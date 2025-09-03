Yapay Zeka Claude’un Kripto Tahmini: XRP, MemeCore ve TRUMP 2025 Sonunda Ne Kadar Olacak?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 3, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Piyasada belirsizlik hakim, ancak hem analistler hem de Claude AI, uzun vadede boğa görünümünü koruyor.

Özellikle XRP’nin gerçek dünya kullanımındaki büyüme, Memecore’un genişleyen ekosistemi ve Trump Memecoin’in WLFI’nin çıkışına rağmen süren popülaritesi dikkat çekiyor.

Ethereum, $4.950 ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı ve altcoin piyasasının lideri olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu hamle ETH tabanlı meme coinleri güçlendirirken genel altcoin piyasasını da yukarı itti, ardından bir miktar düzeltme geldi.

Bitcoin ise yeniden 110 bin doları aştı ve şu anda 111 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu, Ağustos’taki 124 bin dolarlık zirvenin %8 altında olsa da piyasa hissiyatı hâlâ boğa yönlü. Bunun en büyük nedeni ise bugüne kadar görülen en dostane regülasyon ortamının oluşması. Claude AI’nin tahminleri de bu iyimser tabloyla örtüşüyor.

XRP (Ripple): Claude AI Büyük Bir Ralli Öngörüyor – Eylül Ayında Başlayacak mı?

2025, XRP için adeta bir dönüm yılı oldu. SEC karşısında elde edilen tarihi zaferin ardından fiyat 1 dolar eşiğini kırdı ve son 12 ayda %400’den fazla yükseliş kaydetti. Claude AI’ye göre bu ralli henüz bitmedi, yeni bir yükseliş dalgası kapıda.

Benimsenme tarafında hareketlilik hızlandı. Daha fazla kullanıcı ekosisteme katılırken XRP Mastercard lansmanı, projeyi doğrudan kredi kartı arenasına taşıdı. Ayrıca Ekim ayında ETF onayı ihtimali de beklentileri artırıyor.

Coinbase’in kıdemli bir analistine göre, Fed faizleri gevşetmeye başlarsa risk sermayesi yeniden kriptoya akacak ve bu senaryoda XRP öne çıkan yatırım seçeneklerinden biri olacak. Özellikle sınır ötesi ödeme avantajı ve düzenleyici uyumdaki istikrarlı ilerleme, XRP’yi cazip bir varlık haline getiriyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Bununla birlikte, Eylül ayının kripto için tarihsel olarak zayıf bir dönem olduğuna dikkat çekiliyor. XRP’nin 5 doların üzerine çıkması beklense de yatırımcıların temkinli davranması gerektiği vurgulanıyor.

Teknik göstergeler henüz karışık. RSI değeri 39 seviyesinde ve zayıf talebe işaret ediyor. MACD nötr seviyesinin hemen altında, mum grafiklerinde ise direnç bölgesinde oluşan “spinning top” formasyonu dikkat çekiyor. Bu formasyon genellikle büyük bir kırılımın yaklaştığını gösteriyor.

Uzun vadede 10 dolarlık hedef masada olsa da, XRP’nin önce 3,66 dolarlık güçlü direnç seviyesini kırması gerekiyor. Bu seviye daha önce reddedilmiş, fiyat ise yeniden 3 doların altına sarkmıştı.

Memecore: Yeni ATH ve 1 Milyar Dolarlık Piyasa Değeri Kapıda Olabilir

Memecoin piyasası yeniden hareketlendi. Memecore (M) bir günde %20’lik yükseliş kaydederek yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Topluluk ise bu yükselişi şu sözlerle özetliyor: “Memecore tutmak sadece yatırım değil, bir harekete katılmak.”

Son günlerde ekosistemdeki hızlı büyüme bu söylemi destekler nitelikte. Token, kısa sürede %100 artış göstererek 0,88 dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 1 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaşan Memecore, BNB Chain üzerindeki en büyük “utility memecoin” konumuna yükselerek Floki’yi geride bıraktı.

Kaynak: MEMECOREUSD / TradingView

Başarının arkasında özellikle Asya’daki güçlü topluluk desteği bulunuyor. Token generation event (TGE) sonrası fiyat istikrarını koruyan M, olası bir Upbit listelemesiyle milyar dolarlık piyasa değerini aşabileceği beklentisi yaratıyor.

Ayrıca Memecore, yeni memecoin denemeleri için kendi platformunu işletiyor. Bu platformun önde gelen projesi şimdiden 4 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak dikkat çekti.

Trump Memecoin: Claude, 2025 Sonu İçin 15 Dolar Tahmini Yaptı

Donald Trump destekli Official Trump ($TRUMP), World Liberty Financial (WLFI) lansmanının ardından dikkat çekici bir ralli başlattı. Son beş günde %3,1 değer kazanan TRUMP, kendi kategorisindeki ilk 10 token arasında en iyi performansı sergiledi.

Özellikle WLFI’nin borsada listelenmesi öncesi son 24 saatte işlem hacmi %180 arttı. Teknik göstergeler de yükseliş trendini destekliyor. RSI, aşırı alım bölgesine yaklaşarak güçlü alım baskısına işaret ediyor. Bu durum kısa vadede düzeltme ihtimalini artırsa da uzun vadeli görünümde boğaların hâkim olduğunu gösteriyor.

Kaynak: TRUMPUSD / TradingView

Analistlere göre TRUMP, 17,5 dolar direncini kırması halinde 30 dolara doğru hızla yükselebilir. Claude AI ise daha da ileri giderek, tokenin 2025 sonunda 15 doları aşabileceğini öngörüyor.

Memecoin piyasasında ise hareketlilik hız kesmiyor. Her yeni fikirle tetiklenen ralliler, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Bu rüzgârdan faydalanmayı hedefleyen Maxi Doge, devam eden ön satışında şimdiden dikkat çekmeye başladı.

Maxi Doge: Claude AI’ye Göre En Güçlü Memecoin

Yeni piyasaya sürülen Maxi Doge (MAXI), kripto gündeminde hızla öne çıkıyor. Henüz ön satış aşamasında olmasına rağmen 1,75 milyon doların üzerinde yatırım topladı.

Dogecoin esintili bu proje, “yüksek kaldıraçlı işlem manyağı, kaslı bir Doge” temasıyla tamamen meme kültürüne odaklanıyor. Projenin “sahte kullanım alanı vaatleri” yerine mizah ve topluluk gücüyle büyümesi dikkat çekiyor.

Ama iş sadece eğlenceyle sınırlı değil. Staking programı ve topluluk yarışmalarıyla uzun vadeli bağlılık hedefleniyor. En dikkat çekici unsur ise adil token dağılımı:

İçeride gizli yatırımcı veya özel satış turu bulunmuyor

Bu sayede listelendikten sonra balina satışları riskinin düşük olacağı belirtiliyor.

Bu sayede listelendikten sonra balina satışları riskinin düşük olacağı belirtiliyor. %40’ı doğrudan ön satışta halka sunuldu

MAXI sahipleri ayrıca %178’e kadar yıllık getiri sağlayan staking fırsatına erişebilecek. Bu da ön satış yatırımcılarının, listeleme öncesi bile ödül kazanmaya başlamasını mümkün kılıyor.

Kripto analistleri, erken katılan yatırımcıların büyük kazanç sağlayabileceğini düşünüyor. Claude AI ise Maxi Doge’u “No.1 memecoin adayı” olarak işaret ediyor ve 100x potansiyel gördüğünü belirtiyor.

MAXI satın almak isteyenler, projenin resmi web sitesi üzerinden ETH, USDT, BNB veya kredi kartı ile katılım sağlayabiliyor.