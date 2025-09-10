Claude’dan Kripto Tahmini: XRP, PENGU ve Dogecoin 2025 Sonuna Kadar Nereye Gidecek?

Claude AI, önümüzdeki aylarda XRP, Pudgy Penguins ve Dogecoin için güçlü fiyat artışları öngörüyor.

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 10, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Anthropic’in gelişmiş dil modeli Claude AI, XRP, Pudgy Penguins ve Dogecoin’in yatırımcılar için yıl sonunda güçlü kazançlar sağlayabileceğini öngörüyor.

Piyasa trendleri de bu öngörüyü destekliyor. Geçen ayın sonunda Bitcoin, sadece birkaç hafta önce ulaştığı 122.838 dolarlık rekorunu geride bırakarak 124.128 dolara yükseldi. Ancak bu ralli, Temmuz ayı enflasyon raporunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle yavaşladı.

Düzenleyici cephede ise, Başkan Trump yakın zamanda GENIUS Yasası’nı onayladı. Bu yasa, ABD’de stablecoin’ler için hazırlanan ilk kapsamlı düzenleme olarak tüm stablecoin’lerin rezervle tam olarak desteklenmesini zorunlu kılıyor.

Aynı dönemde SEC, blockchain firmalarına daha net rehberlik sağlamak ve menkul kıymet yasalarını modernize etmek için geniş kapsamlı bir reform planı olan Project Crypto’yu devreye aldı.

Bu gelişmeler, birçok analistin yeni bir boğa piyasasının başlangıcına işaret ettiğini düşündürürken, Claude AI’nin tahminleri doğru çıkarsa XRP, Pudgy Penguins ve Dogecoin bir sonraki büyük meme coin ve altcoin dalgasının ön saflarında yer alabilir.

XRP (Ripple): Claude AI 17 Katlık Yükselişle 50 Dolar Hedefliyor

Claude AI, XRP’nin ($XRP) 2025 sonuna kadar 50 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor; bu, mevcut yaklaşık 3 dolarlık değerinin neredeyse 17 katı anlamına geliyor.

Coin, 18 Temmuz’da 3,65 dolara kadar çıkarak 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu kırmış ve ardından yaklaşık yüzde 18 geri çekilmişti.

Ripple’ın küresel etkisi artmaya devam ediyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan bölgelerde sınır ötesi ödemeler için umut vadeden bir seçenek olarak destekledi.

Bu yılın başlarında Ripple, SEC ile uzun süren anlaşmazlığını çözerek ajansın davasını geri çekmesini sağladı. Bu gelişme, 2023’te verilen “perakende XRP işlemleri menkul kıymet satışları değildir” kararını pekiştirerek sadece Ripple’a değil, diğer büyük altcoin’lere de netlik ve güven sağladı.

Claude AI’nin temkinli senaryosu XRP’yi 3,20–5 dolar aralığında görürken, boğacı senaryo ABD spot XRP ETF onayına bağlı olarak 50 doları hedefliyor.

Teknik göstergeler de bunu destekliyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55 seviyesinde, bu da satış baskısının sona erdiğini ve alım momentumunun arttığını gösteriyor. Yıl boyunca destek ve direnç seviyelerinde görülen birden fazla boğa bayrağı formasyonu, ek yükseliş ihtimaline işaret ediyor.

Son bir yılda XRP yüzde 467 değer kazanarak, piyasa lideri Bitcoin’in yüzde 104 ve Ethereum’un yüzde 88’lik artışını geride bıraktı.

Pengu ($PENGU): Solana’nın En Büyük Meme Coine Dönüştü, Claude AI Daha Fazla Büyüme Öngörüyor

Pudgy Penguins ($PENGU), Aralık ayında Ethereum’dan Solana’ya genişledi ve şimdiden Solana’nın en büyük meme coini haline geldi; piyasa değeri 2,2 milyar doların hemen altında.

Son bir haftada yüzde 18 yükselen PENGU, şu anda 0,03465 dolardan işlem görüyor ve kripto piyasasında beşinci en büyük meme coin konumunda. Yazı hazırlandığı sırada, 17 Aralık 2024’te görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,06845 dolardan yüzde 49 geride bulunuyor.

RSI göstergesi 57’ye geriledi ve düşüş eğiliminde, bu da kısa ve orta vadede hâlâ büyüme için ciddi bir alan olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar psikolojik olarak önemli 0,05 dolar seviyesini hedefliyor; bu seviye, token’ın önceki dirençleri aşmasını sağlayacak.

