQuant‘a göre on-chain verileri yatırımcıların güveninin tam olduğunu, rekor seviyelerin ardından bile satış baskısının zayıf olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’s rally still looks intact.



Profit-taking remains moderate as net realized profits keep trending higher.



No signs yet of a price peak. pic.twitter.com/5XrzrwAKFE — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 8, 2025

Verilere göre Bitcoin yatırımcılarının son 30 günlük gerçekleşmemiş karı 0.26 milyon BTC, yani 30 milyar dolar seviyesinde. Temmuz 2025’te ise yatırımcıların gerçekleşmemiş karı 0.53 milyon BTC, yani 63 milyar dolar seviyesindeydi.

Yoğun kar satışlarının görüldüğü Mart ayında ise 78 milyar dolar, Aralık 2024 de 99 milyar dolar gerçekleşmemiş kar kaydedilmişti. Kar realizasyonunun nispeten düşük olması piyasada daha fazla yükseliş yaşanabileceğini düşündürüyor.

On-Chain İndikatörleri Daha Fazla Yükselişe İşaret Ediyor

Uzun vadeli trendler bakıldığında yıllık gerçekleşmiş karların yükselmeye devam ettiği görülüyor. Bu, sağlıklı ve büyüyen bir piyasanın işareti olarak değerlendiriliyor. Geçmiş veriler, büyük sıçramaların ardından büyüme oranının durakladığını gösteriyor. Özellikle Aralık 2021’de Bitcoin ayı piyasasına girmeden önce gerçekleşmiş karlarda durağan seyir görülmüştü.

CryptoQuant, mevcut yukarı yönlü trendin ivmenin güçlü olduğuna işaret ettiğini ve henüz döngünün tepe noktasına gelinmediğini söyledi.

Yatırımcı Davranışları

Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar kendilerini kısıtlıyor. Kısa vadeli yatırımcılar son zamanlarda yaklaşık %2 marjla kar aldı. Bu, aşırı ısınmış piyasalara ilişkilendirilen %8 seviyelerinin oldukça altında.

Bu arada uzun vadeli yatırımcıların ortalama gerçekleşmiş kar marjı ise %129 seviyesinde. Bu seviye de daha önceki döngülerin pik noktalarında görülen %300’lük oranlardan çok daha düşük.

Bu durum, deneyimli yatırımcıların bile agresif bir şekilde satış yapmadığını gösteriyor. Söz konusu yatırımcıların davranışları devam eden ralliye duydukları güveni yansıtıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Satış Yapmaktan Kaçınıyor

Piyasanın olgunlaştığının bir başka göstergesi ise uzun yıllar önce Bitcoin satın alan yatırımcıların satış oranlarının düşük olmasıdır. On yıldan daha eski coin’ler hareketsiz bir şekilde durmaya devam ederken, son 30 günde sadece 5.000 BTC harcandı.

Bu, mart ayında ve Aralık 2025’te harcanan BTC miktarına kıyasla oldukça düşük.

Uzun vadeli yatırımcıların coin’lerini elde tutması kriptoya duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Tüm bu faktörler ve kar satışlarının düşük olması göz önüne alındığında, Bitcoin’deki yükselişin devam edebileceği düşünülüyor.