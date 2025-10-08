CleanCore Solutions 710 Milyon Dogecoin’e Sahip: DOGE Fiyatı Yükselir mi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

CleanCore Solutions, yaklaşık 174 milyon dolar değerinde 710 milyon Dogecoin‘e sahip. 7 Ekim tarihli güncellemeye göre, 5 Eylül 2025’te Dogecoin hazinesini resmi olarak başlatan şirketin gerçekleşmemiş karı 20 milyon doları aştı.

30 gün içinde 1 milyar DOGE’ye ulaşmayı hedefleyen CleanCore, bu hedefinin %71’ini tamamlamış oldu.

CleanCore’un Dogecoin hazinesi, Dogecoin Vakfı’na ait House of Doge ortaklığıyla faaliyet gösterirken, Robinhood’a ait Bitstamp ise alım satım hizmetlerinde kullanılıyor.

Bu arada CleanCore’un hisse fiyatı %8.44 düşüşle 2.06 dolar seviyesine geriledi.

CleanCore’un hisse fiyatı yıl başından bu yana %60’tan fazla değer kazandı ancak hazinenin net varlık değerinin altında işlem görüyor.

CleanCore Dogecoin Varlıklarını Hızla Artırdı

CleanCore 11 Eylül’de 130 milyon dolar değerinde token satın alarak 500 milyon DOGE’yi aştı.

Şirket, Pantera, GSR, FalconX ve Borderless Capital de dahil olmak üzere 80’den fazla kurumsal yatırımcıyı çeken özel plasmandan aldığı destekle 16 Eylül’de 100 milyon DOGE daha satın aldı.

Elon Musk’ın avukatı Alex Spiro, ClenCore’un yönetim kurulu başkanı oldu.

💰 @ElonMusk’s longtime attorney, Alex Spiro, to chair a publicly traded company that aims to raise $200 million to build a Dogecoin treasury.#Dogecoin #Muskhttps://t.co/Qu0fmhrEyM — Cryptonews.com (@cryptonews) August 30, 2025

Öte yandan Bitstamp, CleanCore’a hazine işlemleri için düzenlemeye tabi bir platform sunuyor.

Ayrıca CleanCore, 2025’in 4. çeyreğinde 1.1 milyon dolar gelir elde etti. Böylece şirketin çeyrek bazında elde ettiği gelirler ilk kez 1 milyon doları aşmış oldu.

Şirketin yıllık geliri %29 artışla 2.1 milyon dolara ulaştı.

Trump Ailesinin Dogecoin Madenciliği Girişimleri

Thumzup Media, bu ayın başlarında Dogecoin madenciliği kapasitesini artırmak için DogeHash Technologies’e 2.5 milyon dolar kredi sağladı. 500 yeni ASIC cihazının eklenmesiyle birlikte madencilik cihazlarının sayısı yıl sonuna kadar 4.000’i aşacak.

DogeHash hissedarları, varlıklarını 30.7 milyon Thumzup hissesiyle takas edecek. Ayrıca şirketin adı Dogehash Technologies Holdings olarak değiştirilecek ve XDOG koduyla işlem görecek.

Donald Trump Jr.’nin yaklaşık 3.3 milyon dolar değerinde 350.000 Thumzup hissesi bulunuyor.

Şirket, ağustos ayında 50 milyon dolar topladı ve Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ether ve USDC de dahil olmak üzere 250 milyon dolar değerinde kripto parası bulunuyor.

Trump ailesiyle bağlantılı kripto yatırım şirketlerinden biri olan Thumzup, şu anda 19.106 Bitcoin’e ve yaklaşık 7.5 milyon Dogecoin’e sahip.

Kurucuları arasında Eric Trump’ın bulunduğu ve Donald Trump Jr. tarafından desteklenen American Bitcoin, eylül ayında halka arz olmasının ardından %110 değerlendi.

Trump kardeşlerin hissesi kısa bir süreliğine 2.6 milyar doları gördü ve ardından 1.5 milyar dolar ile kapanış yaptı.

Kurumsal yatırımcılar arasındaki Dogecoin benimsemesinin Bitcoin’e kıyasla sınırlı düzeyde olduğu söylenebilir. Kurumsal yatırımcılar şu anda toplam 126 milyar dolar değerinde 1.044.955 BTC’ye sahip. Bu, Bitcoin’in dolaşımdaki arzının %5’ine tekabül ediyor.

Strategy 77 milyar dolar değerinde 640.031 BTC ile liderliğini koruyor. Ancak Kasım 2024’te 134.000 BTC satın alan şirket, Ağustos 2025’te 3.700 BTC satın aldı. Bu, aylık alımların düştüğünü gösteriyor.

Bu arada K33 Research, Bitcoin sahibi halka açık şirketlerin %25’inin değerinin BTC varlıklarının değerinin altında olduğunu ortaya koydu.

Dogecoin Fiyatı Ne Olur?

Dogecoin, 0.25 dolar-0.28 dolar direnç bölgesinden ret görmesinin ardından 0.24983 dolardan işlem görüyor.

Mayıs, ağustos ve eylül aylarında görülen birçok başarısız kırılma girişimi, 0.28 dolar seviyesinde bir arz duvarı oluşturdu.

DOGE 0.24 dolar-0.25 dolar desteğini korursa 0.27 dolar ve 0.28 dolar bölgesine yükselmek için girişimde bulunabilir ve bu durumda 0.30 dolar-0.32 dolar seviyesini görebilir.

Destek seviyesi korunamazsa 0.20 dolar ve 0.22 dolar bölgesi test edilebilir.

En olası senaryo, Dogecoin’in 0.23 dolar-0.28 dolar bölgesinde bant hareketleri sergilemesidir. Dogecoin’in 0.36 dolara doğru yükselmesi için 0.28 doların üzerinde kapanış yapması gerekiyor.