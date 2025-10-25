Microsoft’un Yapay Zekası Copilot’dan Kripto Tahmini: Solana, XRP ve BNB’de Dev Ralli Geliyor!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Microsoft’un yapay zekası Copilot AI, önde gelen üç kripto para birimi olan Solana ($SOL), XRP ve Binance Coin ($BNB)’nin bu çeyrekte yeni zirvelere ulaşabileceğini öne süren iddialı tahminler yayınladı.

Piyasalarda “Yükseliş Ekim’i” (Uptober) olarak adlandırılan ralli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik %100’lük kapsamlı tarifeleri duyurmasının ardından aniden kesintiye uğradı. Bu karar, küresel piyasaları çalkaladı ve kripto para alanında yakın tarihin en sert tek günlük satışlarından birini tetikledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı yaklaşırken, yatırımcılar temkinli bir duruş sergiliyor. Piyasalar, riskli varlıklara olan yatırım iştahını yeniden canlandırabilecek potansiyel bir para politikasında gevşeme sinyallerini bekliyor.

Kısa vadeli volatiliteye rağmen, deneyimli analistler son düşüşü yapıcı bir düzeltme olarak yorumluyor. Sert geri çekilmelerin genellikle spekülatif kaldıraçları temizlediğini ve daha sürdürülebilir uzun vadeli büyümenin önünü açtığını belirtiyorlar.

Solana (SOL): Claude AI’dan ATH Zorlaması Tahmini

İlk olarak, Solana ($SOL), lider bir akıllı sözleşme platformu olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor. 104 milyar doları aşan piyasa değeri ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ekosistemi içindeki yaklaşık 11,4 milyar dolarlık kilitli toplam değer (TVL) ile dikkat çekiyor.

ABD düzenleyicilerinin ay sonundan önce bir spot Solana ETF’i onaylayabileceğine dair piyasa spekülasyonları artıyor. Böyle bir karar, Bitcoin ve Ethereum’un ETF sonrası yaşadığı yükselişlere benzer şekilde, önemli kurumsal girişleri teşvik edebilir.

Solana ayrıca, kurumsal ilgi gören gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve stabilcoin altyapısının genişlemesi gibi yükselen trendlerden de faydalanacak konumda.

Ocak ayında 250 dolara ulaşan ve Nisan’da 100 dolara gerileyen SOL, şu anda 192 dolar civarında işlem görüyor ve yeniden yükseliş potansiyeli sinyali veriyor. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 45 civarında olması ve 30 günlük hareketli ortalamasının hemen altında işlem görmesi, token’ın değerinin altında kaldığını gösteriyor.

Boğa bayrağı formasyonundan yaptığı kırılımın ardından, Claude AI’ın tahminine göre Solana, ay sonuna kadar 290 dolara kadar yükselebilir ve hatta Ocak ayında belirlediği 293,31 dolarlık önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) bile aşabilir.

XRP: Claude AI, 10 Dolara Doğru Potansiyel Bir Sıçrama Öngörüyor

Claude AI’ın veri modelleri, Ripple’ın yerel varlığı XRP‘nin keskin bir ralli yaşayabileceğini öne sürüyor. Mevcut fiyatı olan yaklaşık 2,49 doların ötesine geçerek yıl sonuna kadar 5 ila 10 dolar arasına tırmanma potansiyeli taşıyor.

Ripple’ın bu yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında kazandığı kesin hukuki zafer, beş yıllık mahkeme savaşını sonlandırdı. Bu durum, yatırımcı güvenini canlandırarak XRP’yi 18 Temmuz’da 3,65 dolar ile son yedi yılın en yüksek seviyesine taşımıştı.

Son 12 ayda, XRP %369 gibi devasa bir artış göstererek Bitcoin’in %63’lük ve Ethereum’un %55’lik kazançlarını geride bıraktı. Teknik göstergeler, 2025’te üç dikkat çekici boğa bayrağı formasyonuna işaret ediyor; bu formasyonlar genellikle önemli yukarı yönlü hareketlerin habercisi olarak kabul edilir.

Yüksek profilli spot XRP ETF onaylarının art arda gelmesi, düzenleyici netliğin iyileşmesi veya Ripple’dan sürpriz yeni bir iş ortaklığı hamlesi, XRP’yi 5 dolar seviyesinin üzerine taşıyabilir. 10 dolarlık fiyat ise, düşük ihtimalli olsa da olası bir aşırı boğa piyasası senaryosunu temsil ediyor.

Binance Coin (BNB): Copilot AI Hakimiyetin Genişlemesini Bekliyor

Başlangıçta Binance borsasının bir hizmet (utility) tokeni olarak piyasaya sürülen Binance Coin ($BNB), günümüzde NFT’ler, merkezsiz uygulamalar ve ödeme hizmetlerini kapsayan çok yönlü bir varlığa dönüştü.

BNB’nin, Binance’in periyodik token yakma işlemleriyle sürdürdüğü deflasyonist mekanizması, dolaşımdaki arzı sistematik olarak azaltarak uzun vadeli fiyat istikrarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu yaygın benimseme, BNB’nin piyasa değerine göre ilk beş kripto para arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu ayın başlarında, boğa flama formasyonundan çıkan BNB, yaklaşık %19 geri çekilmeden önce 1.369,99 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmıştı. RSI’ının şu anda 50 civarında seyretmesi, token’ın konsolide olduğunu gösteriyor.

Boğa ivmesinin yeniden başlaması halinde, Copilot AI’ın öngörüsüne göre BNB, ay sonuna kadar 1.600 dolara doğru ilerleyebilir. Yeni bir düzeltme yaşanması durumunda ise 580 dolar ile 1.000 dolar arasında kilit bir destek aralığı bulunuyor.