Teknik formasyonlar da dikkatle izlenmeli: Ocak-Nisan döneminde PENGU, boğa dönüşleriyle ilişkilendirilen bir düşen kama (bullish descending wedge) oluşturdu.

Claude AI’nin öngörüsü, momentumun devam etmesi durumunda token’ın yılbaşına kadar 0,0791 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Bu, beş ay içinde yüzde 123’lük bir artış ve mevcut fiyatın iki katından fazla bir yükseliş anlamına geliyor.

Dogecoin ($DOGE): Orijinal Meme Coin Piyasayı Hâlâ Etkiliyor

2013’te bir parodi olarak piyasaya çıkan Dogecoin ($DOGE), artık ilk on kripto arasında yer alıyor ve 4 trilyon dolarlık piyasadan 36,3 milyar dolarlık bir pay alıyor. Dayanıklılığı, sadık topluluğu ve giderek artan sayıda platformda ödeme seçeneği olarak kullanılmasından kaynaklanıyor.

DOGE, genellikle Bitcoin’in hareketlerini takip etse de derin likiditesi ve güçlü destekçi tabanı sayesinde birçok piyasa döngüsünü sağ salim atlattı. Şu anda 0,2417 dolardan işlem gören DOGE, son bir yılda değerini ikiye katlayarak Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Pepe’nin önüne geçti.

Temmuz’da RSI 80’e ulaşan Dogecoin, geçen ay piyasa genelinde yaşanan satış dalgasında neredeyse 40’a kadar geriledi, ancak şimdi yeniden 60’a yükselerek hızla artan alım momentumuna işaret ediyor. Büyük piyasa değeri, hareketlerini büyük kriptolara bağlasa da DOGE, ani ve yüksek yükselişlerle dikkat çeken bir geçmişe sahip.

Analistler, Kasım-Nisan döneminde, Temmuz ortasında ve Ağustos’ta oluşan düşen kama (falling wedge) formasyonlarına dikkat çekiyor; bu, olası yükseliş hareketlerinin tekrar eden bir işareti olarak görülüyor.

Claude AI’nin yüksek senaryosuna göre DOGE yıl sonuna kadar 0,39 dolara ulaşabilir; bu, yüzde 62’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak Dogecoin topluluğu (“Doge Army”) için bu, uzun süredir süren $1 hedefi açısından biraz mütevazı kalıyor.

Benimsenme de artmaya devam ediyor. Tesla, artık bazı ürünler için DOGE kabul ediyor ve PayPal ile Revolut gibi büyük platformlar, Dogecoin transferlerine izin veriyor.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoin’in Tahtına Yeni Rakip

Claude AI’nin öngörülerinin dışında yeni meme coin fırsatları arayanlar için Maxi Doge ($MAXI) dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. “Dogecoin’in güçlendirilmiş kuzeni” olarak adlandırılan MAXI, meme coin formülüne taze bir bakış sunuyor.

Dogecoin, devasa piyasa değeri nedeniyle çoğu zaman Bitcoin ve Ethereum’un hareketlerini takip ediyor ve önceki döngülerdeki ani volatilitesinin büyük kısmını kaybetmiş durumda.

Buna karşılık Maxi Doge, daha yüksek risk ve yüksek getiri potansiyelini yakalamaya yönelik tasarlandı ve ön satışın sadece birkaç haftasında yaklaşık 2 milyon dolar topladı.

Ethereum’un ERC-20 standardı üzerine kurulan MAXI, Telegram ve Discord üzerinden güçlü topluluk kanalları kurmaya odaklanıyor; yarışmalar ve projeler arası iş birlikleri de mevcut.

Toplam 150,24 milyar arzın yüzde 25’i, pazarlama ve ortaklıkları finanse edecek Maxi Fonu’na ayrıldı. Yatırımcılar token’ları stake edebiliyor; mevcut yıllık getiri (APY) yüzde 161’e kadar çıkıyor, ancak kullanıcı sayısı arttıkça bu oran düşecek.

Ön satış fiyatı 0,0002565 dolar olup, 60 saat içinde küçük sabit bir artış planlanıyor.

İlgilenen yatırımcılar, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlarla Maxi Doge resmi web sitesi üzerinden katılabiliyor. Güncel gelişmeler için MAXI’nin resmi X ve Telegram sayfaları takip edilebilir.