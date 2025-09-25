Coinbase CEO’sundan Bitcoin Fiyatı İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 25, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %1.38’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 111.600 dolar civarında işlem görüyor. Bu arada Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceği yönündeki tahminini açıkladı.

Armstrong, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Bitcoin’in yükselmesini sağlayabilecek faktörlerden bahsetti.

I think Bitcoin could reach $1M by ~2030 based on current conditions and progress.



Think long-term. pic.twitter.com/6MKqrjojAP — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 24, 2025

Armstrong, ABD’nin stablecoin yasası olan GENIUS Yasası gibi kriptoya yönelik yasaları değerlendirdiğini belirtti.

Bu yasalar kripto paraların SEC’in mi yoksa CFTC’nin mi yargı alanına girdiğini netleştirebilir ve kripto paraların önündeki en büyük engellerden birini kaldırabilir. Ayrıca ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturma olasılığına da değinen Armstrong, ABD’nin böyle bir adım atması halinde diğer ülkelerin de onun izinden gidebileceğini söyledi.

Fed’in Politikaları ve Jeopolitik Baskılar

Bitcoin’in 1 milyon doları göreceği yönündeki tahminler iyimserliği artırsa da makroekonomik riskler BTC fiyatını etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) ihtiyatlı tutumu ABD dolarının yükselmesini sağlarken, riskli varlıklara baskı uyguladı.

Geçen hafta gerçekleştirilen küçük faiz indiriminin ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamaların yanı sıra küresel gerilim de yatırımcıların risk iştahını azalttı.

Yatırımcılar, jeopolitik gerilimler nedeniyle Bitcoin’den ziyade güvenli liman varlıklarına yöneliyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Düşen üçgen içinde işlem gören Bitcoin, olumsuz işaretler vermeye devam ediyor. Bitcoin 110.858 dolardaki destek seviyesini test etti. Daha fazla düşüş olursa 109.469 dolar ve 107.633 dolara doğru düşüş görülebilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in göreceli güç endeksi (RSI) 36’ya düşerek aşırı satış bölgesine yaklaştı. 111.000 dolar civarındaki bir yutan boğa ya da doji mumu satış baskısının azaldığının işareti olabilir ve bir toparlanmayı tetikleyebilir. BTC 112.600 doları aşarsa 114.000 dolar ve 115.185 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin kısa vadede volatil fiyat hareketleri sergilese de uzun vadede güçlü fiyat artışları yaşayabileceği düşünülüyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 17.9 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012965 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.