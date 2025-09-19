Consensys CEO’sundan MetaMask Token Açıklaması: Beklenenden Daha Yakın Olabilir!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Consensys CEO’su Joe Lubin, MetaMask token lansmanının yaklaştığını beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

The Block’a röportaj veren Ethereum kurucu ortağı, “Mask token geliyor” dedi.

Lubin, MetaMask token lansmanının beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.

Consensys CEO Joe Lubin says the MetaMask token is coming and may arrive 'sooner than you would expect' pic.twitter.com/FQXL6PbS08 — The Block (@TheBlock__) September 18, 2025

MetaMask Token Lansmanı Uzun Bir Süredir Bekleniyor

Popüler Ethereum cüzdanının kurucu ortağı Dan Finlay, mayıs ayında yaptığı açıklamada ekibin token lansmanını değerlendirdiğini söyledi.

Finlay, token lansmanının gerçekleştirilmesi durumunda tokenin reklamının doğrudan cüzdan üzerinden yapılacağını söylemişti. Ayrıca Finlay, mevcut düzenlemelerin token lansmanı için daha güvenli olduğunu da belirtti.

Kripto cüzdanı MetaMask’ın dünya genelinde 30 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. MetaMask, geçen ay Mastercard ve Baanx işbirliğiyle kripto destekli bir debit kart çıkardı.

MetaMask Token 4. Çeyrekte Piyasaya Sürülebilir

MetaMask token lansmanı, 2025’in en çok konuşulan token lansmanlarından biri olabilir. Bunun nedeni, MetaMask’ın kriptoyu tüm kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla cüzdana özgü stablecoin’ler ve ödeme kartlarını entegre ediyor olmasıdır.

Öte yandan büyük bir airdrop gerçekleştirilebileceğine dair beklentiler de var. Sosyal medya platformu X’te 0xchuks kullanıcı adıyla bilinen fenomen bir isim, MetaMask airdrop’unun yakın olduğunu söyledi.

Başka bir fenomen de X üzerinden yaptığı bir paylaşımda yakında kullanıcılar için MASK airdrop’u gerçekleştirileceğini söyledi.

Söz konusu kullanıcı, cuma günü yaptığı paylaşımda bunun tarihin en büyük airdrop’u olacağını belirtti.

.@MetaMask users will be airdropped $MASK real soon.



Is this the biggest airdrop in airdrop history?pic.twitter.com/5c4AhQZ1OP — techies.hl (@techiesnft) September 19, 2025

Lubin tokenle ilgili çok fazla detay vermedi ancak MetaMask kullanıcılarının airdrop’tan yararlanabileceği düşünülüyor.

Ayrıca düzenlemelerin de airdrop’un gerçekleştirilme şeklinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu durumda bir tür KYC ve kısıtlamalar uygulanabilir.