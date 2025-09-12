CleanCore 500 Milyon DOGE Satın Aldı: Hedef 1 Milyar Token

CleanCore Solutions, 500 milyon Dogecoin (DOGE) satın aldı. Şirket, 1 milyar tokene sahip olmayı hedefliyor.

Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada son olarak 130 milyon dolar değerinde DOGE satın aldığını, hafta başında da 285.42 milyon token satın aldığını söyledi.

CleanCore, 1 Milyar DOGE’ye Ulaşmayı Hedefliyor

CleanCore’un CIO’su ve Dogecoin Vakfı’nın ticari ortağı olan House of Doge’nin CEO’su Marco Margiotta, 500 milyon DOGE eşiğinin aşılmasının şirketin hazine stratejisini sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

CleanCore, resmi olarak Dogecoin hazine stratejisini duyuran ilk halka açık şirket olup, Dogecoin Vakfı ve House of Doge ile işbirliği içinde çalışıyor.

Şirket 1 milyar DOGE hedefini 30 gün içinde tamamlamayı hedefliyor. Margiotta, DOGE’nin ödemeler, tokenleştirme ve küresel teminat ürünlerinde kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

CleanCore, bu ayın başlarında DOGE alımlarına fon sağlamak üzere özel plasman aracılığıyla 175 milyon dolar topladı.

Haberin ardından CleanCore (ZONE) hissesi %60’lık bir düşüş yaşadı.

ZONE hissesi perşembe günü 3.98 dolar fiyatla kapanış yaptı ancak daha sonra %11.81 artışla 4.45 dolara yükseldi. ZONE yıl başından bu yana %200’den fazla değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre DOGE bir hafta içinde yaklaşık %23 değer kazandı.

Bu arada perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan Rex-Osprey Doge ETF (DOJE) lansmanı ertelendi.

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, fonun önümüzdeki hafta piyasaya sürülebileceğini ancak tam tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

Update Part 3: Another delay. Launching next week. Mid week. Prob Thur. https://t.co/Lzk2pCVo0E — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025

Strategy Sahip Olduğu 636.505 BTC ile Liderliğini Koruyor

Strategy şu anda 636.505 BTC’ye sahip olup, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings ise ağustos ayında 705 BTC satın aldı ve şu anda sahip olduğu 52.477 BTC ile en büyük ikinci Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Öte yandan Strike CEO’su Jack Mallers tarafından kurulan XXI 43.514 BTC’ye sahipken, Bitcoin Standard Treasury Company ise 30.021 BTC’ye sahip.

Diğer önemli yatırımcılar arasında 24.000 BTC’ye sahip olan kripto borsası Bullish, 20.000 BTC’ye sahip olan Metaplanet ve Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ve Coinbase gibi isimler yer alıyor.

Büyük şirketlerin alımlarını sürdürmesi arz şokuna dair spekülasyonlara yol açtı. Bitcoin’in 21 milyonluk arzının büyük bir kısmının çıkarılmış olması nedeniyle kurumsal talebin fiyatı artırabileceği yönünde tahminler var.

Bu arada Metaplanet ve Semler Scientific 2027 yılına kadar Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Bu arada kurumsal BTC yatırımlarının arttığı ülkeler arasında ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Hong Kong, Meksika, Güney Afrika ve Bahreyn yer alıyor.