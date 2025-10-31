Coinbase’in Üçüncü Çeyrekte Ne Kadar Bitcoin Aldığı Belli Oldu

Dev kripto borsası Coinbase, 2025’in üçüncü çeyreğinde 432.6 milyon dolar net gelir bildirdi. Borsa geçen yılın aynı döneminde 75.5 milyon dolar gelir elde etmişti.

Our Q3 2025 financial results are now live. pic.twitter.com/FyukJgfDsj — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 30, 2025

Coinbase’in işlem gelirleri, 30 Eylül’e kadarki üç aylık süreçte 1 milyar dolara ulaştı. Reuters’e göre, kripto piyasasındaki artan volatilitenin işlem hacimlerini yükseltmesi nedeniyle Coinbase’in işlem gelirleri de arttı.

Coinbase CFO’su Alesia Haas, “Kurumsal alım satım gelirlerimiz üçüncü çeyrekte %120’den fazla arttı” dedi. Haas’a göre ileri seviye yatırımcılara yönelik özel hizmetleri büyük ilgi gördü.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, perşembe günü yaptığı konuşmada borsanın üçüncü çeyrek performansının son derece güçlü olduğunu, türev ürünlerindeki karlarının da arttığını söyledi.

CoinDesk’in araştırmasına göre merkezi borsaların kripto işlem hacmi ağustos ayında %7.58 artışla 9.72 trilyon dolara ulaştı. Bu, 2025’in en yüksek aylık işlem hacmi olarak kayıtlara geçti.

Coinbase 3. Çeyrekte 300 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Aldı

Coinbase 3. çeyrekte de Bitcoin alımlarını sürdürdü. Armstrong, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin üçüncü çeyrekte 2.772 BTC aldığını ve alım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Coinbase is long bitcoin.



Our holding increased by 2,772 BTC in Q3. And we keep buying more. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 30, 2025

Coinbase’in üçüncü çeyrek raporuna göre şirketin şu anda 1.6 milyar dolar değerinde 14.548 BTC’si bulunuyor.

Coinbase’in raporunda, “Yatırım için tutulan kripto paralarımızı ve teminat olarak tutulan kripto paraları hesaba katıyoruz. Üçüncü çeyrekte haftalık olarak gerçekleştirilen alımlar sayesinde Bitcoin varlıklarımız 299 milyon dolara yükseldi” dedi.

Coinbase, Bitcoin tabanlı spot borsa yatırım fonları (ETF) sunan varlık yöneticileri için de saklama hizmetleri sağlıyor.

Stablecoinler Büyümeyi Tetikliyor

Coinbase’in 3. çeyrek sonuçlarına göre stablecoin ve blockchain gelirleri de dahil olmak üzere abonelik gelirleri yıllık bazda %34.3 artışla 746.7 milyon dolara ulaştı.

Borsa, stablecoin talebinin büyük bir kısmının ABD dışından geldiğini de belirtti.

Coinbase’in Circle ile yaptığı ortaklık sonuç vermeye başladı ve USDC’nin piyasa değeri 74 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Armstrong, kriptonun ödemeler alanında önemli bir konuma sahip olduğunu ve Coinbase’in USDC, yeni ortaklıklar, uygulama için ödemeler ve Coinbase One Card ile bu alanda önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.