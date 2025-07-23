CryptoQuant: Yatırımcılar Bitcoin’den Ethereum ve Altcoinlere Yöneliyor

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Son piyasa hareketlerine göre yatırımcılar, Bitcoin’den Ethereum’a ve altcoin’lere doğru yön değiştirmeye başladı.

CryptoQuant’ın yayımladığı son rapora göre, Ethereum Nisan ayından bu yana Bitcoin’i %72 oranında geride bıraktı. ETH/BTC oranı 0,018’den 0,031’e yükselerek 24 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

First time in over a year: ETH spot volume > BTC



Last week, ETH spot trading hit $25.7B vs. BTC’s $24.4B, pushing the ETH/BTC spot volume ratio above 1 for the first time since June 2024.



Investors are rotating to ETH and Altcoins. pic.twitter.com/X7mBFVCg5Y — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 23, 2025

Bu yükseliş trendi, daha önce yapılan analizlerde Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla hâlâ düşük değerli olduğunu gösteren bulgularla ve ETH tabanlı varlıklara yönelik artan taleple örtüşüyor. Ethereum üzerindeki satış baskısının azalması, kurumsal ve bireysel yatırımcıların ETH birikimini artırması bu ivmeyi destekliyor.

CryptoQuant verilerine göre, borsalara gönderilen ETH miktarı Bitcoin’e göre daha düşük. Bu da yatırımcıların Ethereum’un fiyat istikrarına ve uzun vadeli potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.

Spot İşlem Hacmi ve ETF Trendleri Yatırımcıların Ethereum’a Geçişini Gösteriyor

İşlem hacimlerindeki son veriler, piyasadaki yatırımcı eğilimlerinin değiştiğine işaret ediyor. Haziran 2024’ten bu yana ilk kez Ethereum’un haftalık spot işlem hacmi Bitcoin’i geride bıraktı.

ETH’nin haftalık hacmi 25,7 milyar dolara ulaşırken, Bitcoin 24,4 milyar dolarda kaldı. Bu tablo, yatırımcıların Ethereum’a olan iştahının belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

First time in over a year: ETH spot volume > BTC



Last week, ETH spot trading hit $25.7B vs. BTC’s $24.4B, pushing the ETH/BTC spot volume ratio above 1 for the first time since June 2024.



Investors are rotating to ETH and Altcoins. pic.twitter.com/X7mBFVCg5Y — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 23, 2025

Borsa yatırım fonu (ETF) verileri de bu eğilimi doğruluyor. ETH/BTC ETF Varlık Oranı 0,05’ten 0,12’ye yükselerek iki kattan fazla artış gösterdi. Bu da fonların Ethereum’a, Bitcoin’e kıyasla daha fazla sermaye ayırdığını gösteriyor.

Altcoin Piyasasında Yeniden Hareketlilik Başladı

Yükselişten yalnızca Ethereum değil, genel altcoin piyasası da payını alıyor. CryptoQuant’a göre, 17 Temmuz’da altcoin’lerdeki spot işlem hacmi 67 milyar dolara ulaşarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu artış, yatırımcı ilgisinin artık sadece Bitcoin ve Ethereum’la sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek bir sonraki kripto döngüsünde büyüme potansiyeli gördükleri, hâlâ değerinin altında işlem gören varlıklara yöneliyor. Ethereum’un fiyatındaki güçlü yükseliş, borsalara azalan coin girişleri ve ETF’lere yönelik artan talep gibi etkenler, piyasanın altcoin’lere doğru kaymakta olduğunu ve bu eğilimin yakın vadede sürebileceğini işaret ediyor.